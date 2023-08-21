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Комиксы и смешные картинки от автора "Преколер"

Комиксы и смешные картинки от автора "Преколер"

Автор:
21 августа 2023 11:28
Сообщество : Комиксы
Метки: Приколы   весело   забавные картинки   картинки   комиксы   преколер   смешные картинки   
1197
18

"Преколер!" - это сообщество, в котором автор регулярно публикует разные мемы и смешные картинки на разные темы. Фантазия автора не ограничивается каким-то одним направлением, поэтому мы собрали всё его творчество. Основная фишка в разных визуальных сравнениях. Надеемся, что найдёте что-то забавное для себя в его зарисовках!

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Метки: Приколы   весело   забавные картинки   картинки   комиксы   преколер   смешные картинки   
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3  комментария
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732
Vergüenza Ajena 56 минут назад
И эта хрень кому-то нравится...
А кто-то ею ещё и гордится...
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4k
Наталья 6 минут назад
Что это за дичь?
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11k
Б.Касторский Час назад
Научить ребенка читать очень просто! Достаточно в детстве читать ему на ночь. Помню как отец возвращаясь из многочисленных командировок, обязательно читал нам книги. Потом я сам начал пытаться, кстати в итоге читать научился раньше поступления в первый класс.
Остальные картинки не зацепили.
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