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Правдивые комиксы о жизни, которые поддержат в трудную минуту

Правдивые комиксы о жизни, которые поддержат в трудную минуту

Автор:
24 апреля 2023 09:34
Сообщество : Комиксы
Метки: иллюстрации   картинки   комиксы   комиксы про жизнь   психология   смешные картинки   
3671
18

Маша (ya_korolevka) - иллюстратор. Девушка рисует комиксы, которые поддерживают людей в трудную минуту и показывают, что нормально - совершать ошибки. Она раскрывает суть благодаря психологическим выводам. Позитивные и правдивые рисунки, которые обнадёживают и вселяют надежду на светлое будущее.

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Метки: иллюстрации   картинки   комиксы   комиксы про жизнь   психология   смешные картинки   
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18  комментариев
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32k
Андрей Иванов 4 часа назад
Чего бабам только в башку не закатится от недотраха
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1k
Baklanavr Час назад
Да не, местами ничего. Например как не отъехать кукухой: выключите новости. Вполне здравый совет для некоторых. В целом же это все естественно не для всех, а для отдельных личностей с расстройствами. Может кому из них и поможет.
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2k
Роман 2 часа назад
Мемы от глубоко обиженной в детстве , похоже истеричной, и страдающей чувством неполноценности... жаль её!
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3k
ChePaev 2 часа назад
прочитал ник автора "я королевка" и сразу все стало ясно. Оказывается, я одинокая, не замужем и без детей, рассуждаю о смысле жизни в картинках потому, что я - королевка.
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60
Abloy_Vlg 2 часа назад
Чё за херня
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20k
Valiko 3 часа назад
Начало в общем-то неплохим было с точки зрения психиатрии, но потом понесло в гештальты, самобичевание и жалость. По сути автопортрет художницы.
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5k
Горожанин 3 часа назад
Комиксы - отличные. Автору: делайте дальше, не обращайте внимания ни на кого, тем более на д.о.л.б.о.е.б.о.в.
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15k
Alex 4 часа назад
Какая хрень! Хотя чего ждать от ТП?
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19k
Виталий Касандров 4 часа назад
Представляю как бы выглядел нечто подобное для мужиков.
Типа ты красавец если хочешь бухать бухай.
Ну эту стерву в 3.14зду.
Бросай работу,клиентов и на море.
Ну похоже авторка сего бреда училась в одной известной школе.
Я таки не про ВШЭ а ту где основным тезисом было "Люби себя чизай на всех и в жизни ждет тебя успех".
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26k
Егор 4 часа назад
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24
boliwar 4 часа назад
Статусики из вконтакта?
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5k
vasilykopkov 4 часа назад
Пост от сильной и независимой в стиле Паоло Коэльо.
Букв много, смысла - ноль...
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Спелая кукурузинка

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