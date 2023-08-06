"Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града

Ну что, друзья, начинаем это воскресенье с морозных новостей!
Если у вас за окном уже который день стоит жара, не спешите жаловаться на погоду. Вот кому действительно не повезло так это жителям немецкого городка Ройтлинген (юго-запад страны). Там в разгар лета выпал снег.
Ладно, не снег, а град, но его было так много, что коммунальным службам пришлось выгнать из гаражей снегоуборочную технику, чтобы хоть как-то расчистить дорогу. Града выпало более 30 сантиметров. Для Германии это не очень-то характерная погода в августе. Диаметр градинок достигал 1,8 см.
А до этого аномального града был небольшой шторм. Опавшие листья и град забили дренажные колодцы за считаные минуты, и вода хлынула бы в подземные гаражи, подвалы и жилые дома.
Для борьбы с градом на улицы города вышли 290 пожарных и 20 сотрудников инженерных служб. Уровень воды в местной реке Эчаза поднялся на 1,50 метра за пять минут и на короткое время подтопил берега в районе Бетцинген. Синоптики настроены оптимистично. Во вторник температура поднимется максимум до 25, а в среду - до 27 градусов. В четверг и пятницу немцы снова почувствуют августовскую 30 градусную жару. Ну а пока посмотрим на их "блиц-зиму".
Ну а вот так все начиналось.
Источник:
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Это Путин виноват!
- Владимир Владимирович, тут такое дело…
- Что случилось?
- 5 августа, а в Германии снег выпал.
- Твою мать! А где мое климатическое оружие?
- Его Дмитрий Анатольевич взял, заперся в кабинете и злобно хихикает.