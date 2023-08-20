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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 616 постов • 36 подписчиков подписаться
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Москву захлестнул потоп: по улицам «поплыли» машины, залило станцию метро и торговый центр

Москву захлестнул потоп: по улицам «поплыли» машины, залило станцию метро и торговый центр

Автор:
20 августа 2023 16:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   ливень   потоп   стихия   столица   
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В столице и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Последние дни лета стали особенно жаркими и непредсказуемыми. Москву снова накрыло потопом - в отдельных районах за час выпало больше 40% от месячной нормы осадков:

Залило и станцию «Марьина роща»:

А посетителей ТЦ «Шоколад» в Реутове и вовсе пришлось эвакуировать:

Также затопило магазин техники DNS в московском ТЦ «Парк 11»:

Ожидается, что тропические ливни в столичном регионе продлятся до позднего вечера.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   ливень   потоп   стихия   столица   
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25  комментариев
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14k
Kostick 3 часа назад
в нашей деревне, до новейшей истории, было два места, где в ливень можно было "притопить" авто. ныне же, я смотрю, это повсеместно. видимо на ливневке бабло не попилить. проще плитку и бордюры постоянно перекладывать. вот тут краснодар был в первых рядах) задолго до собянина в москве, у нас это начали практиковать) и топит тоже не по детски.
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
И 20 лет назад ливни были, и 50 и 100. Но последние 20 лет идет глобальная застройка и глобальная закатка в асфальт. Там где лет 20 была лужайка, в смысле газон, теперь автостоянка. Или детская площадка в лучшем случае, но тоже закатанная в искусственное покрытие.
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5k
Трям 14 минут назад
Вы в какой-то не правильной Москве живете! В ЮЗАО даже луж нет.
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7k
vasilykopkov 36 минут назад
Ну, никакого "потопа" не наблюдаю.
В Москве попадал и похуже, однако ничего смертельного.
Машины не плывут советская ливнёвка до сих пор справляется.
Ножки в ТЦ слегка замочили, и это потоп?
Да не смешите...
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91
Афанасий Борщёв Час назад
Ну как всегда... всё лучшее в Москве... транспорт, метро, дождь, потопы...
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181
Йож ДонеццкиЙ Час назад
В ДНР +40 в тени
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ну как бы много где льёт,ползёт через всю страну.

https://www.ventusky.com/?p=54.8;41.0;5&l=rain-3hhttps://www.ventusky.com/?p=54.8;41.0;5&l=rain-3h
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24k
MrGod 2 часа назад
Ливнёвки........не нужное городское сооружение)
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103
kcu-nn 2 часа назад
В Сити ливануло на 10 минут и подсыхает уже
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13k
кот базилий 2 часа назад
Я в окно смотрел, мне пох. Медведково
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3k
kca-opa 2 часа назад
Хорошо жить на самом севере Мск обл, от такой жо нас Клинско-Дмитровская гряда спасает, ну бывают грозы, но чтоб так залило никогда, правда и рельеф местности другой, вся вода по ливнёвке в Волгу катится
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6k
hhwost 2 часа назад
скоро будем смс получать не только "не паркуйтесь под деревьями", но и "не паркуйтесь в низинах"
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1k
Gadova 3 часа назад
Деревню Гадюкино смыло
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6k
Wadim 3 часа назад
Чот часто их в последнее время
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16k
Shtoppi 3 часа назад
<<никогда такого не было и вот опять...>>
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