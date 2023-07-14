18 дорожных ляпов, не поддающихся объяснению

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Случалось ли вам ехать по дороге, где ведутся строительные работы? А видеть многочисленные знаки, ограничение скоростей и ненужные перекрытия? Иногда возникает вопрос, обдумывают ли дорожники свои действия, прежде чем берутся за дело.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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