Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в каршеринге — он торчал из сидения

46-летний мужчина со своей женой и 10-летней дочкой арендовали каршеринговую «Джили». Когда семья стала выходить из авто, девочка почувствовала, как что-то резко укололо её в икру. У неё пошла кровь. Папа проверил место под задним сиденьем и увидел торчавший открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета.
Родители экстренно отвезли дочь в больницу, где сдали анализы. И сообщили обо всём в полицию. Шприц с веществом изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас сотрудники выясняют, кто из предыдущих водителей мог оставить его в авто. Перепуганные родители ждут результатов анализов.
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