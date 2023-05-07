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На юго-западе Москвы полыхает строящийся жилой комплекс

На юго-западе Москвы полыхает строящийся жилой комплекс

Автор:
07 мая 2023 17:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЖК   Москва   видео   жилой комплекс   пожар   столица   утеплитель   
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На его крыше столпились рабочие, ждущие помощи.

В столице загорелся ЖК «Новое Очаково». Вспыхнул утеплитель и весь район затянуло густым, чёрным дымом.

По разным сведениям, площадь пожара составляет от 100 до 500 квадратов, но выглядит так, как-будто горит целый небоскрёб.

На месте работает несколько пожарных расчётов. Ну а на крыше ЖК заметили нескольких рабочих - по всей видимости, они ожидают эвакуации. А может ждут, когда погасят пламя и спуститься сами.

Как сообщили в МЧС, пожар потушен, пострадавших нет.

Источник:

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Метки: ЖК   Москва   видео   жилой комплекс   пожар   столица   утеплитель   
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10  комментариев
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12k
Shtoppi 36 минут назад
чего еще ожидать, когда на стройках батрачат те, кто совсем недавно в кишлаке навоз деревянными вилами кидал? ну, зато СК на ЗП и пр. сэкономила.
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2k
Aleks 2 минуты назад
Пенопласт горит похоже, черный густой дым, жгли его раньше, остатки, от нечего делать.
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4k
Григорий 10 минут назад
домик то сносить надо, после воздействия пламени монолит уже не торт.
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1k
kleyman 22 минуты назад
А эти новостройки из дымовых шашек что ли строят?
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2k
Василий Афиногенов 38 минут назад
да что же так новостей нехороших много(
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4k
Трям 42 минуты назад
Бля, сегодня день безграмотных копипаст?
"А может ждут, когда погасят пламя и спуститься сами."
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2k
Lexx 43 минуты назад
Понавезли мастурбеков, а противопожарную инструкцию на таджикском не написали.
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