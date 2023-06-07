14 интересных фото, которые демонстрируют силу времени

В повседневной жизни мы также регулярно сталкиваемся с изменениями, но зачастую их масштаб можно понять только спустя годы. Фотография — лучший способ показать, какой огромной силой обладает время и как оно меняет вещи, людей и жизнь в целом.

Средние размеры пикапов 2020-х и 1990-х годов