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РПЦ проверит священника, который освятил памятник Сталину

РПЦ проверит священника, который освятил памятник Сталину

Автор:
18 августа 2023 12:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   освящение   памятник   проверка   рпц   священнослужители   скандал   сталин   
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Мало того, что священнослужитель не получил разрешение начальства, так ещё и произнёс очень странную речь.

Торжественное открытие 8-метрового памятника Иосифу Сталину состоялось 15 августа на территории опытного завода "Микрон" в Великих Луках Псковской области. На мероприятии присутствовали члены Фонда культурного наследия "Русский Витязь", которые и были инициаторами установки монумента, а также гости и священнослужители. Один из которых, отец Антоний, даже освятил памятник и произнёс перед присутствующими странную речь о том, что благодаря сталинским репрессиям против церкви теперь "у нас есть множество новомучеников".

В РПЦ поспешили откреститься от присутствовавших на мероприятии коллег. Великолукская епархия заявила, что священники присутствовали на открытии монумента по собственной инициативе и благословения от Епархиального управления не получали. А что касается слов отца Антония, то в РПЦ его позицию не разделяют. В отношении присутствовавших на мероприятии священнослужителей начата служебная проверка.


Следует отметить, что их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения.

Добавим, что установленный в Великих Луках памятник Сталину изготовили ещё 4 года назад и планировалось, что он будет установлен в Волгограде, но из-за позиции местных властей этого не произошло. Новое место для монумента искали целых три года.

Источник:

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Метки: Видео   освящение   памятник   проверка   рпц   священнослужители   скандал   сталин   
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29  комментариев
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29k
Юрьевич Час назад
Попу надо историю подучить. Так-то благодаря Сталину РПЦ стала получать господдержку и даже финансирование. Кроме того, Сталин по дипломатическим каналам всячески способствовал проведению Собора. Ну а то что попы не смогли договориться между собой- в этом Сталин ни разу не виноват.
Ну а по поводу гонений на церковь в революцию 1917 года и расправ над священниками, то тут есть вопросы. Давайте начнём с того, что члены партии Большевиков не были инопланетянами и их обще число было менее 10% от общего населения России даже к 1930-м годам. Если б священники пользовались любовью и уважением населения России, то кто б дал устраивать на них гонения? Может попам причину такой всенародной "любви" к себе нужно поискать в своём поведении?
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12k
Rus77 8 минут назад
«Я знаю, что после смерти на мою могилу нанесут кучу мусора. Но ветер Истории безжалостно развеет ее»
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1k
raael13 16 минут назад
А что не так ? "Ельцин центр" главному предателю ведь построили.
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27
r3mba4 Полчаса назад
Греко-Кафолическая ортодоксальная /правоВерная/ церковь (ныне РПЦ) стала называться "православной" только с 8 сентября 1943 года (утверждено указом Сталина).
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22k
BiZ Полчаса назад
пора закрывать всю эту ёбобо контору
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2k
Юрий 40 минут назад
Многие священники называли И. В. Сталина богоданным правителем. Причем в числе этих священников были два патриарха – Сергий и Алексий. Также в их числе архиепископ Симферопольский и Крымский Лука Войно-Ясенецкий, впоследствии канонизированный. Последний кстати, за свою деятельность отсидел 11 лет при Сталине, но при этом глубоко его уважал.
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6k
McAir Час назад
Вера в вымышленных существ, проецирование на них своей воли и действий, попытки вступить со своими фантазиями в диалог - это шизофрения (один из критериев диагностики по МКБ-10), которая вызывает устойчивые негативные симптомы. Если подобный симптом продолжается более месяца, то это уже острое шизофреноподобное психопатическое расстройство ("Шизофрения", Линев О. М.; "Шизофрения", Стенькова Э. Т.; и т. д.). Есть ещё критерии выявления шизофрении по DSM-5 и DSM IV-TR.
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2k
Александр Час назад
ладно с этими священнослужителями, его воля или Бога. мне другое не понятно. если местные власти в Волгограде переименовывают Волгоград в Сталинград раз в год, в честь Сталинградской битвы, но при этом эти чиновники были простив установки памятника Сталину, в честь кого и был назван город в ту эпоху. где логика?
Сталин это наша история и свою историю надо знать. Каким бы Сталин не был, но свой след аж в мировой истории он оставил хороший, что до сих пор одни им восхищаются, а другие его боятся и клевещут.
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572
Vergüenza Ajena Час назад
Деньги не пахнут.
За деньги попы даже памятник сатане освятят.
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33k
albedo Час назад
Я НЕ ПОНИМАЮ.
Почему нет памятник Верховному Главнокомандующему, под руководством которого был побежден объединенный европейский нацизм.
Такой памятник должен стоять в центре Москвы.
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8k
Дмитрий Час назад
Совсем е...ся что ли?
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549
ruslan d 2 часа назад
Паноптикум ...
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4k
Alex 2 часа назад
"Деньги не пахнут".
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0
Михаил Рябов 2 часа назад
В какой стране живём...
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