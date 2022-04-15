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Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум

Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум (2 фото)

Автор:
15 апреля 2022 08:21
Сообщество : Аварии
Метки: Мгновенная карма   Подмосковье   авария   велосипед   видео   дтп   раменское   шлагбаум   
760
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Похоже, с воровством на какое-то время товарищу придется завязать.

В Подмосковье молодой человек решил поживиться велосипедом и стащил его из подъезда многоквартирного дома. Ситуация, прямо скажем, не слишком редкая. Но вот то, что случилось с ним после, достойно удивления.


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Злоумышленник так торопился покинуть место преступления, что не среагировал вовремя на опускающийся шлагбаум и впечатался в него на скорости.


После удара, похоже, к товарищу пришло просветление, т.к. СМИ сообщают, что он поднялся и вернул велосипед откуда взял. Вот что своевременный пинок судьбы с человеком делает!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мгновенная карма   Подмосковье   авария   велосипед   видео   дтп   раменское   шлагбаум   
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2  комментария
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3k
Вовака 2 часа назад
и где видео?
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13k
Сергей Час назад
Ссылка youtu.be
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