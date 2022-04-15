Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум

Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня”

В Мехико автомобиль на скорости протаранил группу паломников на велосипедах

Под Воронежем заглохший БТР стал причиной смертельной аварии

Полуголая девушка в простыне упала под машину, пытаясь перебежать дорогу в Екатеринбурге

В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать

Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии