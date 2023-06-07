14 интересных фото, которые демонстрируют силу времени

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Наши фотодоказательства, что время необратимо.
В повседневной жизни мы также регулярно сталкиваемся с изменениями, но зачастую их масштаб можно понять только спустя годы. Фотография — лучший способ показать, какой огромной силой обладает время и как оно меняет вещи, людей и жизнь в целом.
Средние размеры пикапов 2020-х и 1990-х годов
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Мастерство художника с разницей в четыре года
Два одинаковых мяча спустя пять лет: первым играли в помещении, вторым — на улице
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Подписи пациента с болезнью Альцгеймера, собранные лечащим врачом за 12 лет
Коллекция компакт-дисков объемом 70 гб и флешка объемом 64 гб
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Наглядный пример, чем отличается летний и осенний мед
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Пара в начале своих отношений и спустя 25 лет брака
Амфитеатр в древнем городе Лаодикея в Турции до раскопок и после работы археологов
Инфляция спустя время на примере втулок для туалетной бумаги
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