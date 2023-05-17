«Вот там она лучше смотрится»: в Сочи владелец пункта выдачи сорвал вывеску Wildberries и отправил её на помойку

А через некоторое время ему пришёл новый штраф - теперь уже под миллион рублей. Как утверждает мужик, если бы Wildberries был его основным бизнесом, он «был бы банкротом».

Поэтому он и расправился с вывеской «Ягодок». А заодно, «перевёз» на помойку и весь пункт выдачи.