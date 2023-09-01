"Не продавал я душеньку свою за доллары американские": рэпер Моргенштерн* ответил старушкам из "Отряда Путина"

Моргенштерн в середине августа дал интервью, где заявил, что больше не хочет работать на Америку. Потерпев неудачу, Моргенштерн* принялся признаваться в любви россиянам и проситься назад. Однако, бабушки из "Отряда Путина" так просто не прощают. Они заявили, что Алишер в России "на*ер не нужОн" после того, как продал душу за доллары. В конце воинственные старушки рвут фотографии рэпера.