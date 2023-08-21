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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 619 постов • 37 подписчиков подписаться
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Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в каршеринге — он торчал из сидения

Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в каршеринге — он торчал из сидения

Автор:
21 августа 2023 10:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   Шприц с неизвестной жидкостью   дети   каршеринг   кошмар   машина   
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46-летний мужчина со своей женой и 10-летней дочкой арендовали каршеринговую «Джили». Когда семья стала выходить из авто, девочка почувствовала, как что-то резко укололо её в икру. У неё пошла кровь. Папа проверил место под задним сиденьем и увидел торчавший открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.

Родители экстренно отвезли дочь в больницу, где сдали анализы. И сообщили обо всём в полицию. Шприц с веществом изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас сотрудники выясняют, кто из предыдущих водителей мог оставить его в авто. Перепуганные родители ждут результатов анализов.

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Метки: Видео   ЧП   Шприц с неизвестной жидкостью   дети   каршеринг   кошмар   машина   
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6  комментариев
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Александр Сергеев Час назад
Хрень какая-то,страшилка очередная.
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Babangdida Час назад
Найти прежнего наркошу и прибить!
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