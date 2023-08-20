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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 616 постов • 36 подписчиков подписаться
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В подмосковной Электростали ливень пробил крышу склада Wildberries и затопил горы товара

В подмосковной Электростали ливень пробил крышу склада Wildberries и затопил горы товара

Автор:
20 августа 2023 19:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Видео   Подмосковье   авария   ливень   потоп   склад   сортировочный центр   
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Нанесённый ущерб ещё даже не подсчитали.

Сегодня в столице и области бушует непогода. Не обошла она и подмосковную Электросталь. Город накрыло ливнем и больше всех от него пострадал сортировочный центр Wildberries.

Там потоки воды проломили крышу и «утилизировали» тысячи единиц товара в двух блоках центра - 4 и 6. По примерным подсчётам, это около 500 квадратных метров.

Также залило и парковку.

На месте работают сотрудники МЧС. Ну а потом руководство «Ягодок» будет подсчитывать сумму ущерба.

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Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Видео   Подмосковье   авария   ливень   потоп   склад   сортировочный центр   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
аукнулись "Ягодкам" их платные возвраты
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189
wgw 12 минут назад
Вода!!! А вот мокрый снег посносил бы головы
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5k
Трям 18 минут назад
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3k
poбт 41 минуту назад
ну все лучше чем сгореть
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August

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