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40 глупых дизайнерских идей для общественных мест

40 глупых дизайнерских идей для общественных мест

Автор:
17 августа 2023 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   заведение   ляп   общественное место   ошибка   
1354
41

Хороший дизайн эстетичен и приятен. Но по-настоящему хороший дизайн всегда ставит комфорт человека на первое место. Тем более, когда речь идет об общественных местах. Ведь они предназначены для всеобщего блага! К сожалению, этот важнейший принцип часто игнорируют...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   заведение   ляп   общественное место   ошибка   
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6  комментариев
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2k
Тупняк Час назад
Комментарий к фото
Только покойник не ссыт в рукомойник.
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8k
Роман 5 минут назад
Японцы изобрели часы, которые услышав мат перескакивают на минуту вперед.
Решили опробовать.
Повесили в японский бар на 24 часа.
Через 24 часа приходят, часы идут на 2 минуты вперед.
Повесили в английский бар. Через 24 часа приходят, часы идут на 5 минут вперед.
Повесили в русский бар. Через 24 часа приходят часов нет! Они подходят к бармену:
Мы вчера сюда часы повесили, где они?
Бармен (удивляясь):
А-а-а-а-а…. так это были часы?! А мы думали на х%я нам зимой вентилятор?!

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1k
Лимонадный Джо 9 минут назад
Креативно, забавно, достойно.
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Абсолютное большинство картинок - демонстрация обычных работ, сделанных "на отъ*бись", как говорится.... Примерно как:
Управдом сказал жестоко
"Лампу снять у водостока"
Рррраз, и сняли!
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2k
Тупняк Час назад
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Дамоклов меч прям.
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