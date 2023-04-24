Правдивые комиксы о жизни, которые поддержат в трудную минуту

Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана

Веселые комиксы о жизненных ситуациях

35 комиксов с забавным и неожиданным финалом

Грустные иллюстрации японского художника, которые заставят задуматься

Комиксы о жизненных ситуациях, которые хоть раз случались с каждым из нас

Художница рассказывает о веселых жизненных ситуациях, в которых каждый узнает себя