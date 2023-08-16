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В Москве кабриолет Ford Mustang GT влетел на полной скорости в дерево

В Москве кабриолет Ford Mustang GT влетел на полной скорости в дерево

Автор:
16 августа 2023 22:37
Сообщество : Аварии
Метки: Ford Mustang   ДТП   Дерево   Москва   марьино   пассажирка   
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Авария произошла в московском районе Марьино, на юго-востоке столицы. Водитель с места происшествия сбежал, бросив в машине свою пассажирку, сообщает ТГ-канал MASH.

ДТП с участием люксового авто произошло около девяти вечера 16 августа на Подольской улице. Мужчина за рулём Ford Mustang GT пытался прямо посреди городской мгистрали впечатлить свою девушку дрифтом, но не справился с управлением и с размаху впечатал свой суперкар в дерево.

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Как утверждают очевидцы, после столкновения он ещё какое-то время крутился с людьми у своего Mustang GT на месте аварии, но потом незаметно ушел в закат.

К счастью, прохожие сразу позвонили в 112 — через несколько минут скорая помощь приехала на место. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Полиция ищет водителя.

UPD. Как сообщает BAZA, Mustang GT, принадлежит игроку московской любительской баскетбольной команды "Бизоны", мастеру спорта по баскетболу Борису Спрыгину.

Удар был сильным и пришёлся на сторону пассажира, где как раз сидела девушка. А вот почти что двухметровый водитель в татуировках и в кепке, как описали его очевидцы, не потрадал. Как стало известно «Базе», после аварии мужчина действительно какое-то время постоял у машины, затем спросил у своей девушки, пойдёт ли она домой пешком и, не получив ответа, ушёл пешком сам.

Был ли за рулём сам хозяин автомобиля, предстоит выяснить следствию.

В прошлом Борис был профессионалом и играл за приморский "Спартак". После тяжёлой травмы он скатился до любительской лиги и шоу на телеке, - уточняет MASH (имеется ввиду телеканал "Пятница" и шоу "Экс на пляже", - ред).

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Метки: Ford Mustang   ДТП   Дерево   Москва   марьино   пассажирка   
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13  комментариев
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33k
albedo 2 часа назад
Странный человек - по камерам в Москве найдут быстро.
Себя минимум прав лишил - оставление места ДТП.
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7k
Neo 4 минуты назад
Люксовый. Ой насмешили!
Просто старый маслкар.
А вот водитель чмо! За мылым не убил бабу и бросил.
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54k
dima423 21 минуту назад
суперкар...люксовое авто)) такой древний мустанг не больше ляма щас стоит...солярис пятилетний дороже будет
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1k
Николай 22 минуты назад
Мустанг в плане дрифта - неуправляемое гавно, особенно этот. Единицы могут с ним нормально справится.
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Какой это нафиг "люксовый автомобиль"!? Какой нафиг "спорткар"!? Обычный форд мустанг девяносто лохматого года в самом неудачном кузове. Эти поникары никогда не были люксовыми суперкарами, хватит людям в уши сцать!
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10k
Бритва 36 минут назад
дерево жалко.
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Хорошо живут игроки любительских баскетбольных команд! На широкую ногу, так сказать!
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5k
Трям 2 часа назад
История знакома...

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5k
Трям 2 часа назад
Стопудово со шлюхой ехал. Пошел на точку предъявить, что эта сломалась, дайте новую.
Ща можете меня минусить, а через пару дней я всем напомню. ))
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554
ruslan d 2 часа назад
"достойный" поступок...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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