В Техасе выпал град небывалых размеров

С воскресенья в Техасе бушует непогода. Сильный ветер, дождь и град невероятных размеров доставляют жителям США много неудобств.
Продвижение холодного фронта в среду вызвало в северной и центральной частях штата проливные дожди, крупный град и ветер с порывами больше 30 метров в секунду, сообщает weathernationtv.com.
В соцсетях пользователи делят роликами, на которых виден сильный ветер и просто огромные глыбы льда, падающие с неба.
По прогнозам синоптиков, погода не успокоится до пятницы. Специалисты предупреждают о возможности появления торнадо и наводнений.
В регионе объявлен третий из пяти уровней погодной опасности.
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