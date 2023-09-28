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Гости Октоберфеста включили немецкий марш и принялись вскидывать руки в нацистком приветствии

Гости Октоберфеста включили немецкий марш и принялись вскидывать руки в нацистком приветствии

Автор:
28 сентября 2023 17:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Саксония   нацистское приветствие   октоберфест   скандал   
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Компании клоунов грозит пожизненный запрет на посещение фестиваля пива.

Большой скандал произошёл в маленькой деревне Цишютце неподалёку от Баварии. Напившаяся пива на праздновании Октоберфеста компания попросила диджея включить нацистский марш "Эрика" и принялась активно под неё зиговать.

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После публикации скандального видео соорганизатор мероприятия Маттиас Брауне заявил, что пожизненно запретит участвовавшим в нацистском флешмобе людям посещать Октоберфест. Правда, для это их вину должна подтвердить полиция.


"Мы подали заявление, а также предоставили полиции информацию о подозрительных людях. Если их осудят, им пожизненно запретят посещать наш Октоберфест", — сообщил Брауне.

Самое интересное в этой истории, что напротив шатра, в котором вскидывали руки пьяные люди, висит мемориальная доска со свастикой. Её установили в начале 30-х годов прошлого века, а нынешний хозяин дома, на котором она установлена, отказывается её снимать из-за "исторической ценности" и, наверное, по этим же причинам запрещает туристам её фотографировать. Именно эта табличка, по мнению немецких СМИ, вдохновила гостей фестиваля устроить в шатре маленький Рейх.


И ещё одна забавная деталь: диджей, включивший "Эрику", клянётся, что не знал историю самой известной маршевой песни Третьего Рейха. Да и диск с песней ему подарили — и вообще он не при чём.


"Мне подарили записанный компакт-диск с этой песней. С тех пор я иногда играл в нее, когда меня просили, например, на мальчишниках. К сожалению, я ничего о ней не знал, иначе я бы сразу попросил людей покинуть палатку. Я больше не буду исполнять такие пожелания на Октоберфесте в следующем году", — заявил диджей.


Источник:

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Метки: Видео   Германия   Саксония   нацистское приветствие   октоберфест   скандал   
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18  комментариев
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251
FreelancerND Час назад
Скоро и в немецкий парламент недобитого ССовца притащат и будут ему хлопать стоя.
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32k
Вероника 2 минуты назад
Не выкорчеванные сорняки обязательно дадут новые всходы. Они и взошли.
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29k
Alex 8 минут назад
Всё фигня, это остатки нации, скоро чурки с манаретов по 5 раз в сутки будут орать, призывать на молитву новых жителей германии
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32k
MatveiVainrub 24 минуты назад
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10k
Борис Карабанов 40 минут назад
Да, жестокое наказание. Пожалуй, даже чересчур.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 41 минуту назад
ну..Адик Шикльгрубер тоже пивасик уважал.
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32k
Ego sum qui sum 50 минут назад
не ну а че, хватит им уже скрываться то
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4k
Natalia 53 минуты назад
Прикольные у них мальчишники...
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690
Шурман 53 минуты назад
Потом они бегают поджав хвосты когда ты не через мусаров с ними говоришь а так же , вот тут у них очко не выдерживает , приватная ок но не делайте это на публике .
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15k
Александр Час назад
"Эрика"...
На лугу цветочек маленький расцвёл,
То цветок вереска.
И вокруг него кружатся сотни пчел,
Сладкого вереска:
Манит их волшебный аромат
Лепестков, что на ветру дрожат.
На лугу цветочек маленький расцвёл,
То цветок вереска.

А в краю родимом девушка живёт,
Имя ей Эрика.
Нет её дороже и верней её,
Счастлив я с Эрикой.
Только вереск свой распустит цвет
Посылаю с песней ей привет.
Пусть скорей цветочек милый зацвётет,
Жди меня, Эрика!

И в моей каморке тоже он цветёт
Тот цветок вереска.
На меня, стемнеет или рассветёт,
Смотрит, как Эрика.
А потом вдруг словно упрекнёт:
«Вспомни, что тебя невеста ждёт.
Там вдали она тоскует по тебе,
Слезы льет Эрика»

Так что тут фашистского-нацистского?
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71
ruslan d Час назад
Не знаю как сейчас , а лет 12 назад за подобное можно было от местных нормально выхватить ...
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21k
сеньор Леонсио Час назад
Сейчас разберутся, и выяснится, что нацистский марш рука кремля включила, и зиговала тоже она!

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426
Гугенот сеньор Леонсио 55 минут назад
С канадцами тема прикольная. У них зам премьер министра Кристина Фриланд, т.е. второе лицо в государстве. У неё дедушка, Михайло Хомяк, был главредом газеты "Краківські Вісті". Естественно причастность к нацистам они отрицают, а публикации направленные на убийство евреев и поляков называют российской пропагандой и провокаций. Раньше они всячески утверждали, что в правительстве Канады сторонников нацизма нет. А тут такая "зрада".

Сейчас у них продаются наклейки типа "I did NAZI that coming", что созвучно с "I did not see that coming" (Я не ожидал, что это произойдет).
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16k
Majul Час назад
Ублюдки недобитые
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