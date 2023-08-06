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"Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града

"Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града

Автор:
06 августа 2023 07:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Германия   август   блиц-зима   град   непогода   
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Ну что, друзья, начинаем это воскресенье с морозных новостей!

Если у вас за окном уже который день стоит жара, не спешите жаловаться на погоду. Вот кому действительно не повезло так это жителям немецкого городка Ройтлинген (юго-запад страны). Там в разгар лета выпал снег.



Ладно, не снег, а град, но его было так много, что коммунальным службам пришлось выгнать из гаражей снегоуборочную технику, чтобы хоть как-то расчистить дорогу. Града выпало более 30 сантиметров. Для Германии это не очень-то характерная погода в августе. Диаметр градинок достигал 1,8 см.



А до этого аномального града был небольшой шторм. Опавшие листья и град забили дренажные колодцы за считаные минуты, и вода хлынула бы в подземные гаражи, подвалы и жилые дома.


Для борьбы с градом на улицы города вышли 290 пожарных и 20 сотрудников инженерных служб. Уровень воды в местной реке Эчаза поднялся на 1,50 метра за пять минут и на короткое время подтопил берега в районе Бетцинген. Синоптики настроены оптимистично. Во вторник температура поднимется максимум до 25, а в среду - до 27 градусов. В четверг и пятницу немцы снова почувствуют августовскую 30 градусную жару. Ну а пока посмотрим на их "блиц-зиму".


Ну а вот так все начиналось.


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Метки: Видео   Германия   август   блиц-зима   град   непогода   
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8  комментариев
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26k
Влад 53 минуты назад
Потепление. У европейских учёных новая фишка. Они теперь считают что из-за потепления начнут активно таять ледники в Гренландии и холодная вода польётся в океан. Поскольку соленая вода тяжелее Гольфстрим опустится ко дну, а пресная, холодная вода окажется сверху и Европе придёт карачун. Во как.
А еже ли потеплеет более чем на 5 градусов то Гольфстрим вообще обидится и развернётся.
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10k
Аццкий Бобр 6 минут назад
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24k
pssst 19 минут назад
За окошком дождь и град?
Это Путин виноват!
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11k
Властелин Полчаса назад
Мелкий это ерунда. Если бы был крупный в таком количестве то разбил бы вес регион.
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3k
Lexx 37 минут назад
Россию и Путина уже обвинили?
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37k
russger 41 минуту назад
"Пару км" до нас не дотянуло, так, дождичек покапал немного
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