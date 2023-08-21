Ливень утопил группу диггеров-туристов в столичном коллекторе

Большинство записавшихся на тур не пришли на прогулку по подземелью из-за прогноза погоды, обещавшего мощный дождь. А тех смельчаков, что решились на опасную прогулку по коллекторам, теперь ищут спасатели.
Как минимум пять человек пропали во время вчерашней экскурсии по столичным коллекторам. По предварительным данным, их смыло водой во время мощного ливня, который обрушился на Москву.
Возможно, вся группа мертва. Спасатели уже нашли тела троих подростков. Двоих из них — 16-летнюю Лизу Маркушину и 18-летнего Глеба Лагашина вымыло в Москва-реку в районе Зарядья. Как выяснилось, это дочь и племянник 47-летнего руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушкина, который также пропал в подземелье. Ещё одну девушку, 15-летнюю Викторию Ш., нашли в коллекторе под улицей Варваркой.
Таким образом, спасателям осталось найти только взрослых — Дмитрия Маркушкина и 31-летнего диггера-гида Константина Филиппова. Впрочем, точное количество людей, спустившихся вчера к реке Неглинке, пока неизвестно. По данным некоторых Телеграм-каналов, на экскурсию записались 24 человека, но подавляющее большинство отказалось спускаться в коллектор из-за погоды.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более человек". Сейчас на допросе в СК находится 31-летний организатор и руководитель диггеров Никита Дубас.
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как так получилось, что "подавляющее большинство" оказалось умнее т.н. гидов?
А при чем здесь смелость? Скорее глупость
а потом он поехал в Питер, хотел снять ролик про подземку совместно с одним известным диггером. Они залезли в люк друг за другом, оказалось что там было мало кислорода, они оба почти сразу потеряли там сознание, упали вниз и так там и остались ...
Конечно, мы тогда тоже тоже были дети, лет по 16. Я был первым, кто проплыл этот тоннель . Конечно, мы потом еще кучу раз так развлекались, уже зная, как себя вести в потоке, чего ждать. Но вот этот самый первый раз я запомнил навсегда. Я никогда не боялся воды, даже когда тонул еще лет в 7. Но вот в этот раз кирпичей успел накласть полные плавки.
У этих ребят из подземелья просто нет шансов. Просто нет. ((
Спешите! Только у нас! Два в одном!