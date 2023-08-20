В подмосковной Электростали ливень пробил крышу склада Wildberries и затопил горы товара

Нанесённый ущерб ещё даже не подсчитали.
Сегодня в столице и области бушует непогода. Не обошла она и подмосковную Электросталь. Город накрыло ливнем и больше всех от него пострадал сортировочный центр Wildberries.
Там потоки воды проломили крышу и «утилизировали» тысячи единиц товара в двух блоках центра - 4 и 6. По примерным подсчётам, это около 500 квадратных метров.
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Также залило и парковку.
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На месте работают сотрудники МЧС. Ну а потом руководство «Ягодок» будет подсчитывать сумму ущерба.
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