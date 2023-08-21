Комиксы и смешные картинки от автора "Преколер"

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"Преколер!" - это сообщество, в котором автор регулярно публикует разные мемы и смешные картинки на разные темы. Фантазия автора не ограничивается каким-то одним направлением, поэтому мы собрали всё его творчество. Основная фишка в разных визуальных сравнениях. Надеемся, что найдёте что-то забавное для себя в его зарисовках!
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А кто-то ею ещё и гордится...
Остальные картинки не зацепили.