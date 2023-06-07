FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8303 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 интересных фото, которые демонстрируют силу времени

14 интересных фото, которые демонстрируют силу времени

Автор:
07 июня 2023 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   забавно   сила времени   тогда и сейчас   фото   
1595
15

Наши фотодоказательства, что время необратимо.

В повседневной жизни мы также регулярно сталкиваемся с изменениями, но зачастую их масштаб можно понять только спустя годы. Фотография — лучший способ показать, какой огромной силой обладает время и как оно меняет вещи, людей и жизнь в целом.


Средние размеры пикапов 2020-х и 1990-х годов

×
×

Мастерство художника с разницей в четыре года

Два одинаковых мяча спустя пять лет: первым играли в помещении, вторым — на улице

Папа с сыном в 1992 и 2012 гг.

Износ эскалатора и яркий след от правой ноги

Подписи пациента с болезнью Альцгеймера, собранные лечащим врачом за 12 лет

Коллекция компакт-дисков объемом 70 гб и флешка объемом 64 гб

Помещение для курящих vs помещение для некурящих с разницей в несколько лет

10 дней лесных пожаров в Греции

Наглядный пример, чем отличается летний и осенний мед

Стопка из восьми новых полотенец в сравнении со старыми полотенцами

Пара в начале своих отношений и спустя 25 лет брака

Амфитеатр в древнем городе Лаодикея в Турции до раскопок и после работы археологов

Инфляция спустя время на примере втулок для туалетной бумаги

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Время   было стало   забавно   сила времени   тогда и сейчас   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Час назад
Бумага, самая боль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
skorpin 51 минуту назад
Наши фотодоказательства, что время необратимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

450301



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Из корометражки в большой метр
Из корометражки в большой метр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не поспоришь

Лучшие демотиваторы
Робот-пылесос за пару секунд уберёт площадь 300-400 кв.м

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#ДТП#позитив#история#шоу бизнес#познавательно#полиция
#Юмор#автомир#интересное#животные#авто аварии#Автовсячина#дети#фильм#Разное#истории
#в мире#машина#люди#аварии#подборка#кино#забавно#США#природа#картинки
Из корометражки в большой метр Из корометражки в большой метр У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться