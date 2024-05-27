30 ночных кошмаров технических специалистов

В наш современный век нас окружают различные девайсы. О них тоже нужно заботиться — но увы, некоторые люди забывают об этом, добавляя много работы техническим и компьютерным специалистам. Есть даже специальное сообщество на форуме Reddit, где пользователи делятся случаями, которые повергли в шок таких специалистов. Взглянем на самые яркие случаи.
2. "Нам написали, что на камере часто появляется размытое коричневое изображение"
3. Это не древний храм, а материнская плата компьютера в пыли
4. "У клиента рядом с компьютером стоял обогреватель, и он сказал, что часто чувствовал запах гари.. Сам компьютер тоже в шоке"
5. Пушистая причина перегрева компьютера
6. Когда это твой первый рабочий день и нужно установить 4 беспроводные колонки
8. Серверная комната в больнице
9. "Клиент сказал, что его компьютер внезапно выключился и не включается..."
11. "Клиент сказал, что от компьютера "слегка" пахло горелым..."
12. "А мой клиент сказал, что его вентилятор почему-то сильно шумит"
14. Куча следов от пальцев
15. "Моя коллега решила открыть новую мышь"
16. Клавиатура после 10 лет работы
17. Кому-то надоело, что телефон постоянно звонит, и его засунули в духовку
18. Кто-то поставил туда свечку
19. И - изобретательность
21. Проще просто сжечь всё это
22. В немецкой компании обнаружили 3 змеи возле сетевого блока
23. "Я сказал клиенту поместить телефон в рис, а не рис в телефон"
24. Кто-то решил подселиться..
25. "Мой удлинитель перестал работать.."
26. "Мой клиент пролил кофе на клавиатуру, а потом отправил её в духовку, чтобы высушить"
28. Когда зарядка для ноутбука пригодилась для разогрева еды
29. Рабочее место компьютерного маньяка
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Будущее, 2029 год нашей эры.
Действующие лица:
1.Пашко
2.Вано
..............................................
1.Вано?
2.Да... чего тебе?
1.Тебя твоя жизнь устраивает?
2.Делать мне больше нечего, как думать о подобной х...йне. Меньше парюсь, дольше живу. Работаю в престижной компании Вега, как там её..бл.. Технолоджис..., вот ты докапался... не мешай мне в 3d-ЖЖ работать.
1.Вано, Колько уже корпорацией владеет и не одной. Недвижимость у него по всему миру разбросана, с президентом России за руку здоровается, а мы как сидели в серверной так и сидим. Зарплата мизерная, нано-бобов ни на что не хватает.
2.Ну и чего, а я с Толиком за руку здороваюсь.
1.Бл... Толик уже больше нас зарабатывает.
2.Бл... ты зае...л уже микрофонить.
1.Толик наш начальник уже...
2.Не пиз....и, наливай.
1.Да-да...
Парафин не электропроводен , аккуратно отколупать и будет работать дальше
Не удобно, не реалистично.
Ну в современной вселенной наверное так.