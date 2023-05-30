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Чаевые официанту: самые жадные и самые щедрые зарубежные знаменитости

Чаевые официанту: самые жадные и самые щедрые зарубежные знаменитости

Автор:
30 мая 2023 18:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: зарубежные звезды   звезды   знаменитости   истории из жизни   истории людей   официанты   чаевые   шоу бизнес   
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На форуме Reddit случаются неожиданные и довольно интересные обсуждения. На этот раз туда пришли люди из сферы обслуживания — официанты и официантки — и рассказали о том, кто из знаменитостей давал им хорошие чаевые, а кто делал вид, что обслуживание должно быть включено в счёт.

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«Лора Дерн не очень щедра в плане чаевых. Она оставила официантке 9 долларов за еду стоимостью 371 доллар, хотя обслуживали её на высшем уровне»


«Раньше я управлял коктейль-баром в Вест-Сайде Лос-Анджелеса, поэтому у нас бывало очень много крутых знаменитостей. Некоторые известные и очень приятные люди: Оуэн Уилсон, Энтони Маки, Майкл Б. Джордан, Трэвис Фиммел и Адам Скотт. Насколько я помню, все были очень милы и давали очень хорошие чаевые. Оуэн Уилсон обычно тусовался после закрытия бара и довольно регулярно пил с нами шоты. Весёлые были времена».


«Шак так разозлился из-за того, что наш сотрудник на входе опознал его, что уходя бросил ему в лицо снежок. Но в остальном он был великолепен и хорошо давал чаевые!»


«Шак зашел в мой ресторан, чтобы забрать пару своих приятелей, которые только что заказали напитки. Он просто спросил их: «Ну что, пойдём?» а затем положил на стол 500 долларов за счёт в размере 28 долларов, который даже не принадлежал ему. Это был хороший вечер».


«Джефф Голдблюм. Исключительно милый, очень забавный и даёт очень щедрые чаевые».


«Рэйчел Рэй меня оскорбила. Она вела себя просто отвратительно, хамила и демонстративно не оставила чаевых».


«Мне удалось поболтать и даже обняться с Брайаном Баумгартнером (Кевин Мэлоун из «Офиса»). Просто круто. И общается, и ведёт себя как нормальный человек, даёт отличные чаевые и в целом мировой мужик».


«Моя коллега несколько лет назад обслуживала Уиллоу Смит. Она была очень мила и оставила отличные чаевые. Её явно хорошо воспитали».


«Однажды я обслуживал Гордона Рамзи. Я очень нервничал из-за его образа на телевидении, но на самом деле он вел себя исключительно вежливо — возможно, он был самым вежливым клиентом, которого я когда-либо видел. Он даже никому не сказал отвалить! В конце вечера он попросил познакомить его с шеф-поваром, с благодарностью пожал ему руку и дал нам 100 фунтов на чай».


«Билл Най из телешоу The Science Guy производит впечатление спокойного и трезвомыслящего человека. Даёт хорошие чаевые».


«Самым жадным из всех знаменитостей, которых я обслуживал, оказался Джейсон Пристли из старого сериала «Беверли-Хиллз, 90210» (он играл Брендона Уолша). Он сидел с компанией и они ушли, оставив 20 долларов чаевых. Счёт составлял 600 долларов».


«Я обслуживала Рашиду Джонс и Адама Скотта. Они приехали в наш город, чтобы выступить в местном университете. Оба вели себя очень дружелюбно, задавали мне вопросы и смеялись над моими неуклюжими шутками. Я большая поклонница комедийного сериала «Парки и зоны отдыха» с их участием, поэтому очень нервничала. Но всё прошло отлично, и они оба оставили чаевые по 30%!»


«Роберт Плант. Очень классный. Съел чизстейк Филадельфия без хлеба и дал чаевые 20%.

Он флиртовал с барменшей, молоденькой девушкой, и сказал ей, что играет в группе. Она спросила: «Может быть, я слышала об этой группе?» а он такой: «Нет, наверное, нет. Мы не настолько известны».


«Подруга обслуживала Моргана Фримена, Джона Гудмана и Стива Карелла. В какой-то момент Гудман вытащил сигару, и она (официантка) без колебаний поднесла ему горящую зажигалку. Он полез в бумажник и дал ей 100 долларов за это».


«Чарли Шин зашел в кафе, где я работаю, с одной из своих дочерей. Очень вежливый, даёт большие чаевые. Оценка десять из десяти!»


«Я обслуживала Тони Хоука 20 лет назад, когда училась в колледже. Один из самых добрых людей. Дал отличные чаевые!»


«Ник Картер однажды расплатился дебетовой картой и оставил 30 долларов чаевых за 110-долларовый счёт. Он был очень мил».


«Энтони Кидис вёл себя очень сдержанно и спокойно. Дал хорошие чаевые».


«Мой двоюродный брат пригласил Дрю Кэри однажды вечером после концерта в свой бар. Он пришёл и первым делом купил по кружке для всех в баре. Вёл себя очень дружелюбно и классно. А в конце вечера отозвал моего брата и спросил, сколько сотрудников работало в эту смену. Умножил это число на сто и выписал чек на эту сумму. Каждый сотрудник бара получил по 100 долларов чаевых».


«Я работал барменом на частной вечеринке по случаю дня рождения Дэйва Шаппелла. Он выгнал всех в конце ночи и вернулся, чтобы выпить вдали от своих подхалимов и помощников. Отличный чувак. За исключением того, что взял и проспойлерил мне предпоследний эпизод сериала «Во все тяжкие» — изобразил его слово в слово и проанализировал в мельчайших подробностях. Но он нас всех угостил и дал 100-долларовую купюру. Я в нём не разочаровался и остаюсь его поклонником».


«Моя подруга работала официанткой в бранч-баре недалеко от Атланты, куда часто захаживал Тайлер Перри. Однажды во время праздников у другой официантки было всего два столика: один был занят Тайлером Перри, а другой — каким-то случайным посетителем. Этот посетитель вёл себя как последний придурок — грубил, жаловался на всё и почти не оставил чаевых. А Тайлер, наоборот, был очень мил и вежлив. Он ел бранч, читал книгу и время от времени болтал с официанткой. Уходя, он решил оставить ей хорошие чаевые в размере 1200 долларов, пожелал ей счастливого Рождества и извинился за того грубого посетителя».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зарубежные звезды   звезды   знаменитости   истории из жизни   истории людей   официанты   чаевые   шоу бизнес   
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28  комментариев
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1k
Голодранец! 2 часа назад
Зачем мне это знать?... совсем чужие для меня люди
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10k
Сатанеев 2 минуты назад
Короче, я понял. Те, кто дают хорошие чаевые, ведут себя мило, классно и вежливо.
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108k
parallax 9 минут назад
Узнал 2 лица. Остальных никогда не видел.
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16k
K7OO 11 минут назад
Роберт Плант порадовал - простой, скромный и не жлоб. Он и есть реальная мега-звезда, которой нет необходимости добирать себе значимости понтами и чванством.
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29k
Григорий 12 минут назад
Полное гавно. 10-15 % стоимость чаевых стандарт. Они условно прописаны в правилах. Платищь больше - ты щедрый, платишь меньше - жаба. Мой вердикт - идите нахер. Чаевые это добровольно, обиделись на их сумму - вы мрази! Это вы отвратительны, а не я , что вдруг метнул на стол меньше ваших ожиданий. Идите нах.уй!
--
Вм должны платить столько, что ветер не вас не колышет.
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2k
cascha68 14 минут назад
Офигеть! Если дашь им меньше 20% - они могут и скандал закатить! Лучше сразу бумажник раскрывайте, а они уж возьмут сколько им нужно.
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14k
Sergej Lehr 19 минут назад
Обычно "чаевые" составляют примерно 10% от заказа.
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2k
Дмитрий 19 минут назад
чаевые 20% от заказа 7000+ долларов
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3k
Past 20 минут назад
Думаю большинство дает не от доброты сердечной, а из за имиджа. Думаю невозможно остаться довольным в случае если вместо того, что бы тебя обслужить официант просит автограф или фото с обнимашками, потом бежит и с дикими глазами на весь зал шепчет "Здесь Шакил О'Нил".
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2k
внезапный енот 22 минуты назад
деление лю(ядей) по мнению оффициантов:
мало чаевых-человек говно и мудак
много чаевых-человек просто душка, такой милый и приятный
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832
Вовка Полчаса назад
Комментарий к фото
«Джефф Голдблюм... даёт очень щедрые чаевые»
Какой-то неправильный еврей, прямо позор нации!
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35k
russger Полчаса назад
Ты смотри, чаевые им маленькие оставили -_- А они обязаны?
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1k
Виталий 40 минут назад
Забираешь тачку из автосервиса за ремонт которой надо заплатить 150к + 15% чаевых.
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16k
Alex Час назад
Ну чай не пиво, много не выпить))))
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3k
Диагноз Час назад
Не знаю как там в Пиндосии... Честно говоря вообще не понимаю, что такое чаевые. Приходишь в заведение где предусмотрено обслуживание и тебе дают меню с прейскурантом цен. Нигде не сказано, что ты должен приносить себе еду с кухни сам. Наоборот, порядок предусматривает подачу блюд официантом. То есть обслуживание входит в стоимость. Бремя оплаты труда наемных рабочих лежит на работодателе, а не на приобретателе услуг. Можно кассирам в "Пятерочке" чаевые давать если все понравилось. Бред???
PS: Сам чаевые даю всегда, но не понимаю зачем я это делаю...
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9k
Гомерчик Час назад
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2k
ДК 2 часа назад
В США если чаевые меньше процентов 12, то это означает что официанты не получат за обслуживание этого клиента даже минимальную зарплату. 15% - они уже довольны. Все, что больше 15% - это подарок больше нормального.
Так что если посетитель чем-то недоволен, он просто платит строго по счету или меньше тех 15%, и официанты это сразу почувствуют на своей шкуре (возможно, что и остальные работники тоже).
А насчет того что кто-то из знаменитостей не дал чаевые - может, что-то на самом деле было не нормально в том случае? Ведь не только знаменитости могут вести себя по свински... А может быть что знаменитость - склочный мелочный человечек.
Кстати, из этого списка я не знаю большинство, хотя в США живу...
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36
Obrval 2 часа назад
Спасибо, что препредили. Рэйчел Доменику Рэй обслуживать не буду, если заскочит конечно. А Джона Гудмана пожалуй обслужу. Хотя, что им делать в нашей средней полосе?
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7k
sedoisever 2 часа назад
Нет. У нас люди гораздо "невоспитанней"! Не дают чаевых кондукторам, продавцам, водителям автобусов и пр. Совсем не дают, представляете?
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Чаевые для халдея зависят и от уровня заведения, и от того, где само заведение расположено.
Рекомендую спиртное в графинчиках не заказывать. пусть приносят бутылку запечатанную.
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