Ливень утопил группу диггеров-туристов в столичном коллекторе

Как минимум пять человек пропали во время вчерашней экскурсии по столичным коллекторам. По предварительным данным, их смыло водой во время мощного ливня, который обрушился на Москву.



Возможно, вся группа мертва. Спасатели уже нашли тела троих подростков. Двоих из них — 16-летнюю Лизу Маркушину и 18-летнего Глеба Лагашина вымыло в Москва-реку в районе Зарядья. Как выяснилось, это дочь и племянник 47-летнего руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушкина, который также пропал в подземелье. Ещё одну девушку, 15-летнюю Викторию Ш., нашли в коллекторе под улицей Варваркой.