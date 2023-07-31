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В Амурской области заключённый сбежал через окно передач в комнате для свиданий

В Амурской области заключённый сбежал через окно передач в комнате для свиданий

Автор:
31 июля 2023 11:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Амурская область   Видео   беглец   благовещенск   заключенный   ориентировка   сбежал   сизо   
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Сиделец должен был освободиться в 2025 году, но, видимо, у заключённого не хватило сил дождаться этого чудесного момента.

Дерзкий побег совершил осуждённый из Благовещенска.

Молодой человек был судим за кражу в 2022 году. Сидельцу оставалось еще пару лет заключения, но он решил самостоятельно скостить себе срок.


В воскресенье заключенный убирал комнату для свиданий, когда вдруг понял, что это его шанс. Пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал, выбравшись через окошко для передач.


Неизвестно, на что рассчитывал осуждённый, однако через несколько часов его поймали.


Теперь беглецу к двум оставшимся годам заключения могут добавить еще четыре (ст. 313 УК РФ – "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"). Помимо этого, с осужденного взыщут через суд сумму расходов, потраченную на его поиски.


В УФСИН проводится служебная проверка.

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Метки: Ynews   Амурская область   Видео   беглец   благовещенск   заключенный   ориентировка   сбежал   сизо   
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1  комментарий
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ruslan d 24 минуты назад
Ну там крыша едет по своему , либо коллектив сильно любил ...
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