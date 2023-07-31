В Амурской области заключённый сбежал через окно передач в комнате для свиданий

Сиделец должен был освободиться в 2025 году, но, видимо, у заключённого не хватило сил дождаться этого чудесного момента.
Дерзкий побег совершил осуждённый из Благовещенска.
Молодой человек был судим за кражу в 2022 году. Сидельцу оставалось еще пару лет заключения, но он решил самостоятельно скостить себе срок.
В воскресенье заключенный убирал комнату для свиданий, когда вдруг понял, что это его шанс. Пока отсутствовал надзиратель, мужчина сбежал, выбравшись через окошко для передач.
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Неизвестно, на что рассчитывал осуждённый, однако через несколько часов его поймали.
Теперь беглецу к двум оставшимся годам заключения могут добавить еще четыре (ст. 313 УК РФ – "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"). Помимо этого, с осужденного взыщут через суд сумму расходов, потраченную на его поиски.
В УФСИН проводится служебная проверка.
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