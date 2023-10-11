Муж московского судьи сделал себе отдельный спортивный уголок во дворе и теперь выгоняет оттуда женщин и детей

На улице Инициативная, в Москве, жители дома №7 стали участниками необычного конфликта. Муж судьи из девятого арбитражного апелляционного суда Валерий Иванович построил во дворе дома спортивную площадку: турник, брусья и лавочку. Мужчина поставил это на свои деньги и не зарегистрировал площадку нигде.

Как и следовало ожидать, площадку тут же оккупировали женщины с детьми. Новенькие спортивный уголок привлёк внимание жителей дома и матери с детьми стали приходить туда на прогулку. Однако Валерий Иванович не собирается делиться своей площадкой. Он уже несколько раз выкидывал оттуда детей, дрался с матерями, пытаясь отбить свою площадку, сообщает Mash. Но, как и следовало ожидать, у детей есть отцы, которые не потерпят такого отношения. С ними Валерий Иванович разговаривает вежливо, уверяя, что площадка принадлежит городу.