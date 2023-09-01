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"Не продавал я душеньку свою за доллары американские": рэпер Моргенштерн* ответил старушкам из "Отряда Путина"

"Не продавал я душеньку свою за доллары американские": рэпер Моргенштерн* ответил старушкам из "Отряда Путина"

Автор:
01 сентября 2023 09:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Моргенштерн*   бабули   интересное   отряд путина   фото   шоу бизнес   
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Совсем недавно рэпер Алишер Моргенштерн* в интервью извинился перед россиянами и попросился обратно.

Моргенштерн в середине августа дал интервью, где заявил, что больше не хочет работать на Америку. Потерпев неудачу, Моргенштерн* принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. Однако, бабушки из "Отряда Путина" так просто не прощают. Они заявили, что Алишер в России "на*ер не нужОн" после того, как продал душу за доллары. В конце воинственные старушки рвут фотографии рэпера.

В ответ Алишер тоже записал ролик, в котором заявил, что душу за доллары он не продавал, а давно уже продал её за рубли и даже спел какой-то трек в стиле шансон.

Судя по всему, у Моргенштерна* действительно всё плохо, раз он уже с бабулями спорит.

*Моргенштерн внесен в реестр иноагентов

Источник:

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Метки: Видео   Моргенштерн*   бабули   интересное   отряд путина   фото   шоу бизнес   
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14k
GROMOZEKA 37 минут назад
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manowar _by Минуту назад
Нахер этого говноеда!
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1k
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Зачем вы вспоминаете это говно???
Ему любой пиар в радость.
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SuperTroll 42 минуты назад
На хер опять постите этого питушару дырявого?? Только все забыли, утонуло говно и хорошо. Нееет обязательно опять выложать мерзкую рожу. Ушлепки лять!
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56
Konst SuperTroll 37 минут назад
Полностью согласен! На кой хрен вы тут всяких галкиных, пугачевых постите? Вы же сами им пиар делаете...ещё и это существо тут уже какой день! Администрация фишек, вы куда смотрите? Хоть немного научитесь фильтровать контент!
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900
АлоКин 45 минут назад
Теорема Эскобара в действии)
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282
Feud 48 минут назад
Накуй и точка.
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9k
Antonium 50 минут назад
Встретились два говна, им всем Кащенко надо, а они видео снимают
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28k
Lehoia 53 минуты назад
Концентрация говна в этом посте превышает все разумные пределы.
Что этот татарчонок- индикатор деградации целого поколения, что эти е.б.а.н.у.т.ы.е. маразматички, электорат нынешней власти, заставляющие всерьез задуматься о принудительной эфтаназии.
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