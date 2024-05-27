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30 ночных кошмаров технических специалистов

30 ночных кошмаров технических специалистов

Автор:
27 мая 2024 20:00
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   айтишник   компьютеры   подборка   подборки   ремонт   техника   технологии   электроника   
1522
31

В наш современный век нас окружают различные девайсы. О них тоже нужно заботиться — но увы, некоторые люди забывают об этом, добавляя много работы техническим и компьютерным специалистам. Есть даже специальное сообщество на форуме Reddit, где пользователи делятся случаями, которые повергли в шок таких специалистов. Взглянем на самые яркие случаи.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   айтишник   компьютеры   подборка   подборки   ремонт   техника   технологии   электроника   
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13  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
Эта материнская плата запылилась либо специально, либо просто валялась на антресолях: там пыль даже в сокете процессора, куда на рабочем компьютере она не может попасть по определению.
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2024/05/27/4647624/9c5a9e36b772afcef1b5f88a8656f43d.jpg
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Показать 1 ответ
4k
Aleks 3 минуты назад
Как Стать СИСом. Хацкеры
Будущее, 2029 год нашей эры.
Действующие лица:
1.Пашко
2.Вано
..............................................
1.Вано?
2.Да... чего тебе?
1.Тебя твоя жизнь устраивает?
2.Делать мне больше нечего, как думать о подобной х...йне. Меньше парюсь, дольше живу. Работаю в престижной компании Вега, как там её..бл.. Технолоджис..., вот ты докапался... не мешай мне в 3d-ЖЖ работать.
1.Вано, Колько уже корпорацией владеет и не одной. Недвижимость у него по всему миру разбросана, с президентом России за руку здоровается, а мы как сидели в серверной так и сидим. Зарплата мизерная, нано-бобов ни на что не хватает.
2.Ну и чего, а я с Толиком за руку здороваюсь.
1.Бл... Толик уже больше нас зарабатывает.
2.Бл... ты зае...л уже микрофонить.
1.Толик наш начальник уже...
2.Не пиз....и, наливай.
1.Да-да...
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18k
a_komolow 12 минут назад
Комментарий к фото
Большого страха нет
Парафин не электропроводен , аккуратно отколупать и будет работать дальше
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41
Hitriy Zhuk 17 минут назад
Комментарий к фото
Харды так подвешивать только идиот будет(для фото).
Не удобно, не реалистично.
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128k
Аааа 23 минуты назад
Услышал? Увидел? Запах?

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41k
АнтонПолднев 45 минут назад
Я сейчас наверное глупость скажу, для основного населения Фишек. А понятие "технический специалист" теперь относится только к сфере IT и электрике? Я просто проработал в газовой промышленности 25 лет, и всегда считал, что понятие "технический специалист", оно, как бы... ну шире, что ли...
Ну в современной вселенной наверное так.
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79k
Viktor 50 минут назад
Жалко не показали производителя этой клавы (10лет!), я бы взял!

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722
Predictor 59 минут назад
За 4 часа - не реально. Если только всех отключить, а в рабочее время - это никто не даст сделать.
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26k
SolomonA Час назад
Эта материнская плата запылилась либо специально, либо просто валялась на антресолях: там пыль даже в сокете процессора, куда на рабочем компьютере она не может попасть по определению.

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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1734 поста (1674 в горячем)

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