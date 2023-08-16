В Москве кабриолет Ford Mustang GT влетел на полной скорости в дерево

Как утверждают очевидцы, после столкновения он ещё какое-то время крутился с людьми у своего Mustang GT на месте аварии, но потом незаметно ушел в закат.

К счастью, прохожие сразу позвонили в 112 — через несколько минут скорая помощь приехала на место. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую. Полиция ищет водителя.

UPD. Как сообщает BAZA, Mustang GT, принадлежит игроку московской любительской баскетбольной команды "Бизоны", мастеру спорта по баскетболу Борису Спрыгину.

Удар был сильным и пришёлся на сторону пассажира, где как раз сидела девушка. А вот почти что двухметровый водитель в татуировках и в кепке, как описали его очевидцы, не потрадал. Как стало известно «Базе», после аварии мужчина действительно какое-то время постоял у машины, затем спросил у своей девушки, пойдёт ли она домой пешком и, не получив ответа, ушёл пешком сам.

Был ли за рулём сам хозяин автомобиля, предстоит выяснить следствию.

В прошлом Борис был профессионалом и играл за приморский "Спартак". После тяжёлой травмы он скатился до любительской лиги и шоу на телеке, - уточняет MASH (имеется ввиду телеканал "Пятница" и шоу "Экс на пляже", - ред).