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18 дорожных ляпов, не поддающихся объяснению

18 дорожных ляпов, не поддающихся объяснению

Автор:
14 июля 2023 10:37
Сообщество : Юмор
Метки: Строительство   Юмор   дорога   ляп   ошибка   фото   
1317
19

Случалось ли вам ехать по дороге, где ведутся строительные работы? А видеть многочисленные знаки, ограничение скоростей и ненужные перекрытия? Иногда возникает вопрос, обдумывают ли дорожники свои действия, прежде чем берутся за дело.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   Юмор   дорога   ляп   ошибка   фото   
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