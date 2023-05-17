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«Вот там она лучше смотрится»: в Сочи владелец пункта выдачи сорвал вывеску Wildberries и отправил её на помойку

«Вот там она лучше смотрится»: в Сочи владелец пункта выдачи сорвал вывеску Wildberries и отправил её на помойку

Автор:
17 мая 2023 17:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Сочи   видео   вывеска   пункт выдачи   штрафы   
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Он «психанул» из-за огромных штрафов от компании.

У мужика из Сочи есть 10 пунктов выдачи Ozon и 6 от Wildberries. И эти «Ягодки» за три последних месяца выставили ему счёт на 300 тысяч рублей - за товары, которые не доехали до склада. Потом отозвали штраф. Видимо, когда в «Ягодках» начались разборки и дело дошло до Госдумы.

А через некоторое время ему пришёл новый штраф - теперь уже под миллион рублей. Как утверждает мужик, если бы Wildberries был его основным бизнесом, он «был бы банкротом».

Поэтому он и расправился с вывеской «Ягодок». А заодно, «перевёз» на помойку и весь пункт выдачи.

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Метки: Wildberries   Вайлдберриз   Сочи   видео   вывеска   пункт выдачи   штрафы   
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1  комментарий
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Александр Ломовицкий 14 минут назад
тк у них и на складах штрафы просто сказочные . до 90 тыр в месяц легко заработать ..штрафов . не нашел значит потерял , не успел значит штраф не не не ..хер пойми за что - не сомневайся тоже штраф.
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