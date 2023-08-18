РПЦ проверит священника, который освятил памятник Сталину

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"Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение

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В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости

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Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он...