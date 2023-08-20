По ту сторону экрана: фотографии со съёмочных площадок советских фильмов!

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Интересные фотографии со съёмочных площадок советских фильмов.
Приятного вам просмотра!
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3.
Борис Щербаков, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова отдыхают в перерыве между съемками фильма «Берег», 1983 год
6.
— Разрешите? — Занято, дядя! Дамы приглашают кавалеров. — А ты сам, дама, что ли? — А это моё дело, персональное.
7.
Армен Джигарханян, Людмила Савельева, Александр Збруев отдыхают в кафе в перерыве между съемками фильма «Чайка», 1970 год
8.
Гример поправляет прическу актеру Юрию Богатыреву во время съемок фильма «Несколько дней из жизни Обломова», 1979 год
9.
Евгений Леонов, Олег Басилашвили и Норберт Кухинке на съемках фильма «Осенний марафон», 1979 год
— Андрей, дом, где я спал, как называется? Трезвеватель? — Вытрезвитель.
11.
Алексей Баталов, Вера Глаголева и Никита Михайловский на съемках фильма «Зонтик для новобрачных», 1986 год
13.
Леонид Гайдай и Евгений Леонов работают над фильмом «За спичками», 1979 год
— Третий день глотка кофе во рту не было!.. — Взяла бы да пожевала кофейные зёрна, а потом сахаром бы их заела.
15.
Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1972 год
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть…
16.
Режиссер Григорий Рошаль дает указания актерам во время съемок кинофильма «Год как жизнь», 1964 год
Слева - артист Игорь Кваша, исполняющий роль Карла Маркса, справа - Сергей Столяров.
18.
Леонид Быков на съемках своего фильма «Аты-баты, шли солдаты...», 1976 год
Завтрак — пшено, обед — пшено, ужин — пшено... узбек вам птичка, что ли?!
20.
Ролан Быков дает последние указания юным актерам на съемках фильма «Внимание, черепаха!», 1970 год
21.
Леонид Куравлев в роли Пашки Колокольникова на съемках кинофильма «Живёт такой парень», 1964 год
— По-французски говорите? — По-французски? Не говорю. — Жалко, поболтали бы. — А Вы говорите по-французски? — А как же? Манжерокиньг. — Ну и что это значит? — То есть, «говорю». — А по-моему, это название данной деревни — Манжерок.
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