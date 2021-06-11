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Чем занимаются супергерои в свободное время

Чем занимаются супергерои в свободное время (33 фото)

Автор:
11 июня 2021 12:55
Сообщество : Комиксы
Метки: без слов   забавные картинки   комикс   комиксы   смешные картинки   супергерои   
809
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Чилийский карикатурист Карло Фердон создает комиксы про Бэтмена, Человека-паука, Халка и других супергероев - только рассказывает не об их великих подвигах на благо мира, а о смешных и глупых повседневных проблемах, с которыми они сталкиваются. Его маленькие истории понятны без слов. И вы можете не любить комиксы и фильмы про супергероев, но эти картинки вам точно понравятся!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: без слов   забавные картинки   комикс   комиксы   смешные картинки   супергерои   
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★Lucifer★ Час назад
ЭТО должно быть смешно?
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