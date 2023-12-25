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В дачном посёлке из-за гирлянды сгорел дом вместе с бабушкой и внуками

В дачном посёлке из-за гирлянды сгорел дом вместе с бабушкой и внуками

Автор:
25 декабря 2023 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   близнецы   дети   интересное   пожар   смерть   фото   
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В прокуратуре сообщили, что в пожаре погибли близнецы 2021 года рождения и их 61-летняя бабушка. Мать детей успела убежать, прихватив 4-летнюю дочь.

В Омске, в СНТ «Березова роща», расположенном в поселке Береговой, загорелся частный дом. В доме проживала семья с пятью детьми: двое близнецов 2021 года рождения, 4-летняя девочка, 14-летний мальчик и ещё один старший ребёнок. 25 декабря поступило сообщение от очевидцев о возгорании дома.

Мать с 4-летней дочкой успели спастись, но вернуться за младшими близнецами женщина не могла - огонь охватил весь дом, а дети были с бабушкой в дальней комнате. В прокуратуре Омской области рассказали, что виной всему - ёлочная гирлянда. Возбуждено уголовное дело.

Старших сыновей дома не было. Сейчас мать с дочерью находятся в больнице. Там им оказывают всю необходимую помощь: физическую и психологическую. Мэр Омска Сергей Шелест пообещал помочь пострадавшей семье.

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Метки: Видео   близнецы   дети   интересное   пожар   смерть   фото   
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3  комментария
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Darki Час назад
Надо запретить гирлянды.У нас же это так решается?
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