15 историй о проступках, за которые следовало бы сразу уволить

«Коллега в шутку швырнул коробку мне в грудь, довольно сильно, и я упала. Он умолял никому не говорить. Парень был чудаком — рассказывал о том, как сжигал насекомых и устраивал пожары. В общем, странный. Позже были с ним ещё какие-то неприятности (из-за грубых шуток на тему секса) и в конце концов он перешёл в другой магазин. Это было где-то десять лет назад.

И вот начало 2023 года, мой магазин подвергся серьезной реконструкции и этот парень (назовем его Джон) вдруг приезжает как один из менеджеров с командой рабочих нам в помощь. Я была удивлена, что он всё ещё работает в нашей компании, не говоря уже о руководящей должности. Мы пару раз поздоровались, но почти не общались — он занимался проектом реконструкции в другом конце магазина.

Все это время отношения между ремонтной командой и командой нашего магазина были напряжёнными. У наших украли домкрат для поддонов, пропадали другие нужные вещи и т. п. Дошло уже до взаимной ненависти. Потом я не видела Джона несколько недель и заметил, что в бригаде ремонтников новый менеджер. И отношения с ними у нас вдруг начали налаживаться.

Из любопытства спросила у одного парня из той бригады, где Джон, и он ответил: "О, ты не знаешь? Его понизили в должности за то, что он пытался создать проблемы между нашими командами. Он велел нам украсть ваш домкрат для поддонов и пытался стравить людей между собой».