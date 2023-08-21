Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в каршеринге — он торчал из сидения

46-летний мужчина со своей женой и 10-летней дочкой арендовали каршеринговую «Джили». Когда семья стала выходить из авто, девочка почувствовала, как что-то резко укололо её в икру. У неё пошла кровь. Папа проверил место под задним сиденьем и увидел торчавший открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.