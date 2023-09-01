"Не продавал я душеньку свою за доллары американские": рэпер Моргенштерн* ответил старушкам из "Отряда Путина"

Совсем недавно рэпер Алишер Моргенштерн* в интервью извинился перед россиянами и попросился обратно.
Моргенштерн в середине августа дал интервью, где заявил, что больше не хочет работать на Америку. Потерпев неудачу, Моргенштерн* принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. Однако, бабушки из "Отряда Путина" так просто не прощают. Они заявили, что Алишер в России "на*ер не нужОн" после того, как продал душу за доллары. В конце воинственные старушки рвут фотографии рэпера.
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В ответ Алишер тоже записал ролик, в котором заявил, что душу за доллары он не продавал, а давно уже продал её за рубли и даже спел какой-то трек в стиле шансон.
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Судя по всему, у Моргенштерна* действительно всё плохо, раз он уже с бабулями спорит.
*Моргенштерн внесен в реестр иноагентов
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Ему любой пиар в радость.
Что этот татарчонок- индикатор деградации целого поколения, что эти е.б.а.н.у.т.ы.е. маразматички, электорат нынешней власти, заставляющие всерьез задуматься о принудительной эфтаназии.