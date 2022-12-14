«Ничего личного. Исключительно бизнес»: история создания «Крестного отца»

Однако спустя два года после выхода первого фильма, 12 декабря 1974-го, Коппола показал миру один из лучших сиквелов, когда-либо снятых — и этот факт кажется еще более невероятным, когда читаешь историю создания первой части.

Фрэнсис Форд Коппола не хотел заниматься экранизацией романа

В 1969 году Фрэнсис Форд Коппола, Уолтер Мерч, Джордж Лукас и Калеб Дешанель переехали в Сан-Франциско, чтобы основать собственную независимую компанию American Zoetrope. Кинематографисты были противниками Голливуда, преклонялись перед работами Жана-Люка Годара, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Акиры Куросавы, Франсуа Трюффо и черпали вдохновение для своих картин из шедевров мирового кинематографа. Коппола был на тот момент единственным, кому удалось сотрудничать с Warner Bros., и команда рассчитывала, что студия поможет им с финансированием. Руководство дало добро на создание дебютной работы Zoetrope — THX 1138 Джорджа Лукаса, но из-за неправильного маркетинга лента с треском провалилась в прокате, и руководство компании отозвало свой капитал.

В 1970 году Zoetrope задолжала по счетам. Ходили слухи, что, если Коппола не расплатится, ее закроют. Тогда Лукас убедил своего товарища рассмотреть предложение Warner Bros. экранизировать роман Марио Пьюзо.

Коппола посчитал книгу весьма безвкусной, чрезмерно жестокой и противоречащей его принципам не снимать типичные голливудские блокбастеры, но Лукас уверил, что тот сделает отличный фильм. В конце концов, Фрэнсис был вынужден пойти на сделку с совестью и взялся за проект, чтобы спасти Zoetrope от краха.