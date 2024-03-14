Более 300 тысяч камер в России умеют распознавать лица

Камеры в Москве начали устанавливать с 2012 года. По данным на 2015 год, в местах, где установлены камеры, количество преступлений снизилось: убийств стало меньше на 12,5%, изнасилований — на 11,7%, а случаев хулиганства — на 20%.

Кроме того, такие камеры помогают находить разыскиваемых людей. В 2023 году благодаря системе распознавания лиц удалось выявить 9 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске, в том числе 1,5 тыс. «опасных преступников» и 1,3 тыс. пропавших без вести граждан. Умные камеры установлены по всей России, но больше всего их, конечно же, в столице.