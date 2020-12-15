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Халатность спасателей или случайность? Люди сгорели заживо в московской квартире

Халатность спасателей или случайность? Люди сгорели заживо в московской квартире (3 фото + 3 видео)

Автор:
15 декабря 2020 16:40
Сообщество : Жить в России
Метки: беда   гибель   лестница   москва   пожар   пожарные   пожарный автомобиль   спасатели   
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В районе Строгино 10 декабря произошла трагедия, унёсшая жизни двух взрослых людей.

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Метки: беда   гибель   лестница   москва   пожар   пожарные   пожарный автомобиль   спасатели   
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16  комментариев
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13k
куджо 2 часа назад
Хорошо наверное критиковать из тёплой по стельки.. Половина из критиков пожарную машину на дороге то не пропустит..
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974
Олег Шишкин 13 минут назад
Раньше считал пожарных героями. Потом узнал, что они крадут вещи из квартир, домов, сразу после тушения - мародеры.
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2k
Manul Полчаса назад
прозвучит цинично.. но вот результат. ФСБ травила навального так и не дотравила. МЧС спасали не спасли. Вот профессионализм просто прет везде. Людей жутко жалко.
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7k
Кенвуд 53 минуты назад
Сам видел, как вылетают по сигналу пожарные, им скорость звука позавидует порой. А обоср@ть любого можно, тут таймер не включен.
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2k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
блин , ну я бы это халатностью не назвал ... вроде старались .
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545
Sam Gore Hallo FreeSpace 23 минуты назад
Стараться нужно на чужой бабе, а здесь нужно было действовать непромедлительно.
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21k
Vazari Час назад
Метки: гибель, еда, лестница, москва, пожар, пожарные, пожарный автомобиль, спасатели...

Может "еда" надо исправить на "беда"?
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50k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Vazari Час назад
Спасибо! Исправила
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2k
Борис Карабанов Час назад
Во как! Во, блин, времена настали! В пожарах виноваты пожарные, в смерти от болезней - врачи, тонешь - виновать спасатель, лошадь укусила пьяного приставалу - виноват владелец лошади... Глазом не моргнёшь, а уже виноватый и должен.
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7k
Кенвуд Борис Карабанов 56 минут назад
А еще на снегу на скорости 100км/ч затормозить не успел - виноваты коммунальщики
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11k
робт 2 часа назад
х*уясе предъявы
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16k
Марина 2 часа назад
"Согласно документу (Федеральному закону РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ) показатель времени прибытия пожарных не должен превышать 10 минут для городов и поселков городского типа, и 20 минут для сельских поселений."
В статье сказано что через 10 минут они и приехали. В чём проблема?
Опять интернет воины знают как лучше спасать людей, но сами этого не делают, чтобы благородно не отбирать хлеб у пожарных. Зато критиковать они не устают.
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507
Владимир Марина 2 часа назад
Нет никаких проблем. Больше нет...
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1k
Kariya Марина Час назад
Все верно, но смотреть от этого не легче. Наверное, крайнего хочется отыскать, но не сгоревших же винить. Кто остается?..
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16k
Марина Kariya Час назад
А почему бы сгоревших не винить?
Это же они устроили пожар и, повезло что он на весь дом не перекинулся. Есть простые правила пожарной безопасности соблюдая которые в 99,9% случаев пожара можно избежать.
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19k
Мерзавец... Марина 24 минуты назад
Надеюсь что бы ты на своей шкуре это испытала!
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Ирина Николаевна из 3 подъезда

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