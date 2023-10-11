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Муж московского судьи сделал себе отдельный спортивный уголок во дворе и теперь выгоняет оттуда женщин и детей

Муж московского судьи сделал себе отдельный спортивный уголок во дворе и теперь выгоняет оттуда женщин и детей

Автор:
11 октября 2023 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   интересное   муж судьи   площадка   судья   фото   
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Интересно, что парней, которые решают воспользоваться спортивной площадкой, мужчина не трогает.

На улице Инициативная, в Москве, жители дома №7 стали участниками необычного конфликта. Муж судьи из девятого арбитражного апелляционного суда Валерий Иванович построил во дворе дома спортивную площадку: турник, брусья и лавочку. Мужчина поставил это на свои деньги и не зарегистрировал площадку нигде.

Как и следовало ожидать, площадку тут же оккупировали женщины с детьми. Новенькие спортивный уголок привлёк внимание жителей дома и матери с детьми стали приходить туда на прогулку. Однако Валерий Иванович не собирается делиться своей площадкой. Он уже несколько раз выкидывал оттуда детей, дрался с матерями, пытаясь отбить свою площадку, сообщает Mash. Но, как и следовало ожидать, у детей есть отцы, которые не потерпят такого отношения. С ними Валерий Иванович разговаривает вежливо, уверяя, что площадка принадлежит городу.

Пострадавшие от рук мужчины уже подали заявление в полицию. По их словам, Валерий Иванович кидается только на женщин и детей. Но когда на площадку приходят парни подкачаться, он молча сидит и пышет яростью. Так пышет, чтобы не дай бог парни этого не заметили.

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Метки: Видео   Москва   Россия   интересное   муж судьи   площадка   судья   фото   
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10  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 52 минуты назад
муж судьи не имеет неприкосновенность...
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12k
Rus77 Секунду назад
Обсос и пузан самоутверждается, если она не зарегистрирована, с ней можно делать что угодно и кому угодно.
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30k
Кот Баюн 6 минут назад
а на что он вообще рассчитывал? больной ублюдок, ну огородил бы колючей проволокой и калитку на замок закрыл, а как еще ? ппц у старика логика.
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76k
Viktor 22 минуты назад
С женщинами бьётся, мужиков не трогает, дык может он типа таво, с излишествами нехорошими, как говорил Вицин!
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1k
Uganda Полчаса назад
Вот же дегенерат
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461
mik6059 47 минут назад
Ну ту по видео непонятно ни фига. Мужик на свои средства сделал спортуголок. Ок. Не согласовал должным образом. А надо бы. По сути, самострой. Ок. Спортплощадка предназначена для занятий спортом, а не для посиделок мамочек с чадами. Хотя бы потому, что - не приведи Господь! - кто-то себе чего-то повредит, то виноват будет тот, кто всё это возвёл. Так что он гоняет их потому, что отвечать ему придётся. Ибо, все постройки должны отвечать требованиям безопасности. А посему - спортплощадку узаконить должным образом или снести. Но и детям на спортплощадке находиться однозначно без присмотра (мамочки не в счёт) нельзя
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67
Собака У Попа mik6059 41 минуту назад
Кто эту спорт площадку для чего предназначил? Сами же сказали самострой. Ну не имеет он право ничего строить на земле, которая ему не принадлежит. Как и не имеет права никого гонять. Построил, стой и следи, что бы никто не упал. Но гонять детей, у него права нет. Аесли он завтра гараж себе решит построить на входе в подъезд, все будут домой через окна лазить?
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67
Собака У Попа Час назад
Вот только только была статья, где мужик руки распускал в пункте выдачи. Тогда фишкяне поддержали мужика. Интересно, как будет тут.
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