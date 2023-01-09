В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат

Очередная попытка поджога военкомата произошла в Братске. По данным МВД, 9 января около двух часов ночи неизвестный швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. На момент нападения в здании находились женщина-охранник и полицейский. Они мгновенно вызвали пожарных, но задержать злоумышленника не смогли.