«Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага

Но Сергей, как и обещал, к международным турнирам не вернулся. Его включили в предстоящий чемпионат мира по шахматам в Баку, но российский гроссмейстер отказался. Позже он сообщил:

Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал.