Гости Октоберфеста включили немецкий марш и принялись вскидывать руки в нацистком приветствии

Самое интересное в этой истории, что напротив шатра, в котором вскидывали руки пьяные люди, висит мемориальная доска со свастикой. Её установили в начале 30-х годов прошлого века, а нынешний хозяин дома, на котором она установлена, отказывается её снимать из-за "исторической ценности" и, наверное, по этим же причинам запрещает туристам её фотографировать. Именно эта табличка, по мнению немецких СМИ, вдохновила гостей фестиваля устроить в шатре маленький Рейх.

И ещё одна забавная деталь: диджей, включивший "Эрику", клянётся, что не знал историю самой известной маршевой песни Третьего Рейха. Да и диск с песней ему подарили — и вообще он не при чём.