Вера в себя и пакет конфет помогли девушке остаться в живых после авиакатастрофы

Жизнь по-разному проверяет людей на прочность. На долю этой хрупкой девушки выпали такие испытания, с которыми справится не каждый сильный подготовленный мужчина.
В тот обычный день 24 декабря 1971 года ни один из 92 пассажиров, поднимавшихся на борт самолёта в аэропорту Кальяо (Перу) не думал о плохом. Пройдёт всего час, и каждый отправится по своим делам. 17-летнюю Джулиану и её мать ждал праздничный семейный ужин в Икитосе.
Но планам не суждено было сбыться: самолёт попал в грозовой фронт. Опытные пилоты, которые тоже хотели попасть на Рождество домой, не стали менять направление или возвращаться. В крыло ударила молния, загорелся топливный бак. И L-188 рухнул с высоты более 6 тыс. метров. Последнее, что запомнила девушка перед погружением во тьму, крик матери: «Это конец!»
Школьница пришла в себя на следующий день. Травмы оказались болезненными, хоть и не смертельными: перелом ключицы, разрыв связок колена, потеря зрения на одном глазу, сотрясение мозга, из-за которого Джулиану постоянно тошнило.
Попытка найти других выживших не принесла результатов: погибли все. Родители девочки были зоологами. Поэтому она кое-что знала о природе, поведении животных и ориентировании на местности. Юная Кёпке помнила из рассказов отца, что следует идти вниз по течению реки или ручья. Водоём обязательно выведет к жилью.
Ручей девочка нашла по птичьему щебету. И двинулась в путь, запасшись пакетом с конфетами. На протяжении 10 дней они были единственной пищей потерпевшей крушение. Очки Джулиана потеряла, что затрудняло продвижение. Зная о большом количестве змей в джунглях, во все подозрительные скопления листвы и веток она предварительно тыкала палкой.
Днём девушка страдала от жары, а ночью от холода. Терпела укусы насекомых. Нестерпимо болело плечо, в порезе на котором успели отложить личинки мухи. Рана болела и гноилась. К тому же идти пришлось в одной сандалии: вторую она потеряла при падении.
Ручей значительно расширился. На 9-ый день Кёпке вышла к привязанной лодке. Небольшой шалаш защищал от дождя мотор и канистру с бензином. Девочка видела, как отец заливал загноившийся нарыв собаки керосином. И повторила опыт на себе. После обработки плеча бензином из раны удалось извлечь десятка три червей. Обессиленная девушка погрузилась в забытье.
А утром Джулиану разбудили голоса, показавшиеся ей пением ангелов. Местные лесорубы накормили несчастную, обработали рану и доставили девочку на лодке в больницу. На следующий день она встретилась с отцом, который считал дочь погибшей. Первые несколько минут они молча обнимали друг друга, не находя слов.
Информация, полученная от Джулианы, помогла обнаружить место крушения. В ходе осмотра выяснилось, что помимо девочки падение пережили ещё 14 человек, в числе которых была и Мария Кёпке. Но все они погибли от ран в течение нескольких дней после крушения.
Девушка оправилась от ран. Вместе с отцом они перебрались в Германию, где Джулиана окончила университет, вышла замуж и в 2000 году сменила на посту главы исследовательской станции Panguana в лесах Перу своего отца.
О чудесном спасении девушки в 1974 году был снят фильм «Чудеса ещё случаются».
Источник:
- Соседи обвинили американца в том, что он "соблазняет" их кошку
- Женщина уже 25 лет дружит с лисьей семьёй
- Последствия подростковых вечеринок, о которых никогда не забыть
- 10 фактов о побеге из тюрьмы максимальной безопасности