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В Казахстане вандалы разнесли еще одно русское кладбище

В Казахстане вандалы разнесли еще одно русское кладбище

Автор:
20 июля 2023 15:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   вандалы   кладбище   кресты   могилы   полиция   
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Жители Актюбинской области пожаловались, что памятники на могилах, где похоронены люди с русскими фамилиями, разбиты, а кресты выворочены из земли.

В Казахстане неизвестные разгромили русское кладбище. Инцидент произошёл в Темирском районе (Актюбинская область) в посёлке Шубарши.


"Поломали памятники, здесь памятник бросили. Вот здесь прям железное основание сломали. Тут не смогли доломать", - рассказывает автор видео, обходя кладбище.


И это далеко не первый случай глумления над могилами русских в Казахстане. 1 июня в той же Актюбинской области похожую картину увидела женщина, пришедшая на могилу к своей матери в посёлке Кенкияк. Неизвестные вандалы опрокинули часть памятников, а часть из них разбили вдребезги. Венки оказались свалены в кучу.



В Департаменте полиции Актюбинской области тогда сообщили, что по факту разгрома начали проверку. Правоохранители Казахстана пообещали найти и наказать вандалов, но сумели ли полицейские обнаружить злоумышленников, неизвестно.





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Метки: Видео   Казахстан   вандалы   кладбище   кресты   могилы   полиция   
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37  комментариев
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Наталия Космин Час назад
да,русских начинают "любить" всё больше, и всё дальше.Ну что же,даже перечитав комментарии,лишний раз убедилась,что вполне заслуженно.
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4k
Parus59 Минуту назад
Это, как правило, тупые сельские недоноски делают. В принципе и у нас такого дерьма хватает. Реформа образования, безграмотность, тик-ток с ютьюбом, море ничем не заполненного досуга дают свои плоды.
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3k
Alex 12 минут назад
Ган**ны обыкновенные.
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10k
Том Сойер 14 минут назад
Как только любая, даже самая малая часть коренного народа страны начинает воевать с могилами усопших других народов - эта страна обречена... Как и коренной народ - сначала часть его воюет с могилами, а потом начнёт воевать сам с собой.
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Пора бы наказать токаева. Надеюсь уже скоро этот урод умоется.
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244
Виталий Понаморев Полчаса назад
А потом эти (мат) сюда на заработки едут , всем аулом.
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154
Виталий Гедрис Полчаса назад
1. Где видно, что это Казахстан? 2. Фамилии на могилах все украинские.
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75k
Viktor 36 минут назад
Да, с мёртвыми русскими бороться нетрудно - ты иди, попробуй повоюй с живыми!

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3k
OLDer 43 минуты назад
С мёртвыми воевать...сколько же смелости для этого надо.
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75k
Viktor 44 минуты назад
Долбанные сковородки с глазами!
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1k
SoulSeeker 58 минут назад
Вот так и рождается нацизм...
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32k
Slonyash Час назад
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
те кто это сделал в независимости от мотивов показали своё моральное уродство.
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5k
Тамара Час назад
А ведь эта статья - разжигание межнациональной розни, однозначно.
И комменты под статьей об этом так же свидетельствуют.

И куда смотрят модеры и админы?
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377
Серега Тамара 15 минут назад
Разжигание межнациональной и межконфессиональной розни,это хлеб владельцев сайта.Без этого,давно бы "развлекательный" сайт загнулся.
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10k
Бритва Час назад
Такая акция в общем-то недорого стоит. Заплатить какому-нибудь быдлу по 25 баксов, они всё сделают. Предать огласке. И дело сделано. Руководство страны куплено, направит процесс в нужное русло.
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17k
Александр Н. 2 часа назад
"в поселке" и "неизвестные" в одном предложении - это оксюморон.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
эти 3,14здоглазики однозначно держат курс по укрАинскому фарватеру. потом тоже выть станут "а нас за що!?" только на свой мамбетский лад. очередное примитивное племя вырожденцев.
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3k
Lexx 2 часа назад
Нужно и дальше с ними сюсюкаться, пускать розовые сопли слюни и петь о деловом сотрудничестве, а дальше не то ещё будет и это очевидно. Не пора ли уже ох#ярить по полной для острастки, и сразу в нату расхочется и вспомнят, что без России они всего лишь овцейобы никчёмные. Уже выросло целое поколение, которое на полном серьёзе считает, что Байконур они построили. Вот так вот, жили-жили в фигвамах, и тут бац! резко вылезли и давай ракеты в космос запускать.
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111k
parallax 2 часа назад
Даже в фашисткой Германии не трогали еврейские кладбища. По сей день госудаоство за ними ухаживает. Только самая поганая мразь способна рушить могилы простых людей.
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858
Damvrot Hohlam 2 часа назад
какзахи следующие после каклоф в очереди за песдюлями .
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11k
Copycat 2 часа назад
вообще обычно сторож должен быть на кладбище
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