"Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града

Для борьбы с градом на улицы города вышли 290 пожарных и 20 сотрудников инженерных служб. Уровень воды в местной реке Эчаза поднялся на 1,50 метра за пять минут и на короткое время подтопил берега в районе Бетцинген. Синоптики настроены оптимистично. Во вторник температура поднимется максимум до 25, а в среду - до 27 градусов. В четверг и пятницу немцы снова почувствуют августовскую 30 градусную жару. Ну а пока посмотрим на их "блиц-зиму".