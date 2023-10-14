"Почему на русском говорите? Не нужен русский язык": в Казахстане тренер разозлился на детей

«Почему на русском говорите? Сколько раз повторяю: говорите на казахском! Не нужен русский язык! По-казахски говорите! Понятно? Вот ты кто, русский? Нет? Тогда на казахском говори! В магазине вам говорят на русском, отвечайте на казахском! Не нужны другие языки», - наставляет детей тренер по боксу.

В местных СМИ сообщают, что многие казахстанцы осудили нетерпимость к русскому языку. В комментариях написали, что "именно такие поступки воспитывают в детях национальную нетерпимость, а также то, что патриотизм – это не только язык, а еще любовь к семье и родине". Хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал тренера, заявив, что учителя должны быть именно такими.

Между тем, Александр Лукашенко считает русский язык - настоящим достоянием, потеряв которое придётся разговаривать через переводчика.