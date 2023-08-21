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Ливень утопил группу диггеров-туристов в столичном коллекторе

Ливень утопил группу диггеров-туристов в столичном коллекторе

Автор:
21 августа 2023 15:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Река Неглинка   гибель   диггеры   коллектор   ливень   туристы   
3733
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Большинство записавшихся на тур не пришли на прогулку по подземелью из-за прогноза погоды, обещавшего мощный дождь. А тех смельчаков, что решились на опасную прогулку по коллекторам, теперь ищут спасатели.

Как минимум пять человек пропали во время вчерашней экскурсии по столичным коллекторам. По предварительным данным, их смыло водой во время мощного ливня, который обрушился на Москву.

Возможно, вся группа мертва. Спасатели уже нашли тела троих подростков. Двоих из них — 16-летнюю Лизу Маркушину и 18-летнего Глеба Лагашина вымыло в Москва-реку в районе Зарядья. Как выяснилось, это дочь и племянник 47-летнего руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушкина, который также пропал в подземелье. Ещё одну девушку, 15-летнюю Викторию Ш., нашли в коллекторе под улицей Варваркой.

Таким образом, спасателям осталось найти только взрослых — Дмитрия Маркушкина и 31-летнего диггера-гида Константина Филиппова. Впрочем, точное количество людей, спустившихся вчера к реке Неглинке, пока неизвестно. По данным некоторых Телеграм-каналов, на экскурсию записались 24 человека, но подавляющее большинство отказалось спускаться в коллектор из-за погоды.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более человек". Сейчас на допросе в СК находится 31-летний организатор и руководитель диггеров Никита Дубас.

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Метки: Москва   Река Неглинка   гибель   диггеры   коллектор   ливень   туристы   
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59  комментариев
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10k
Бритва 2 часа назад
>подавляющее большинство отказалось спускаться в коллектор из-за погоды.

как так получилось, что "подавляющее большинство" оказалось умнее т.н. гидов?
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122
Scar Полминуты назад
Вся проблема коллекторов в том, что в канализацию когда нибудь спускают воду. Не лазайте туда.
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3k
Александр 5 минут назад
PR,пропиарил знатно пещерки ))).
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40k
Example 6.2.6 7 минут назад
Можно ещё сходить в центр леса, посмотреть как вокруг происходит пожар.. или в штормовую погоду залезть на вышку связи без страховки, или зимой берлогу к медведю залезть и разбудить его. Самовыпилиться - вариантов тьма.
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8k
Крайняя плоть Суслова 13 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
Могу устроить тур, по золотому кольцу деревянных деревенских сортиров, данный тур будет безопасней, если с погружением в пласты истории, то безопасность не гарантирую, но исторические пласты увидят точно.
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10k
Юрий Полчаса назад
Я этого видимо не пойму. Что может быть интересного в ливневой канализации? Историческая часть города скрытая от глаз, но ведь там все однообразно - тоннели из кирпичной кладки сходятся, переплетаются, расходятся и все. Сброс мутной и грязной воды и в этом стремительном потоке остаться невредимым нереально.
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37k
russger Полчаса назад
Дураков не жалко
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3k
Валентин Полчаса назад
премия Дарвина участникам
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186
Eric Cartman Полчаса назад
"Гиды" эти походу совсем отбитые. Лишь бы бабок срубить. Я никогда не ползал по коллекторам, и то слышал про утопленников там в случае ливней. И про ожидаемые ливни с Москве слышал, хоть и в 1000 км от нее живу. Что не так с этими утонувшими дебилами?
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33k
Юр21 Полчаса назад
Канализаторы мля... Совсем инстинкта самосохранения у народа не стало, ну что там смотреть, на дерьмо которое плывёт?
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134
Liberman Полчаса назад
Номинанты на премию дарвина.
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23k
Axel 36 минут назад
"А тех смельчаков, что решились на опасную прогулку"

А при чем здесь смелость? Скорее глупость
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10k
Dabus 38 минут назад
Несколько лет смотрел канал Road to film, который вёл Павел с Белоруссии
а потом он поехал в Питер, хотел снять ролик про подземку совместно с одним известным диггером. Они залезли в люк друг за другом, оказалось что там было мало кислорода, они оба почти сразу потеряли там сознание, упали вниз и так там и остались ...
Ссылка youtu.be
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17k
Голос Вселенной 41 минуту назад
Один раз я был вот примерно в таком водовороте. Правда, не в подземелье, а на выходе из тоннеля, тоннель метров 20 был, с одной стороны река впадает в него, с другой вырывается с напором (закон Бернулли). Так вот после того, как туда попадешь, можешь делать что хочешь, но никак не управляешь своим телом, теряешь ориентацию, где верх, где низ, просто кувыркаешься и все... Мне осталось только расслабиться и дождаться, когда меня оттащит дальше, где водоворот поменьше. Там удалось всплыть и вдохнуть воздуха.
Конечно, мы тогда тоже тоже были дети, лет по 16. Я был первым, кто проплыл этот тоннель . Конечно, мы потом еще кучу раз так развлекались, уже зная, как себя вести в потоке, чего ждать. Но вот этот самый первый раз я запомнил навсегда. Я никогда не боялся воды, даже когда тонул еще лет в 7. Но вот в этот раз кирпичей успел накласть полные плавки.
У этих ребят из подземелья просто нет шансов. Просто нет. ((
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1k
Жирный бот 43 минуты назад
Передавали же сильный дождь...Глупо было лезть((
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11
Pyramid Head 53 минуты назад
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7k
Maximvs Час назад
Стань диггером и дайвером за 1 час!!!
Спешите! Только у нас! Два в одном!
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1k
lebedev3612 Час назад
Да уж... Судя по видео, в таком потоке уцелеть не реально. А "опытные" гиды должны бы знать, во что превращается подземная река после ливня. Ну если они реально опытные
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1k
Алексей Гулевич Час назад
жесть какая ...
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1k
Moon24 Час назад
Жалко людей . Не обитатели диванов , активные , интересующиеся Гиды ошиблись с оценкой риска или были неосмотрительны , чувство риска притупилось . Но ведь нужно учитывать что спустились в коллектор люди не опытные и не чувсвтвующие опасность
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