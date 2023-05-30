Чаевые официанту: самые жадные и самые щедрые зарубежные знаменитости

На форуме Reddit случаются неожиданные и довольно интересные обсуждения. На этот раз туда пришли люди из сферы обслуживания — официанты и официантки — и рассказали о том, кто из знаменитостей давал им хорошие чаевые, а кто делал вид, что обслуживание должно быть включено в счёт.
«Лора Дерн не очень щедра в плане чаевых. Она оставила официантке 9 долларов за еду стоимостью 371 доллар, хотя обслуживали её на высшем уровне»
«Раньше я управлял коктейль-баром в Вест-Сайде Лос-Анджелеса, поэтому у нас бывало очень много крутых знаменитостей. Некоторые известные и очень приятные люди: Оуэн Уилсон, Энтони Маки, Майкл Б. Джордан, Трэвис Фиммел и Адам Скотт. Насколько я помню, все были очень милы и давали очень хорошие чаевые. Оуэн Уилсон обычно тусовался после закрытия бара и довольно регулярно пил с нами шоты. Весёлые были времена».
«Шак так разозлился из-за того, что наш сотрудник на входе опознал его, что уходя бросил ему в лицо снежок. Но в остальном он был великолепен и хорошо давал чаевые!»
«Шак зашел в мой ресторан, чтобы забрать пару своих приятелей, которые только что заказали напитки. Он просто спросил их: «Ну что, пойдём?» а затем положил на стол 500 долларов за счёт в размере 28 долларов, который даже не принадлежал ему. Это был хороший вечер».
«Джефф Голдблюм. Исключительно милый, очень забавный и даёт очень щедрые чаевые».
5. Рэйчел Доменика Рэй — американская шеф-повар, телеведущая, бизнесвумен и автор кулинарных книг
«Рэйчел Рэй меня оскорбила. Она вела себя просто отвратительно, хамила и демонстративно не оставила чаевых».
«Мне удалось поболтать и даже обняться с Брайаном Баумгартнером (Кевин Мэлоун из «Офиса»). Просто круто. И общается, и ведёт себя как нормальный человек, даёт отличные чаевые и в целом мировой мужик».
7. Уиллоу Камиль Рейн Смит — американская актриса и певица. Дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит
«Моя коллега несколько лет назад обслуживала Уиллоу Смит. Она была очень мила и оставила отличные чаевые. Её явно хорошо воспитали».
«Однажды я обслуживал Гордона Рамзи. Я очень нервничал из-за его образа на телевидении, но на самом деле он вел себя исключительно вежливо — возможно, он был самым вежливым клиентом, которого я когда-либо видел. Он даже никому не сказал отвалить! В конце вечера он попросил познакомить его с шеф-поваром, с благодарностью пожал ему руку и дал нам 100 фунтов на чай».
«Билл Най из телешоу The Science Guy производит впечатление спокойного и трезвомыслящего человека. Даёт хорошие чаевые».
«Самым жадным из всех знаменитостей, которых я обслуживал, оказался Джейсон Пристли из старого сериала «Беверли-Хиллз, 90210» (он играл Брендона Уолша). Он сидел с компанией и они ушли, оставив 20 долларов чаевых. Счёт составлял 600 долларов».
«Я обслуживала Рашиду Джонс и Адама Скотта. Они приехали в наш город, чтобы выступить в местном университете. Оба вели себя очень дружелюбно, задавали мне вопросы и смеялись над моими неуклюжими шутками. Я большая поклонница комедийного сериала «Парки и зоны отдыха» с их участием, поэтому очень нервничала. Но всё прошло отлично, и они оба оставили чаевые по 30%!»
«Роберт Плант. Очень классный. Съел чизстейк Филадельфия без хлеба и дал чаевые 20%.
Он флиртовал с барменшей, молоденькой девушкой, и сказал ей, что играет в группе. Она спросила: «Может быть, я слышала об этой группе?» а он такой: «Нет, наверное, нет. Мы не настолько известны».
«Подруга обслуживала Моргана Фримена, Джона Гудмана и Стива Карелла. В какой-то момент Гудман вытащил сигару, и она (официантка) без колебаний поднесла ему горящую зажигалку. Он полез в бумажник и дал ей 100 долларов за это».
«Чарли Шин зашел в кафе, где я работаю, с одной из своих дочерей. Очень вежливый, даёт большие чаевые. Оценка десять из десяти!»
15. Энтони Фрэнк Хоук — американский профессиональный скейтбордист, предприниматель и владелец компании Birdhouse
«Я обслуживала Тони Хоука 20 лет назад, когда училась в колледже. Один из самых добрых людей. Дал отличные чаевые!»
«Ник Картер однажды расплатился дебетовой картой и оставил 30 долларов чаевых за 110-долларовый счёт. Он был очень мил».
«Энтони Кидис вёл себя очень сдержанно и спокойно. Дал хорошие чаевые».
«Мой двоюродный брат пригласил Дрю Кэри однажды вечером после концерта в свой бар. Он пришёл и первым делом купил по кружке для всех в баре. Вёл себя очень дружелюбно и классно. А в конце вечера отозвал моего брата и спросил, сколько сотрудников работало в эту смену. Умножил это число на сто и выписал чек на эту сумму. Каждый сотрудник бара получил по 100 долларов чаевых».
«Я работал барменом на частной вечеринке по случаю дня рождения Дэйва Шаппелла. Он выгнал всех в конце ночи и вернулся, чтобы выпить вдали от своих подхалимов и помощников. Отличный чувак. За исключением того, что взял и проспойлерил мне предпоследний эпизод сериала «Во все тяжкие» — изобразил его слово в слово и проанализировал в мельчайших подробностях. Но он нас всех угостил и дал 100-долларовую купюру. Я в нём не разочаровался и остаюсь его поклонником».
«Моя подруга работала официанткой в бранч-баре недалеко от Атланты, куда часто захаживал Тайлер Перри. Однажды во время праздников у другой официантки было всего два столика: один был занят Тайлером Перри, а другой — каким-то случайным посетителем. Этот посетитель вёл себя как последний придурок — грубил, жаловался на всё и почти не оставил чаевых. А Тайлер, наоборот, был очень мил и вежлив. Он ел бранч, читал книгу и время от времени болтал с официанткой. Уходя, он решил оставить ей хорошие чаевые в размере 1200 долларов, пожелал ей счастливого Рождества и извинился за того грубого посетителя».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вм должны платить столько, что ветер не вас не колышет.
мало чаевых-человек говно и мудак
много чаевых-человек просто душка, такой милый и приятный
PS: Сам чаевые даю всегда, но не понимаю зачем я это делаю...
Но нужна такая сложившаяся система, ее силой не введешь. Ведь практически все должны принять правила игры.
А если такое будет часто (недовольные посетители из-за качества еды например), то официант наверняка быстро поменяет место работы.
Конечно, официант будет называть жадным чмошником того, кто ему бесплатно дал мало денег за сам факт того, что официант существует. Ведь официант же делал свою работу, почему он не заслуживает дополнительных больших бесплатных денег?
Муть какая-то с этими чаевыми.
Так что если посетитель чем-то недоволен, он просто платит строго по счету или меньше тех 15%, и официанты это сразу почувствуют на своей шкуре (возможно, что и остальные работники тоже).
А насчет того что кто-то из знаменитостей не дал чаевые - может, что-то на самом деле было не нормально в том случае? Ведь не только знаменитости могут вести себя по свински... А может быть что знаменитость - склочный мелочный человечек.
Кстати, из этого списка я не знаю большинство, хотя в США живу...
Рекомендую спиртное в графинчиках не заказывать. пусть приносят бутылку запечатанную.