Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца

С женщиной всё хорошо, самолёт экстренно приземлился в ближайшем аэропорту и её госпитализировали.
Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин стал героем дня. Сразу после взлёта борта "Уральских авиалиний", направлявшегося из Сочи в Москву, у стюардессы случился инсульт и она потеряла сознание, как оказалось впоследствии, из-за остановки сердца. Капитан судна обратился к пассажирам и спросил, может ли кто-либо оказать помощь члену экипажа. К счастью, на борту находился Курынин. Чиновник на протяжении восьми минут проводил реанимационные мероприятия, которые включали непрямой массаж сердца, и в итоге смог вернуть женщину к жизни.
Через 25 минут после взлёта самолёт экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, где стюардессу встретили сотрудники медучреждения и доставили в городскую больницу для дальнейшего лечения.
Отмечается, что Курынин закончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (МГМУ) по специальности "уролог-андролог" и долгое время был практикующим врачом.
"Долг каждого сотрудника Росздравнадзора – контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, – принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни", — прокомментировали инцидент в пресс-службе Росздравнадзора.
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Молодец парень.
Карьерного ему роста и счастья в жизни.
"В 1985 году, на торжественной церемонии вручения Нобелевской премии мира движению "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", одним из создателей которого был Евгений Иванович, от остановки сердца замертво упал один из советских журналистов. "Академик Чазов, увидев это, спрыгивает со сцены, скидывает фрак и начинает закрытый массаж сердца. Через несколько минут сердцебиение восстанавливается и живого пациента увозит скорая помощь в Стокгольмскую больницу. Через 1,5–2 месяца я этого пациента успешно прооперировал", рассказал ТАСС Акчурин."
Никому не желаю пройти через это, так как ваша жизнь, уже не будет прежней.