В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо

Градины изрядно повредили оставленные под открытым небом авто и почти погубили будущий урожай.
Нынешнее лето богато на стихийные катаклизмы. Ночные июньские заморозки, проливные дожди, смывающие дороги. А еще сели и наводнения. В Хакассии после удушающей жары пришла большая чёрная туча, но надежды на живительный дождь не оправдались - выпал град. Точнее, градище.
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Этот разгул стихии нанёс изрядных ущерб местным жителям. Люди жалуются на поврежденные авто и загубленный урожай.
Сила ударов была такой, что градины оставили вмятины на капотах, разбили стёкла машин, а нежные овощи в открытом грунте превратились в месиво.
Уцелела разве что картошка и другие корнеплоды, а зеленные культуры и недавно высаженная в открытый грунт рассада погибли. Сеять новое бессмысленно, т.к. за оставшееся время растения уже не успеют вырасти и дать урожай.
Впрочем, в регионе из-за погоды ранее объявляли режим повышенной готовности, так что у сельчан и дачников было время позаботиться о рассаде и прочем. По крайней мере, оставлять машины под открытым небом владельцам явно не стоило.
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