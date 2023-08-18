РПЦ проверит священника, который освятил памятник Сталину

Мало того, что священнослужитель не получил разрешение начальства, так ещё и произнёс очень странную речь.
Торжественное открытие 8-метрового памятника Иосифу Сталину состоялось 15 августа на территории опытного завода "Микрон" в Великих Луках Псковской области. На мероприятии присутствовали члены Фонда культурного наследия "Русский Витязь", которые и были инициаторами установки монумента, а также гости и священнослужители. Один из которых, отец Антоний, даже освятил памятник и произнёс перед присутствующими странную речь о том, что благодаря сталинским репрессиям против церкви теперь "у нас есть множество новомучеников".
Источник:
В РПЦ поспешили откреститься от присутствовавших на мероприятии коллег. Великолукская епархия заявила, что священники присутствовали на открытии монумента по собственной инициативе и благословения от Епархиального управления не получали. А что касается слов отца Антония, то в РПЦ его позицию не разделяют. В отношении присутствовавших на мероприятии священнослужителей начата служебная проверка.
Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения.
Источник:
Добавим, что установленный в Великих Луках памятник Сталину изготовили ещё 4 года назад и планировалось, что он будет установлен в Волгограде, но из-за позиции местных властей этого не произошло. Новое место для монумента искали целых три года.
Источник:
- "Какая чушь! Я даже не знаю это человека!": актёр Сухоруков ответил на обвинение Панина* в нетрадиционной сексуальной ориентации
- В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости
- Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом
- «Эта история для меня всё равно остаётся дикой»: в Челябинской области директор школы напала на 12-летнего подростка из-за собаки
- Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол
Ну а по поводу гонений на церковь в революцию 1917 года и расправ над священниками, то тут есть вопросы. Давайте начнём с того, что члены партии Большевиков не были инопланетянами и их обще число было менее 10% от общего населения России даже к 1930-м годам. Если б священники пользовались любовью и уважением населения России, то кто б дал устраивать на них гонения? Может попам причину такой всенародной "любви" к себе нужно поискать в своём поведении?
Мило.
Сталин это наша история и свою историю надо знать. Каким бы Сталин не был, но свой след аж в мировой истории он оставил хороший, что до сих пор одни им восхищаются, а другие его боятся и клевещут.
За деньги попы даже памятник сатане освятят.
Почему нет памятник Верховному Главнокомандующему, под руководством которого был побежден объединенный европейский нацизм.
Такой памятник должен стоять в центре Москвы.