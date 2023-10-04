В какой российской авиакомпании работают самые красивые стюардессы?

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В этом посте собраны фотографии сногсшибательных девушек, которые выбрали романтичную, но достаточно тяжелую и опасную профессию - они стюардессы. А ведь в их ненормированном графике нужно еще уделять время свой внешности, чтобы выглядеть на все 100!
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Метки: Девушка Победа авиакомпания полёт самолёт стюардесса
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3 октября 1968 года в воздух понялся первый прототип самолета Ту-154 (б/н СССР-85000). Машину поднял в воздух экипаж в составе командира корабля Ю.В. Сухова, второго пилота Н.Н. Харитонова, бортинженера В.И. Евдокимова. На борту находились также ведущие инженеры по испытаниям Л.А. Юмашев и Ю.Г. Ефимов и бортэлектрик Ю.Г. Кузьменко.
В дальнейшем Ту-154 стал самым массовым реактивным пассажирским самолетом, производившимся в СССР и России. Серийное производство самолета шло с 1970 по 1998 год, до 2012 года на самарском заводе "Авиакор" продолжалось мелкосерийное производство. Всего было произведено 923 самолета Ту-154 всех вариантов.
Эксплуатация служебных и военных Ту-154 продолжается до сих пор, единственным оператором на регулярных пассажирских рейсах остается национальный перевозчик КНДР Air Koryo.
Автор слишком уж заморочен на силиконовых женщинах. Школьник или толстяк?