В Амурской области заключённый сбежал через окно передач в комнате для свиданий

Дерзкий побег совершил осуждённый из Благовещенска.

Молодой человек был судим за кражу в 2022 году. Сидельцу оставалось еще пару лет заключения, но он решил самостоятельно скостить себе срок.





В воскресенье заключенный убирал комнату для свиданий, когда вдруг понял, что это его шанс. Пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал, выбравшись через окошко для передач.



