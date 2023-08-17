Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта

Астраханец, пытаясь спасти свой дом от вора из Средней Азии, стал фигурантом уголовного дела «о превышении мер для задержания преступника».
В селе Яманцуг мужчина увидел через окно как по его дому шерстит трудолюбивый гастарбайтер. Хозяин жилища схватил с земли металлическую трубу, зашел в домовладение и потребовал незваного «гостя» покинуть дом, однако тот решил, что для начала он прихватит с собой аккуратно собранное чужое имущество, стоимостью более 100 000 рублей. Пришлось хозяину нанести пару ударов вору.
Теперь мигранту теперь может грозить до 6 лет лишения свободы, а мужчине, который защищал себя и свой дом до 2 лет.
Это чо творится вообще?Власти совсем охренели?Проще было прибить черножопого и закопать подальше.
Источник:
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встанет на колени перед убитым при задержании "джамшутом" - так как им ВЛАСТЬ так сказала.
Мы имеем право захватывать чужие территории, но не имеем право на защиту имущества ( не жизни, а имущества).
Мы будем как США, но ближе к ЗИМБАБВЕ.
Есть обязанности, но с правами... туго.
И большинство этих людей, достают "последний аргумент" именно тогда, когда есть угроза жизни, причем не та, какой ее трактует судья, сидящий в кресле со вставкой от геммороя.
Пока вас не ткнули ножом или не причинили любое другое физическое повреждение - все свитается лишь угрозой.
P.S. В "некоторых странах" бывали случаи, когда вор, убегая в окно, падал со второго этажа, ломал ногу, подавал в суд на хозяина - и выигрывал.
Четыре чурке торчать.)))))
Мы же на развлекательном сайте?!)))