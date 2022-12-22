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В подмосковный склад Wildberries нагрянул ОМОН с проверкой миграционного учёта

В подмосковный склад Wildberries нагрянул ОМОН с проверкой миграционного учёта

Автор:
22 декабря 2022 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: Wildberries   Подмосковье   омон   проверка   склад   электросталь   
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Силовики из здания никого не выпускают, в воздух запустили дрон.

Сегодня днём на склад крупнейшего в России онлайн-магазина в подмосковной Электростали внезапно нагрянули бойцы ОМОНа и сотрудники Центра противодействия экстремизму. Силовики заблокировали все выходы, работников согнали в столовую. По словам одного из сотрудников склада, тем, кто прошёл проверку на руку ставят "большую печать". Также сообщается, что в небо запустили дрон, который следит, чтобы никто не сбежал с территории склада.


По данным издания Shot, руководство сейчас пытается объяснить незваным гостям, что у них нет никаких нарушителей — мол, 99% сотрудников — это граждане РФ, а все остальные имеют необходимые разрешения на работу. Но верить на слово никто не собирается, проверяют всех.

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Сообщается, что цель визита силовиков — проверка работников с Украины и СНГ на предмет нахождения в розыске и причастности к экстремистской деятельности. Также, разумеется, отлавливают нелегальных мигрантов, которых там может находится большое количество.

В "Вайлдберис" уверяют клиентов, что на скорость доставки товаров проверка никак не повлияет. Однако верится в это с трудом, как и в то, что на складе работают 99% граждан России.

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Метки: Wildberries   Подмосковье   омон   проверка   склад   электросталь   
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11  комментариев
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47k
Элек Мек Полчаса назад
Правительство Российской Федерации вроде как ввело мораторий на проверки бизнеса за подписью премьер министра Мишустина М.В.
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15k
эмосурикат прямоползающий 5 минут назад
кому во что там верится с трудом, что же авторы за такие выдумщики, пока нет официальной информации нефиг писать фигню
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871
РусланКрым 10 минут назад
Это ответка за платные отказы?))
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10k
Vacony Полчаса назад
а проверять так регулярно всех можно ? а то у нас пока гром не грянет...
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