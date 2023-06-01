«Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага

Хотя его и приглашали на этот значимый турнир.
Сергей Карякин - один из главных российских шахматистов. Самый юный гроссмейстер в истории, чемпион мира, у вообще Сергея множество титулов и наград.
С начала прошлого года Карякина исключили из шахматного рейтинга ФИДЕ и дисквалифицировали. Сергей тогда заявил, что вернётся к международным выступлениям только если снимут запрет на российский флаг и гимн. Позже ФИДЕ разрешила спортсменом из России и Белоруссии выступать под флагом организации.
Но Сергей, как и обещал, к международным турнирам не вернулся. Его включили в предстоящий чемпионат мира по шахматам в Баку, но российский гроссмейстер отказался. Позже он сообщил:
Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал.
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Так что от своей позиции российский гроссмейстер не отказался - в турнирах не участвует. Хотя для этого уже сделано всё, вплоть до того, что его вернули в международный рейтинг ФИДЕ. В нём Сергей занимает 11 место.
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