В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат

Серьёзных повреждений постройка не получила.
Очередная попытка поджога военкомата произошла в Братске. По данным МВД, 9 января около двух часов ночи неизвестный швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. На момент нападения в здании находились женщина-охранник и полицейский. Они мгновенно вызвали пожарных, но задержать злоумышленника не смогли.
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Приехавшие на вызов пожарные быстро справились с огнём — площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Здания получило несущественные повреждения, пострадавших нет.
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Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, одетого во всё чёрное, который перелез через металлический забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа. Полиция ищет злоумышленника. Ему грозит солидный срок за терроризм.
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