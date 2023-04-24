Правдивые комиксы о жизни, которые поддержат в трудную минуту

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Маша (ya_korolevka) - иллюстратор. Девушка рисует комиксы, которые поддерживают людей в трудную минуту и показывают, что нормально - совершать ошибки. Она раскрывает суть благодаря психологическим выводам. Позитивные и правдивые рисунки, которые обнадёживают и вселяют надежду на светлое будущее.
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Типа ты красавец если хочешь бухать бухай.
Ну эту стерву в 3.14зду.
Бросай работу,клиентов и на море.
Ну похоже авторка сего бреда училась в одной известной школе.
Я таки не про ВШЭ а ту где основным тезисом было "Люби себя чизай на всех и в жизни ждет тебя успех".
Букв много, смысла - ноль...