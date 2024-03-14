Более 300 тысяч камер в России умеют распознавать лица

Благодаря таким камерам, преступность в столице снизилась вдвое.
Камеры в Москве начали устанавливать с 2012 года. По данным на 2015 год, в местах, где установлены камеры, количество преступлений снизилось: убийств стало меньше на 12,5%, изнасилований — на 11,7%, а случаев хулиганства — на 20%.
Кроме того, такие камеры помогают находить разыскиваемых людей. В 2023 году благодаря системе распознавания лиц удалось выявить 9 тыс. человек, находящихся в федеральном розыске, в том числе 1,5 тыс. «опасных преступников» и 1,3 тыс. пропавших без вести граждан. Умные камеры установлены по всей России, но больше всего их, конечно же, в столице.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в Росси каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц.
В России больше 1 млн камер стоит, которые смотрят за безопасностью в местах проживания, в общественных местах, на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера, — рассказал Шадаев.
Источник:
- Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк
- Застенчивый москвич застрял в коробке для ненужных вещей и два дня робко выглядывал из щели
- Молодой парень из Москвы скидывал свои фото девушке и попал на 400 тысяч рублей
- В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей
- Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой
Не слышал про такую историю.
Цифра в 55 % вызывает большие сомнения.