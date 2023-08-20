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По&nbsp;ту&nbsp;сторону экрана: фотографии со&nbsp;съёмочных площадок советских фильмов!

По ту сторону экрана: фотографии со съёмочных площадок советских фильмов!

Автор:
20 августа 2023 21:23
Метки: СССР   история   кино   фото   
360
23

Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.

Приятного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   кино   фото   
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22k
babuby 2 часа назад
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5k
S__D 23 минуты назад
Комментарий к фото
Если они, конечно, у вас есть
.
Позанудствую.

"Если конечно, они у вас есть."
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
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