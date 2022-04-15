Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум

Похоже, с воровством на какое-то время товарищу придется завязать.
В Подмосковье молодой человек решил поживиться велосипедом и стащил его из подъезда многоквартирного дома. Ситуация, прямо скажем, не слишком редкая. Но вот то, что случилось с ним после, достойно удивления.
Злоумышленник так торопился покинуть место преступления, что не среагировал вовремя на опускающийся шлагбаум и впечатался в него на скорости.
После удара, похоже, к товарищу пришло просветление, т.к. СМИ сообщают, что он поднялся и вернул велосипед откуда взял. Вот что своевременный пинок судьбы с человеком делает!
Источник:
АНТИФИШКИ
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