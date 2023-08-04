"Будто бомбили": в Краснодарском крае выпал град-мутант размером с яблоко

У многих жителей пострадали машины, припаркованные на улице. Побило огороды, изрешетило пластиковые навесы, а в одном из сёл повредило крышу администрации.
Нынешнее лето богато на природные катаклизмы. Вчера в Краснодарском крае выпал град. Размер отдельных градин вполне сопоставим с теннисным мячом, а какой-то - и с некрупным яблоком. Пользователи соцсетей поделились фото и видео происходящего.
Град зафиксировали в Апшеронском районе Краснодарского края. Особенно досталось селу Черниговское. Из-за близости гор здесь бывает всякое, и жители посёлка, в принципе, привыкли к капризам погоды. Однако в этот раз удивились и размеру и форме градин.
В администрации Апшеронского района сообщили о том, что град повредил 256 домовладений. В Черниговском льдины пробили шиферную крышу здания администрации сельского поселения.
Град затронул и Белореченский район. Последствия разгула стихии доставили немало хлопот местным жителям. У некоторых побиты навесы, пострадали авто. Но главное - урожай.
Как сообщат СМИ, спасатели предупреждали об ухудшении погоды в Краснодарском крае, однако мало кто предполагал масштабы разгула стихии. К граду размером с яблоко точно никто не был готов.
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Краснодарские автостраховщики, наверное, сейчас пребывают в полном ах.уе от вала входящих заявлений...