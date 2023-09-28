Гости Октоберфеста включили немецкий марш и принялись вскидывать руки в нацистком приветствии

Компании клоунов грозит пожизненный запрет на посещение фестиваля пива.
Большой скандал произошёл в маленькой деревне Цишютце неподалёку от Баварии. Напившаяся пива на праздновании Октоберфеста компания попросила диджея включить нацистский марш "Эрика" и принялась активно под неё зиговать.
После публикации скандального видео соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне заявил, что пожизненно запретит участвовавшим в нацистском флешмобе людям посещать Октоберфест. Правда, для это их вину должна подтвердить полиция.
"Мы подали заявление, а также предоставили полиции информацию о подозрительных людях. Если их осудят, им пожизненно запретят посещать наш Октоберфест", — сообщил Брауне.
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Самое интересное в этой истории, что напротив шатра, в котором вскидывали руки пьяные люди, висит мемориальная доска со свастикой. Её установили в начале 30-х годов прошлого века, а нынешний хозяин дома, на котором она установлена, отказывается её снимать из-за "исторической ценности" и, наверное, по этим же причинам запрещает туристам её фотографировать. Именно эта табличка, по мнению немецких СМИ, вдохновила гостей фестиваля устроить в шатре маленький Рейх.
И ещё одна забавная деталь: диджей, включивший "Эрику", клянётся, что не знал историю самой известной маршевой песни Третьего Рейха. Да и диск с песней ему подарили — и вообще он не при чём.
"Мне подарили записанный компакт-диск с этой песней. С тех пор я иногда играл в нее, когда меня просили, например, на мальчишниках. К сожалению, я ничего о ней не знал, иначе я бы сразу попросил людей покинуть палатку. Я больше не буду исполнять такие пожелания на Октоберфесте в следующем году", — заявил диджей.
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На лугу цветочек маленький расцвёл,
То цветок вереска.
И вокруг него кружатся сотни пчел,
Сладкого вереска:
Манит их волшебный аромат
Лепестков, что на ветру дрожат.
На лугу цветочек маленький расцвёл,
То цветок вереска.
А в краю родимом девушка живёт,
Имя ей Эрика.
Нет её дороже и верней её,
Счастлив я с Эрикой.
Только вереск свой распустит цвет
Посылаю с песней ей привет.
Пусть скорей цветочек милый зацвётет,
Жди меня, Эрика!
И в моей каморке тоже он цветёт
Тот цветок вереска.
На меня, стемнеет или рассветёт,
Смотрит, как Эрика.
А потом вдруг словно упрекнёт:
«Вспомни, что тебя невеста ждёт.
Там вдали она тоскует по тебе,
Слезы льет Эрика»
Так что тут фашистского-нацистского?
Так что тут фашистского-нацистского?
Так вот и то и другое испоганили и опарафинили фашисты . А тебе историю подучить надо .
Сейчас у них продаются наклейки типа "I did NAZI that coming", что созвучно с "I did not see that coming" (Я не ожидал, что это произойдет).