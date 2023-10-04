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В какой российской авиакомпании работают самые красивые стюардессы?

В какой российской авиакомпании работают самые красивые стюардессы?

Автор:
04 октября 2023 10:50
Метки: Девушка   Победа   авиакомпания   полёт   самолёт   стюардесса   
1804
16

В этом посте собраны фотографии сногсшибательных девушек, которые выбрали романтичную, но достаточно тяжелую и опасную профессию - они стюардессы. А ведь в их ненормированном графике нужно еще уделять время свой внешности, чтобы выглядеть на все 100!

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Метки: Девушка   Победа   авиакомпания   полёт   самолёт   стюардесса   
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13  комментариев
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25k
Сибиряк 2 часа назад
К таким красивым девочкам нужен по настоящему красивый самолёт!

3 октября 1968 года в воздух понялся первый прототип самолета Ту-154 (б/н СССР-85000). Машину поднял в воздух экипаж в составе командира корабля Ю.В. Сухова, второго пилота Н.Н. Харитонова, бортинженера В.И. Евдокимова. На борту находились также ведущие инженеры по испытаниям Л.А. Юмашев и Ю.Г. Ефимов и бортэлектрик Ю.Г. Кузьменко.

В дальнейшем Ту-154 стал самым массовым реактивным пассажирским самолетом, производившимся в СССР и России. Серийное производство самолета шло с 1970 по 1998 год, до 2012 года на самарском заводе "Авиакор" продолжалось мелкосерийное производство. Всего было произведено 923 самолета Ту-154 всех вариантов.

Эксплуатация служебных и военных Ту-154 продолжается до сих пор, единственным оператором на регулярных пассажирских рейсах остается национальный перевозчик КНДР Air Koryo.
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1k
Николай 14 минут назад
Опять парад губошлёпок. Кроме одной, из победы.
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1k
Denkk 21 минуту назад
Муклы....к сожалению.
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Почему-то мне в Аэрофлоте чае всего попадаются возрастные стюардессы...
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3k
Великий археолог Громозека Час назад
Последний раз летал Аэрофлотом в мае 1989 года свердловск - Одесса.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Конечно же Аэрофлот!
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9k
krivsan Час назад
самые красивые наверно в частных самолетах,обслужат по полной
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26k
Федор Час назад
И всё таки красивая форма у Аэрофлота)) И летняя и зимняя))
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4k
Наталья 2 часа назад
А где стюарды? У них хоть губы не накачаны.)
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1k
Руслана Тарасова 2 часа назад
Всё различие в стюардессам - только в цвете волос. Остальное - чудеса пластики. Накачанные губы, одинаковые бровки, скуластенькие физиономии. Впечатление такое, что они все друг другу родственницы. "Индивидуальность" - нет не слышали...С другой стороны авиакомпании нравится такой образ своих сотрудниц , значить все хорошо.
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4k
Мочи свиней! 2 часа назад
И все с надувными и вытянутыми губами, будто от непривычки пустовать нашаривают что-то вокруг.
Автор слишком уж заморочен на силиконовых женщинах. Школьник или толстяк?
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