Чаевые официанту: самые жадные и самые щедрые зарубежные знаменитости

«Шак так разозлился из-за того, что наш сотрудник на входе опознал его, что уходя бросил ему в лицо снежок. Но в остальном он был великолепен и хорошо давал чаевые!»

«Шак зашел в мой ресторан, чтобы забрать пару своих приятелей, которые только что заказали напитки. Он просто спросил их: «Ну что, пойдём?» а затем положил на стол 500 долларов за счёт в размере 28 долларов, который даже не принадлежал ему. Это был хороший вечер».