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Более 300 тысяч камер в России умеют распознавать лица

Более 300 тысяч камер в России умеют распознавать лица

Автор:
14 марта 2024 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   интересное   камеры   наблюдение   столица   фото   
952
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Благодаря таким камерам, преступность в столице снизилась вдвое.

Камеры в Москве начали устанавливать с 2012 года. По данным на 2015 год, в местах, где установлены камеры, количество преступлений снизилось: убийств стало меньше на 12,5%, изнасилований — на 11,7%, а случаев хулиганства — на 20%.

Кроме того, такие камеры помогают находить разыскиваемых людей. В 2023 году благодаря системе распознавания лиц удалось выявить 9 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске, в том числе 1,5 тыс. «опасных преступников» и 1,3 тыс. пропавших без вести граждан. Умные камеры установлены по всей России, но больше всего их, конечно же, в столице.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в Росси каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц.

В России больше 1 млн камер стоит, которые смотрят за безопасностью в местах проживания, в общественных местах, на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера, — рассказал Шадаев.


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Метки: Москва   Россия   интересное   камеры   наблюдение   столица   фото   
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9  комментариев
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6k
Lexx 58 минут назад
А если ещё и всех басурман вышвырнуть на их историческую родину, преступность раз в 10 снизится.
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14k
Владимир 2 минуты назад
Этих тоже распознает?
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5k
Горожанин 4 минуты назад
Только при чем здесь камеры? Таки не они распознают.
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71k
doker 13 минут назад
Интересно, как мужика опознают, как Ленина В. И.?
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10k
Nero 49 минут назад
И сразу вспомнилась история про чувака, который этой системой был опознан на 55% похожим на преступника, и несмотря на стопроцентное алиби его промурыжили в СИЗО больше года.
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5k
Sanar Час назад
А новость то в чём? С 2010 года "Безопасный город" в тестовом режиме уже работал.
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4k
Василий Афиногенов Час назад
и приступников,кои в розыске,наверное опознают....
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