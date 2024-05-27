30 ночных кошмаров технических специалистов

В наш современный век нас окружают различные девайсы. О них тоже нужно заботиться — но увы, некоторые люди забывают об этом, добавляя много работы техническим и компьютерным специалистам. Есть даже специальное сообщество на форуме Reddit, где пользователи делятся случаями, которые повергли в шок таких специалистов. Взглянем на самые яркие случаи.