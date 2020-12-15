Халатность спасателей или случайность? Люди сгорели заживо в московской квартире

В районе Строгино 10 декабря произошла трагедия, унёсшая жизни двух взрослых людей.
В Москве по улице Кулакова произошло возгорание. Свидетели сразу же вызвали пожарных, которые приехали в течение 10 минут.
Некоторые свидетели критикуют спасателей, ведь если бы они сработали на несколько минут быстрее, то женщину, которая ждала помощь на балконе, можно было бы спасти.
Многие местные жители до сих пор находятся в шоке от увиденного.
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовало доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины 1957 года и женщины 1964 года рождения.
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Может "еда" надо исправить на "беда"?
В статье сказано что через 10 минут они и приехали. В чём проблема?
Опять интернет воины знают как лучше спасать людей, но сами этого не делают, чтобы благородно не отбирать хлеб у пожарных. Зато критиковать они не устают.
Это же они устроили пожар и, повезло что он на весь дом не перекинулся. Есть простые правила пожарной безопасности соблюдая которые в 99,9% случаев пожара можно избежать.