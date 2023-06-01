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«Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага

«Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага

Автор:
01 июня 2023 17:22
Сообщество : Спорт
Метки: Гроссмейстер   Сергей Карякин   ФИДЕ   дисквалификация   запрет   рейтинг   соревнования   турнир   чемпионат мира   шахматы   
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Хотя его и приглашали на этот значимый турнир.

Сергей Карякин - один из главных российских шахматистов. Самый юный гроссмейстер в истории, чемпион мира, у вообще Сергея множество титулов и наград.

С начала прошлого года Карякина исключили из шахматного рейтинга ФИДЕ и дисквалифицировали. Сергей тогда заявил, что вернётся к международным выступлениям только если снимут запрет на российский флаг и гимн. Позже ФИДЕ разрешила спортсменом из России и Белоруссии выступать под флагом организации.

Но Сергей, как и обещал, к международным турнирам не вернулся. Его включили в предстоящий чемпионат мира по шахматам в Баку, но российский гроссмейстер отказался. Позже он сообщил:

Дорогие друзья, обращаюсь к вам по такому важному моменту. Дело в том, что я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. Дело в том, что в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал.

Так что от своей позиции российский гроссмейстер не отказался - в турнирах не участвует. Хотя для этого уже сделано всё, вплоть до того, что его вернули в международный рейтинг ФИДЕ. В нём Сергей занимает 11 место.

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Метки: Гроссмейстер   Сергей Карякин   ФИДЕ   дисквалификация   запрет   рейтинг   соревнования   турнир   чемпионат мира   шахматы   
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16  комментариев
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360
Stekr 50 минут назад
Карякину респект!
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14k
Kucher 4 секунды назад
Вот это действительно русский спортсмен. А не все эти нейтральные чмо, которые "всю жизнь готовились и не должны страдать".
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2k
taxcop 7 минут назад
Молодец парень!
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247
Catherine 8 минут назад
Приятный парень. Его позиция вызывает только уважение
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6k
VL 9 минут назад
браво. человек чести. а теперь посмотрим, что за чмо поедут на ОИ
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10k
Владимир 13 минут назад
Карякин вообще красавчик. Я из-за него смотрел шахматы. Когда он против Карлсена играл. До этого вообще никогда не смотрел а тут даже болел.
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10k
Бритва 15 минут назад
почему спортсмены должны проявлять какие-то патриотические чувства, если основная идеология гос-ва: "булочка и трамвайчик"? Зарабатывают чиновники, зарабатывают спортсмены. Вот недавно один усатый мужик, кажется, Клим Жуков, поделился историей о том, что бойцам сво не хватает пламегасителей, но капиталисты предприятия калашникова отказываются делиться патентом и зарабатывают сами. Но, так получается, что только спортсмены у всех на виду.
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354
сергей ремизов 21 минуту назад
Это его право. Ну а то что с тобой не хотят играть, это их право. Тут всё просто.
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21k
AzuveR Полчаса назад
Красава,что ещё сказать. Настоящий мужик.
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1k
Eric Cartman Полчаса назад
Жаль, таких как Сергей в спорте единицы. А большинство говноедов от спорта хавали долгие годы все эти белые флаги, а некоторые даже под их поднятие гимн пели. Обделенным умишком видимо не очень понятен смысл белого флага. Теперь вот все вместе живем в последствиях от действий этих многочисленных жопотрахов.
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5k
Leonid Полчаса назад
А есть у нас ещё спортсмены с такой позицией? Или все готовы любой ссаной тряпкой махать на пьедестале?
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5k
Йож 39 минут назад
Очень крутой парень! Смотрел про него документальный фильм. Вызывает только уважение и самые добрые чувства!
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19k
Александр 48 минут назад
Интересно бы услышать вменяемое обоснование запрета на флаг и гимн?
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August

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