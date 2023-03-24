"Почему кресло машиниста в поезде располагается справа, а не слева, как в автомобилях?"

Что же касается традиции, то в ее формировании виноваты первые паровозы. В современных локомотивах кабина машиниста достаточно просторна. При этом в кабине есть окно для панорамного обзора всего происходящего впереди! А вот в первых поездах ни простора, ни обзора у машиниста не было, так как все загораживал здоровенный паровой котел, в который еще и топливо вручную подкидывать приходилось. Поэтому для того, чтобы посмотреть вперед, члены локомотивной бригады первых паровозов были вынуждены выглядывать и вывешиваться в боковые окна. При этом при правостороннем движении все железнодорожные знаки и оборудование, в том числе семафоры и светофоры устанавливались справа от путей. Поэтому машинист был вынужден значительную часть времени проводить на правой стороне кабины.

Существует также еще одна версия расположения места машиниста в поездах для правостороннего движения. Причем данная версия никак не отменяет описанное выше. Возможно, выбор мест был продиктован еще и вопросами безопасности. Если с вагонов несущегося на встречу по соседней железной дороге поезда что-то слетит, например, плохо закрепленный груз, то он скорее всего угораздит в левую часть кабины локомотива. Таким образом машинист останется в относительной безопасности, не будет травмирован или убит, а значит и поезд с дорогими грузами или людьми не окажется под угрозой.