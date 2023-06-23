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В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо

В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо

Автор:
23 июня 2023 10:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Хакассия   авто   град   природные катаклизмы   стихия   урожай   
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Градины изрядно повредили оставленные под открытым небом авто и почти погубили будущий урожай.


Нынешнее лето богато на стихийные катаклизмы. Ночные июньские заморозки, проливные дожди, смывающие дороги. А еще сели и наводнения. В Хакассии после удушающей жары пришла большая чёрная туча, но надежды на живительный дождь не оправдались - выпал град. Точнее, градище.

Этот разгул стихии нанёс изрядных ущерб местным жителям. Люди жалуются на поврежденные авто и загубленный урожай.


Сила ударов была такой, что градины оставили вмятины на капотах, разбили стёкла машин, а нежные овощи в открытом грунте превратились в месиво.


Уцелела разве что картошка и другие корнеплоды, а зеленные культуры и недавно высаженная в открытый грунт рассада погибли. Сеять новое бессмысленно, т.к. за оставшееся время растения уже не успеют вырасти и дать урожай.


Впрочем, в регионе из-за погоды ранее объявляли режим повышенной готовности, так что у сельчан и дачников было время позаботиться о рассаде и прочем. По крайней мере, оставлять машины под открытым небом владельцам явно не стоило.

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Метки: Ynews   Видео   Хакассия   авто   град   природные катаклизмы   стихия   урожай   
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