В подмосковный склад Wildberries нагрянул ОМОН с проверкой миграционного учёта

Сегодня днём на склад крупнейшего в России онлайн-магазина в подмосковной Электростали внезапно нагрянули бойцы ОМОНа и сотрудники Центра противодействия экстремизму. Силовики заблокировали все выходы, работников согнали в столовую. По словам одного из сотрудников склада, тем, кто прошёл проверку на руку ставят "большую печать". Также сообщается, что в небо запустили дрон, который следит, чтобы никто не сбежал с территории склада.





По данным издания Shot, руководство сейчас пытается объяснить незваным гостям, что у них нет никаких нарушителей — мол, 99% сотрудников — это граждане РФ, а все остальные имеют необходимые разрешения на работу. Но верить на слово никто не собирается, проверяют всех.