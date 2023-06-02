15 историй о проступках, за которые следовало бы сразу уволить

С работой может повезти или не очень. И тогда вместо отличного коллектива, замечательных коллег и крутого начальника вы можете столкнуться с самыми отвратительными коллегами на свете, паршивыми условиями труда и руководством, которому на всё наплевать. Вот несколько историй, которыми поделились пользователи AskReddit в обсуждении темы «Видели ли вы на работе ситуации, за которые кого-нибудь должны были сразу уволить?»
«Я как-то убиралась в офисе одной компании (приходила 2 раза в неделю), и у меня, соответственно, был ключ. Открываю дверь — а там один из начальников разложил секретаршу прямо на столе, её ноги в воздухе, его штаны спущены, а ягодицы сморщенные как грецкие орехи. Они меня увидели и были в ужасе. Я вышла, подождала и вернулась после того, как они ушли. Офис был вылизан безупречно, они убрали его за меня!»
«У парня нашли заряженный пистолет, украденный из шкафчика шерифа. Явно какой-то уголовник. Он несколько раз рассказывал нам тут разные истории, при этом ощущение, будто у него какая-то волосатая лапа есть сверху, потому что ему дали уже пять выходных... Странно это всё»
«Я работал в магазине инструментов. Видел, как парень взял топор и рубанул себя по руке, чтобы получить травму и посмотреть, как Англия играет в футбол в товарищеском матче. Единственный раз, когда я был готов кого-то травить и выживать на работе. Но я реально не хотел работать с психом в здании, полном потенциального оружия. С больничного он не вернулся к работе. Я думаю, его уволили».
«Коллега в шутку швырнул коробку мне в грудь, довольно сильно, и я упала. Он умолял никому не говорить. Парень был чудаком — рассказывал о том, как сжигал насекомых и устраивал пожары. В общем, странный. Позже были с ним ещё какие-то неприятности (из-за грубых шуток на тему секса) и в конце концов он перешёл в другой магазин. Это было где-то десять лет назад.
И вот начало 2023 года, мой магазин подвергся серьезной реконструкции и этот парень (назовем его Джон) вдруг приезжает как один из менеджеров с командой рабочих нам в помощь. Я была удивлена, что он всё ещё работает в нашей компании, не говоря уже о руководящей должности. Мы пару раз поздоровались, но почти не общались — он занимался проектом реконструкции в другом конце магазина.
Все это время отношения между ремонтной командой и командой нашего магазина были напряжёнными. У наших украли домкрат для поддонов, пропадали другие нужные вещи и т. п. Дошло уже до взаимной ненависти. Потом я не видела Джона несколько недель и заметил, что в бригаде ремонтников новый менеджер. И отношения с ними у нас вдруг начали налаживаться.
Из любопытства спросила у одного парня из той бригады, где Джон, и он ответил: "О, ты не знаешь? Его понизили в должности за то, что он пытался создать проблемы между нашими командами. Он велел нам украсть ваш домкрат для поддонов и пытался стравить людей между собой».
«Когда я училась в старшей школе, я работала в закусочной Dairy Queen. Однажды в субботу я была на открытии, и помощник менеджера открывает двери, впускает нас и говорит: "Ребята, у меня сейчас жуткое похмелье, поэтому мне нужно поспать. Разбудите меня, если я вам понадоблюсь". И ложится спать в помещении со стиральными машинами (мы стирали всю форму на месте, потому что она вся была в мороженом). Это был очень долгий день, но она была крутым менеджером и мы ничего не сказали владельцу».
«Я работал в интернате для подростков с поведенческими проблемами. И там есть один сотрудник, который не должен работать с детьми, и это было ясно на второй день моей работы. Ему почти 50, а ведет себя как 15-летний. Злится на детей, постоянно ругается. Сцепился с каким-то тинейджером и начал его душить! Мы их разняли, а он начал злиться на меня за то, что я не позволил избить 14-летнего подростка. Я проработал там всего 3 месяца, и другие сотрудники рассказали мне, что такое уже не раз происходило между этим мужиком и детьми. И у него все еще есть работа, потому что он лучший друг двух начальников».
«Девушка, которая у нас работает, несколько раз ударила другую сотрудницу по лицу прямо на рабочем месте. Девушка, которую ударили, уволилась. Та, которая наносила удары, работает там и по сей день. Кстати, есть даже видео инцидента, которая она сама разослала работодателям. Она определённо чем-то шантажирует владельца компании. Это единственная логическая причина, почему он её не увольняет».
«Я работал на молочном заводе. В паре с человеком, который был немного не в себе. Мы должны были брать пакеты с молоком с конвейерной ленты и ставить их на поддоны. В какой-то момент он сказал «пора на перерыв» и ударил лезвием, которым открывали коробки, по конвейерной ленте. Конвейерная лента была полностью разрушена, и после этого машина два дня находилась на техническом обслуживании».
«Работал в "Макдоналдсе". Наблюдал, как одна сотрудница кухни чихнула себе в руки, а потом спокойно продолжила готовить ролл и спокойно отправила его на выдачу. Я выбросил его в мусорное ведро до того, как он оказался у персонала, собирающего заказы».
«Я работаю по ночам в отеле. Одного парня наняли к нам охранником, и в первые же дни его нашли спящим на работе. В первый раз его нашел сотрудник. Мы сказали менеджеру, и ничего не произошло. Во второй раз сам менеджер застал его спящим в кладовке в инвалидном кресле. Его отправили домой, но не уволили».
«Медсестра, с которой я работала, оставила наркотики (предназначенные для обезболивания неизлечимых пациентов) в палате с пациентом, выздоравливающим от наркотической зависимости. Этот выздоравливающий пациент и был тем, кто вышел в холл и протянул мне таблетки, сказав: «Это предназначалось для кого-то другого». Она оставила в его палате месячный запас! Я принесла таблетки менеджеру, описала ситуацию. Он должен был уволить эту медсестру на месте, но он только посмеялся вместе с ней и сказал что-то вроде "ну, ступила, с кем не бывает". Я уволилась оттуда через неделю».
«Много лет назад я работал в дневной программе для людей с особыми потребностями. По средам в местном театре был день классического кино, и мы принимали клиентов. У меня был только один клиент, то есть я работал один на один с ним. У моего непосредственного начальника было 3 человека, а у его заместительницы — четыре. Заместительница потеряла одного из своих парней и не осознавала этого до окончания фильма, когда мы считали клиентов. Короче говоря, меня уволили и моего начальника уволили. Но та, чья обязанность была следить за ним, сохранила свою работу. Однако с клиентом все было в порядке, его нашли в километре дальше по дороге, и он просил полицейского помочь ему найти дорогу домой».
«Я управлял рестораном/клубом, поздние заказы на еду пополнялись, а 2 повара отсутствовали. Никто не знает, где они, но мы знаем, что они не ушли, их пальто и рюкзаки все еще здесь.
Я хожу снаружи и между мусорным контейнером и зданием, один из которых дует на другого. 1 парень был женат, другой был студентом колледжа, работавшим в художественном колледже.
Я не уволил их, просто сказал им закончить и вымыть руки как можно скорее.
«Супервайзер оставил сейф открытым. За это его точно должны были уволить, но его косяк затмило то, что один из сотрудников-придурков украл 50 тысяч и находился в бегах более половины дня».
«Я работал в небольшой картографической компании. Нашей задачей, когда мы начинали, было добавление рек и озёр поверх спутниковых снимков/топографических карт. Это была летняя работа, когда я учился в колледже. И мне, и парню, который работал рядом со мной, было лет 19-20. Это была очень монотонная и утомительная работа. Нам на самом деле не разрешалось разговаривать во время работы, поэтому по большей части мы просто сидели каждый за своим компьютером. Иногда переписывались. Ближе к концу лета, когда пора было возвращаться к учебе, мой коллега сошел с ума. Он просто начал создавать линейные рисунки с помощью программного обеспечения GIS и давать им имена. Он нарисовал Санту и его оленей. Выдумал с полдюжины озер с кучей дурацких названий, например, "Озеро Молочное было плохим выбором". Я никому не говорил, что он сделал, и мне интересно, что думают об этом люди из отдела контроля качества. Если бы они знали о его проделках, его бы точно уволили».
«Меня должны были уволить, когда я каждый день приходил на работу пьяным. До сих пор не знаю, как это сошло мне с рук. Кто-то точно знал. Постоянный перегар и неровная походка — как их скроешь? Но я нравился руководству, так что никто ничего не сказал. Сегодня я скучаю по этой работе, но не скучаю по беспробудному пьянству 24/7».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут даже у Google'a случился нервный тик.
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С работой может повезти или не очень. И тогда вместо отличного коллектива, замечательных коллег и крутого начальника вы можете столкнуться с самыми отвратительными коллегами на свете, паршивыми...
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