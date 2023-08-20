По ту сторону экрана: фотографии со съёмочных площадок советских фильмов!

21.

— По-французски говорите? — По-французски? Не говорю. — Жалко, поболтали бы. — А Вы говорите по-французски? — А как же? Манжерокиньг. — Ну и что это значит? — То есть, «говорю». — А по-моему, это название данной деревни — Манжерок.