В Казахстане вандалы разнесли еще одно русское кладбище

"Поломали памятники, здесь памятник бросили. Вот здесь прям железное основание сломали. Тут не смогли доломать", - рассказывает автор видео, обходя кладбище.

И это далеко не первый случай глумления над могилами русских в Казахстане. 1 июня в той же Актюбинской области похожую картину увидела женщина, пришедшая на могилу к своей матери в посёлке Кенкияк. Неизвестные вандалы опрокинули часть памятников, а часть из них разбили вдребезги. Венки оказались свалены в кучу.