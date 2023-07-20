В Казахстане вандалы разнесли еще одно русское кладбище

Жители Актюбинской области пожаловались, что памятники на могилах, где похоронены люди с русскими фамилиями, разбиты, а кресты выворочены из земли.
В Казахстане неизвестные разгромили русское кладбище. Инцидент произошёл в Темирском районе (Актюбинская область) в посёлке Шубарши.
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"Поломали памятники, здесь памятник бросили. Вот здесь прям железное основание сломали. Тут не смогли доломать", - рассказывает автор видео, обходя кладбище.
И это далеко не первый случай глумления над могилами русских в Казахстане. 1 июня в той же Актюбинской области похожую картину увидела женщина, пришедшая на могилу к своей матери в посёлке Кенкияк. Неизвестные вандалы опрокинули часть памятников, а часть из них разбили вдребезги. Венки оказались свалены в кучу.
В Департаменте полиции Актюбинской области тогда сообщили, что по факту разгрома начали проверку. Правоохранители Казахстана пообещали найти и наказать вандалов, но сумели ли полицейские обнаружить злоумышленников, неизвестно.
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И комменты под статьей об этом так же свидетельствуют.
И куда смотрят модеры и админы?
Вандализма на православных кладбащах России, совершенных русскими, - не бывает?
Эта статья напрвлена на разжигание межнациональной розни. И это не первый выпад против казахов на данном сайте.
Что заставляет задуматься и обратить внимание на это не только админов данного ресурса, но и компетентных органов России.
Не только на данный ресурс, но и на авторов подобных статеек.
Подрыгаться под ремикс Бетховена решили местные зумеры. Естественно, на камеру. Естественно, закинув всё это в соцсети.
Работают по старой схеме: похулиганил - извинился. Вот только поняли что-нибудь или так, каялись по шаблону?
"Лютая дичь из Воронежа. Нечто (вроде мальчик) устроило мерзкий бал сатаны на могиле ветерана", - сообщает SHOT.
Уже надоели подобные тебе.