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Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца

Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца

Автор:
21 августа 2023 17:20
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Росздравнадзор   Спасение   остановка сердца   самолёт   стюардесса   чиновник   
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С женщиной всё хорошо, самолёт экстренно приземлился в ближайшем аэропорту и её госпитализировали.

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин стал героем дня. Сразу после взлёта борта "Уральских авиалиний", направлявшегося из Сочи в Москву, у стюардессы случился инсульт и она потеряла сознание, как оказалось впоследствии, из-за остановки сердца. Капитан судна обратился к пассажирам и спросил, может ли кто-либо оказать помощь члену экипажа. К счастью, на борту находился Курынин. Чиновник на протяжении восьми минут проводил реанимационные мероприятия, которые включали непрямой массаж сердца, и в итоге смог вернуть женщину к жизни.


Через 25 минут после взлёта самолёт экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, где стюардессу встретили сотрудники медучреждения и доставили в городскую больницу для дальнейшего лечения.

Отмечается, что Курынин закончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (МГМУ) по специальности "уролог-андролог" и долгое время был практикующим врачом.


"Долг каждого сотрудника Росздравнадзора – контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика, – принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни", — прокомментировали инцидент в пресс-службе Росздравнадзора.

Источник:

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Метки: Росздравнадзор   Спасение   остановка сердца   самолёт   стюардесса   чиновник   
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22  комментария
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33k
albedo Час назад
Когда организацию возглавляет профессионал, а не непонятный "эффективный менеджер".
Молодец парень.
Карьерного ему роста и счастья в жизни.
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4k
Vlad 2 минуты назад
Мне не понятно, почему на каждом самолёте нет ШТАТНОГО врача и ШТАТНОГО силовика. Если какое-то ЧП в воздухе - надеяться не на кого.
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2k
Vadim Balabanov 6 минут назад
Конечно, масштаб не тот, но напомнило...
"В 1985 году, на торжественной церемонии вручения Нобелевской премии мира движению "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", одним из создателей которого был Евгений Иванович, от остановки сердца замертво упал один из советских журналистов. "Академик Чазов, увидев это, спрыгивает со сцены, скидывает фрак и начинает закрытый массаж сердца. Через несколько минут сердцебиение восстанавливается и живого пациента увозит скорая помощь в Стокгольмскую больницу. Через 1,5–2 месяца я этого пациента успешно прооперировал", рассказал ТАСС Акчурин."
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77
Абвгд Еёжзиклмн 21 минуту назад
Красава! Настоящий врач, видно, что сам учился а "не разводил" сессии. Помнит клятву. Удачи!
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14
устал я от вас Полчаса назад
Геройского конечно ничего нет в его поступке, особенно для выпускника первого меда. Но как человека его конечно можно только похвалить ибо не забронзовел на своей должности и не поленился встать с кресла и совершить достойный поступок. Молодец короче.
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21k
Dobrovit 39 минут назад
Ну, если андроЛЛог, тогда и уроЛЛог...))
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33k
Snork Snorkoff 47 минут назад
Врач!!
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800
Гиви 55 минут назад
Даже настроение поднялось от такоц новости. Роману РЕСПЕКТ!
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4k
Alex 58 минут назад
Молодец!
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59
Александр Портениер 58 минут назад
Он сделал то что должен был как Человек .Жаль что среди чиновников чаще встречается равнодушие.
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56
Собака У Попа Александр Портениер 45 минут назад
Вот кстати, я так и понял посыл статьи - Не смотря на то, что он чиновник, он взял и помог человеку. Это его обязанность как врача. Командир экипажа не спросил же - Есть ли желающие помочь? Наверняка он спросил - Есть ли врач на борту?
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19k
Дмитрий Час назад
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Представляю, каково теперь ей будет жить, зная что такое смерть.
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56
Собака У Попа Час назад
Ну, а если бы это был обычный врач, а не чиновник, довольно крупного масштаба, его бы пропиарили так же? Чувак выполнил свою работу как врач. Пресс-служба Росздравнадзора очень здраво откоментировала. Было бы странно, если бы он отказался помоч.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Ну красава, чё тут говорить еще?
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