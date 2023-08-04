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"Будто бомбили": в Краснодарском крае выпал град-мутант размером с яблоко

"Будто бомбили": в Краснодарском крае выпал град-мутант размером с яблоко

Автор:
04 августа 2023 10:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кубань   град   катаклизмы   краснодарский край   последствия града   природа   природные катаклизмы   
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У многих жителей пострадали машины, припаркованные на улице. Побило огороды, изрешетило пластиковые навесы, а в одном из сёл повредило крышу администрации.

Нынешнее лето богато на природные катаклизмы. Вчера в Краснодарском крае выпал град. Размер отдельных градин вполне сопоставим с теннисным мячом, а какой-то - и с некрупным яблоком. Пользователи соцсетей поделились фото и видео происходящего.


Град зафиксировали в Апшеронском районе Краснодарского края. Особенно досталось селу Черниговское. Из-за близости гор здесь бывает всякое, и жители посёлка, в принципе, привыкли к капризам погоды. Однако в этот раз удивились и размеру и форме градин.



В администрации Апшеронского района сообщили о том, что град повредил 256 домовладений. В Черниговском льдины пробили шиферную крышу здания администрации сельского поселения.



Град затронул и Белореченский район. Последствия разгула стихии доставили немало хлопот местным жителям. У некоторых побиты навесы, пострадали авто. Но главное - урожай.


Как сообщат СМИ, спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Краснодарском крае, однако мало кто предполагал масштабы разгула стихии. К граду размером с яблоко точно никто не был готов.

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Метки: Видео   Кубань   град   катаклизмы   краснодарский край   последствия града   природа   природные катаклизмы   
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3  комментария
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11k
Copycat 2 часа назад
ой представляю сколько теперь заработают продавцы автостекол...
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17k
Поручик Час назад
Если честно - охренеть от такого "разгула стихии".
Краснодарские автостраховщики, наверное, сейчас пребывают в полном ах.уе от вала входящих заявлений...
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