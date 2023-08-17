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Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта

Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта

Автор:
17 августа 2023 19:06
Метки: Защитил свой дом   воровство   мигранты   
606
2

Астраханец, пытаясь спасти свой дом от вора из Средней Азии, стал фигурантом уголовного дела «о превышении мер для задержания преступника».

В селе Яманцуг мужчина увидел через окно как по его дому шерстит трудолюбивый гастарбайтер. Хозяин жилища схватил с земли металлическую трубу, зашел в домовладение и потребовал незваного «гостя» покинуть дом, однако тот решил, что для начала он прихватит с собой аккуратно собранное чужое имущество, стоимостью более 100 000 рублей. Пришлось хозяину нанести пару ударов вору.

Теперь мигранту теперь может грозить до 6 лет лишения свободы, а мужчине, который защищал себя и свой дом до 2 лет.

Это чо творится вообще?Власти совсем охренели?Проще было прибить черножопого и закопать подальше.

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Метки: Защитил свой дом   воровство   мигранты   
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18  комментариев
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13k
кот базилий 53 минуты назад
Гуманный в таких случаях говорит - "надо было вызвать полицию"???? Мужику надо орден и премию за то что работу полиции выполнил, задержал абрека гнусного.
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5k
Babangdida 46 секунд назад
Вот почему надо иметь всегда под рукой номер доверенного адвоката (лучше нескольких), чтобы сразу звонить, пока ещё не началось следствие. А то ляпнеш что-нибудь не то гражданину полицейскому, тот потом приукрасит слова в протоколе, а ты ещё и подпишешь, находясь в состоянии стресса, а потом пускай кто-нибудь попытается тебя отмазать...
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533
Olldd 2 минуты назад
Судя по фото, там уже следственный эксперимент. Жалко мужика, крепко за него взялись полицаи. Совсем как в начале 40-х прошлого века, когда туристы из Германии к нам приперлись.
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61k
doker 9 минут назад
Через время, часть "возмущённых комментаторов"
встанет на колени перед убитым при задержании "джамшутом" - так как им ВЛАСТЬ так сказала.
Мы имеем право захватывать чужие территории, но не имеем право на защиту имущества ( не жизни, а имущества).
Мы будем как США, но ближе к ЗИМБАБВЕ.
Есть обязанности, но с правами... туго.


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38
НиколайСелезнев 15 минут назад
Надо мужику было сказать, что он увидел в руке у черного предмет, похожий на нож (или пистолет), в такой ситуации может и показалось, но тогда он был уверен, что у того оружие.
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3k
Артур Котовой 18 минут назад
Эт только у нас такой закон о самообороне. Что если к тебе лезут грабители без холодного оружия, то если ты применил к ним биту, нож - это уже превышение. Были случае, давно у Дмитрия Юрьевич (Пучкова) была тема эта. Да и и любое нанесение урона грабителям в твоем доме/квартире тоже может тебе прилететь нехило.
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14k
Алексей Полчаса назад
Реальность российского законодательства такова, что покупая гражданский огнестрел, ОООП, "биту" и т.п. - приобретенный именно для защиты своего дома и здоровья (а в подавляющем большинстве, жизни и здоровья близких), россияне руководствуются лишь одним правилом - "лучше я сяду, чем лягу", при этом оставив за спиной живыми жену, детей, родителей и др.
И большинство этих людей, достают "последний аргумент" именно тогда, когда есть угроза жизни, причем не та, какой ее трактует судья, сидящий в кресле со вставкой от геммороя.
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1k
Нудник Шпилкес 40 минут назад
считаю, что понаехавших должны как минимум в два раза строже судить, чем местных граждан, так как они, как бы, в гостях находятся и должны себя прилично и очень вежливо вести
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15k
FatZilla 53 минуты назад
Это как это превышение? В моем доме находится посторонний человек, которого никто не приглашал и не впускал, похищает мое имущество. Что у него в голове - никто не ведает, может он накинется сейчас и нож есть у него - я что тут должен викторину устроить, чтобы оценить превышу я или не превышу оборону?! В некоторых странах пристрелили бы его и ничего хозяину дома не было бы за это.
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4k
Alex 56 минут назад
У черножопый в РФ гораздо больше прав чем у коренных Россиян
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55
Pavel Bass Час назад
В огороде надо было его прикопать и дело с концом...
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7k
Горец Ю Час назад
6-2=4
Четыре чурке торчать.)))))
Мы же на развлекательном сайте?!)))
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7k
Pravednik84 Час назад
Ей богу, легче было бы прикопать.
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7k
rutt Час назад
сколько их по лесам-посадкам-речкам не вернувшихся с зароботков, а этому повезло. Эти мёртвые души очень даже используются- въехал в страну из неё не выезжал, не числится нигде несколько лет, вешают на такого "джамшута" пару висяков и все довольны.
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