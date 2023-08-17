40 глупых дизайнерских идей для общественных мест

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Хороший дизайн эстетичен и приятен. Но по-настоящему хороший дизайн всегда ставит комфорт человека на первое место. Тем более, когда речь идет об общественных местах. Ведь они предназначены для всеобщего блага! К сожалению, этот важнейший принцип часто игнорируют...
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Решили опробовать.
Повесили в японский бар на 24 часа.
Через 24 часа приходят, часы идут на 2 минуты вперед.
Повесили в английский бар. Через 24 часа приходят, часы идут на 5 минут вперед.
Повесили в русский бар. Через 24 часа приходят часов нет! Они подходят к бармену:
Мы вчера сюда часы повесили, где они?
Бармен (удивляясь):
А-а-а-а-а…. так это были часы?! А мы думали на х%я нам зимой вентилятор?!
Управдом сказал жестоко
"Лампу снять у водостока"
Рррраз, и сняли!