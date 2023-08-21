Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин стал героем дня. Сразу после взлёта борта "Уральских авиалиний", направлявшегося из Сочи в Москву, у стюардессы случился инсульт и она потеряла сознание, как оказалось впоследствии, из-за остановки сердца. Капитан судна обратился к пассажирам и спросил, может ли кто-либо оказать помощь члену экипажа. К счастью, на борту находился Курынин. Чиновник на протяжении восьми минут проводил реанимационные мероприятия, которые включали непрямой массаж сердца, и в итоге смог вернуть женщину к жизни.





Через 25 минут после взлёта самолёт экстренно приземлился в аэропорту Волгограда, где стюардессу встретили сотрудники медучреждения и доставили в городскую больницу для дальнейшего лечения.