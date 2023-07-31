Вера в себя и пакет конфет помогли девушке остаться в живых после авиакатастрофы

Школьница пришла в себя на следующий день. Травмы оказались болезненными, хоть и не смертельными: перелом ключицы, разрыв связок колена, потеря зрения на одном глазу, сотрясение мозга, из-за которого Джулиану постоянно тошнило.

Попытка найти других выживших не принесла результатов: погибли все. Родители девочки были зоологами. Поэтому она кое-что знала о природе, поведении животных и ориентировании на местности. Юная Кёпке помнила из рассказов отца, что следует идти вниз по течению реки или ручья. Водоём обязательно выведет к жилью.