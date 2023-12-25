В дачном посёлке из-за гирлянды сгорел дом вместе с бабушкой и внуками

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Четверо детей, младшему из которых 11 месяцев, 18 дней выживали в джунглях после крушения самолёта

Неловко получилось: школьник случайно включил нецензурную песню на всю электричку

Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

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