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В Техасе выпал град небывалых размеров

В Техасе выпал град небывалых размеров

Автор:
27 апреля 2023 08:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Техас   видео   град   дождь   интересное   стихия   стихия бушует   фото   
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С воскресенья в Техасе бушует непогода. Сильный ветер, дождь и град невероятных размеров доставляют жителям США много неудобств.

Продвижение холодного фронта в среду вызвало в северной и центральной частях штата проливные дожди, крупный град и ветер с порывами больше 30 метров в секунду, сообщает weathernationtv.com.

В соцсетях пользователи делят роликами, на которых виден сильный ветер и просто огромные глыбы льда, падающие с неба.

По прогнозам синоптиков, погода не успокоится до пятницы. Специалисты предупреждают о возможности появления торнадо и наводнений.

В регионе объявлен третий из пяти уровней погодной опасности.

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Метки: Техас   видео   град   дождь   интересное   стихия   стихия бушует   фото   
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Aleksandr 50 минут назад
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Artem 11 минут назад
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тов.Suhov 12 минут назад
Ну где уж там..? В заботах о свинорейхе, некогда думать о полезном...
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