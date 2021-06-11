Чем занимаются супергерои в свободное время

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Чилийский карикатурист Карло Фердон создает комиксы про Бэтмена, Человека-паука, Халка и других супергероев - только рассказывает не об их великих подвигах на благо мира, а о смешных и глупых повседневных проблемах, с которыми они сталкиваются. Его маленькие истории понятны без слов. И вы можете не любить комиксы и фильмы про супергероев, но эти картинки вам точно понравятся!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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