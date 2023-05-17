«Вот там она лучше смотрится»: в Сочи владелец пункта выдачи сорвал вывеску Wildberries и отправил её на помойку

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Он «психанул» из-за огромных штрафов от компании.
А через некоторое время ему пришёл новый штраф - теперь уже под миллион рублей. Как утверждает мужик, если бы Wildberries был его основным бизнесом, он «был бы банкротом».
Поэтому он и расправился с вывеской «Ягодок». А заодно, «перевёз» на помойку и весь пункт выдачи.
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