На юго-западе Москвы полыхает строящийся жилой комплекс

На его крыше столпились рабочие, ждущие помощи.
В столице загорелся ЖК «Новое Очаково». Вспыхнул утеплитель и весь район затянуло густым, чёрным дымом.
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По разным сведениям, площадь пожара составляет от 100 до 500 квадратов, но выглядит так, как-будто горит целый небоскрёб.
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На месте работает несколько пожарных расчётов. Ну а на крыше ЖК заметили нескольких рабочих - по всей видимости, они ожидают эвакуации. А может ждут, когда погасят пламя и спуститься сами.
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"А может ждут, когда погасят пламя и спуститься сами."