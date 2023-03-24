"Почему кресло машиниста в поезде располагается справа, а не слева, как в автомобилях?"

В России на большинстве направлений движение является правосторонним. Исключение составляет только участок Москва-Казань.
На самом деле сказать с полной уверенностью о том, почему место машиниста даже при правостороннем движении располагается в поезде именно справа, а не слева – нельзя. Есть все основания полагать, что именно такое положение кресла – это не более, чем традиция. Делать такие выводы можно уже хотя бы потому, что в современных высокоскоростных электропоездах место машиниста находится не слева, не справа, а строго по центру для удобства и лучшей обзорности.
Что же касается традиции, то в ее формировании виноваты первые паровозы. В современных локомотивах кабина машиниста достаточно просторна. При этом в кабине есть окно для панорамного обзора всего происходящего впереди! А вот в первых поездах ни простора, ни обзора у машиниста не было, так как все загораживал здоровенный паровой котел, в который еще и топливо вручную подкидывать приходилось. Поэтому для того, чтобы посмотреть вперед, члены локомотивной бригады первых паровозов были вынуждены выглядывать и вывешиваться в боковые окна. При этом при правостороннем движении все железнодорожные знаки и оборудование, в том числе семафоры и светофоры устанавливались справа от путей. Поэтому машинист был вынужден значительную часть времени проводить на правой стороне кабины.
Существует также еще одна версия расположения места машиниста в поездах для правостороннего движения. Причем данная версия никак не отменяет описанное выше. Возможно, выбор мест был продиктован еще и вопросами безопасности. Если с вагонов несущегося на встречу по соседней железной дороге поезда что-то слетит, например, плохо закрепленный груз, то он скорее всего угораздит в левую часть кабины локомотива. Таким образом машинист останется в относительной безопасности, не будет травмирован или убит, а значит и поезд с дорогими грузами или людьми не окажется под угрозой.
Источник:
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"На самом деле сказать с полной уверенностью о том, почему место машиниста даже при правостороннем движении располагается в поезде именно справа, а не слева – нельзя."
Гениально... а нахрена тогда пост?
Знаки и семафоры (которые и есть светофоры, непосредственно термин "светофор" в ж/д тока в устах детишек) не "слева", а в зоне неперегораживаемой видимости, т.е. и сверху и снизу и сбоку.
Знаки и семафоры больше для контроля маневров на станциях. При плановом движении по маршруту - человек видит на полкилометра, максимум километр, а тормозной путь состава на пару-тройку десятков вагонов по 40 тонн...
"Если с вагонов несущегося на встречу по соседней железной дороге поезда что-то слетит, например, плохо закрепленный груз, то он скорее всего"(с) удар будет соизмерим с крупнокалиберным пулеметом - там уже поровну куда попадет - или "не пробил" или разнесет всю кабину...
...
Ради этого предложения запилил целый пост? ))))