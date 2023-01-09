FISHKINET
Сообщество Криминал 1566 постов • 327 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат

В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат

Автор:
09 января 2023 11:02
Сообщество : Криминал
Метки: Братск   видео   военкомат   полиция   попытка поджога   розыск   
633
2
2

Серьёзных повреждений постройка не получила.

Очередная попытка поджога военкомата произошла в Братске. По данным МВД, 9 января около двух часов ночи неизвестный швырнул бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. На момент нападения в здании находились женщина-охранник и полицейский. Они мгновенно вызвали пожарных, но задержать злоумышленника не смогли.

Приехавшие на вызов пожарные быстро справились с огнём — площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Здания получило несущественные повреждения, пострадавших нет.

Сообщается, что камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, одетого во всё чёрное, который перелез через металлический забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в окно первого этажа. Полиция ищет злоумышленника. Ему грозит солидный срок за терроризм.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Братск   видео   военкомат   полиция   попытка поджога   розыск   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку&nbsp; фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев...
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис
«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских...
Набирающие популярность в сообществах
Трёхметровые гуманоиды Байкала: Почему гибель военных водолазов в 1982 году до сих пор засекречена
Трёхметровые гуманоиды Байкала: Почему гибель военных водолазов в 1982 году до сих пор...
Автовсячина
Автовсячина
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Фотографии#люди#факты#животные#США#в мире#соцсети#страна
#Юмор#Прикол#Приколы#история#кино#подборка#фильм#внешность
#интересно#картинки#СССР#Россия#забавно#собака#полиция#Интересные
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200 Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев "Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске "Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту "Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и презервативами "Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и... Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро Полиция Нью-Йорка задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро

На что жалуетесь?

Вернуться