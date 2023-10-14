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"Почему на русском говорите? Не нужен русский язык": в Казахстане тренер разозлился на детей

"Почему на русском говорите? Не нужен русский язык": в Казахстане тренер разозлился на детей

Автор:
14 октября 2023 10:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ККазахстан   бокс   лукашенко   нетерпимость   русский язык   тренер   
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Тренер по боксу прочёл нотацию пацанам-казахам, которые на занятии позволили себе разговаривать по-русски.

Отдельные упоротые личности в Казахстане продолжают воевать с русским языком. В соцсетях завирусилось видео, в котором взрослый мужчина доказывает своим подопечным, что разговаривать нужно исключительно по-казахски.



«Почему на русском говорите? Сколько раз повторяю: говорите на казахском! Не нужен русский язык! По-казахски говорите! Понятно? Вот ты кто, русский? Нет? Тогда на казахском говори! В магазине вам говорят на русском, отвечайте на казахском! Не нужны другие языки», - наставляет детей тренер по боксу.


В местных СМИ сообщают, что многие казахстанцы осудили нетерпимость к русскому языку. В комментариях написали, что "именно такие поступки воспитывают в детях национальную нетерпимость, а также то, что патриотизм – это не только язык, а еще любовь к семье и родине". Хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал тренера, заявив, что учителя должны быть именно такими.


Между тем, Александр Лукашенко считает русский язык - настоящим достоянием, потеряв которое придётся разговаривать через переводчика.



«Русский язык — не российский язык, это наш общий язык, мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык — живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?», — удивляется глава Беларуси.



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Метки: Видео   ККазахстан   бокс   лукашенко   нетерпимость   русский язык   тренер   
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13  комментариев
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4k
Lexx 57 минут назад
А в казахском языке есть слова "адронный коллайдер", "термоядерный синтез" или там только на уровне "верблюд" и "трахнуть"?
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4k
Горожанин 2 минуты назад
Не нужно совершать ошибку 2014 года - когда не ввели войска во всю Украину и не ликвидировали болезнь фашизма вовремя в надежде на то, что с Западом сохранится взаимопонимание. Кто был такой наивный наверху? Не надо совершать такую же ошибку с Казахстаном. Там не чужие, там наши люди.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Урод.
Вот результат американского воздействия.
А русский у них ведь язык межнационального общения.
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14k
Всё – приехали! 39 минут назад
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10k
BarOb 47 минут назад
Вот шавка. Под американским флагом запрещает говорить на Русском. Интересно на каком языке этого Ишака учили в школе?
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35k
albedo 47 минут назад
Все понятно - тренер он тупой, малограмотный деревенский казах.
В Российской империи он назывался киргизом.
Поскольку казахского языка в природе не существует.
Южный и северный Казахстан говорит на разных языках.
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12k
Владимир 49 минут назад
Хохлы тоже были такими смелыми до 22 года. А если сильно [мат] возможно и китайский учить будут.
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8k
Pravednik84 50 минут назад
Как у него на одной стене поместились флаги США, Британии и Кубы?

Дети не сами по себе говорят на Великом и Могучем, скорее всего их родители, бабушки и дедушки так же носители этого языка... Придут дети домой и выскажут своим же родителям что они он их думают и по древней традиции манкуртов, вырежут их. И даже не будет мне жаль их родителей - заслужили.
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57k
Опиум для народа 55 минут назад
Так с х"яли он тогда тренер по боксу (английское название)? Пусть поддерживает свои исконные виды спорта со своими названиями. Флаги опять же развесил не казахские.
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