В дачном посёлке из-за гирлянды сгорел дом вместе с бабушкой и внуками

В прокуратуре сообщили, что в пожаре погибли близнецы 2021 года рождения и их 61-летняя бабушка. Мать детей успела убежать, прихватив 4-летнюю дочь.
В Омске, в СНТ «Березова роща», расположенном в поселке Береговой, загорелся частный дом. В доме проживала семья с пятью детьми: двое близнецов 2021 года рождения, 4-летняя девочка, 14-летний мальчик и ещё один старший ребёнок. 25 декабря поступило сообщение от очевидцев о возгорании дома.
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Мать с 4-летней дочкой успели спастись, но вернуться за младшими близнецами женщина не могла - огонь охватил весь дом, а дети были с бабушкой в дальней комнате. В прокуратуре Омской области рассказали, что виной всему - ёлочная гирлянда. Возбуждено уголовное дело.
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Старших сыновей дома не было. Сейчас мать с дочерью находятся в больнице. Там им оказывают всю необходимую помощь: физическую и психологическую. Мэр Омска Сергей Шелест пообещал помочь пострадавшей семье.
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