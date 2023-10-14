"Почему на русском говорите? Не нужен русский язык": в Казахстане тренер разозлился на детей

Тренер по боксу прочёл нотацию пацанам-казахам, которые на занятии позволили себе разговаривать по-русски.
Отдельные упоротые личности в Казахстане продолжают воевать с русским языком. В соцсетях завирусилось видео, в котором взрослый мужчина доказывает своим подопечным, что разговаривать нужно исключительно по-казахски.
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«Почему на русском говорите? Сколько раз повторяю: говорите на казахском! Не нужен русский язык! По-казахски говорите! Понятно? Вот ты кто, русский? Нет? Тогда на казахском говори! В магазине вам говорят на русском, отвечайте на казахском! Не нужны другие языки», - наставляет детей тренер по боксу.
В местных СМИ сообщают, что многие казахстанцы осудили нетерпимость к русскому языку. В комментариях написали, что "именно такие поступки воспитывают в детях национальную нетерпимость, а также то, что патриотизм – это не только язык, а еще любовь к семье и родине". Хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал тренера, заявив, что учителя должны быть именно такими.
Между тем, Александр Лукашенко считает русский язык - настоящим достоянием, потеряв которое придётся разговаривать через переводчика.
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«Русский язык — не российский язык, это наш общий язык, мы были в едином государстве долгое время. А исходя из концепции, что язык — живое, творчески развивающееся, так мы же вместе развивали этот русский язык. Там частичка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее. Не только русских и белорусов. Поэтому зачем мы теряем русский язык?», — удивляется глава Беларуси.
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Вот результат американского воздействия.
А русский у них ведь язык межнационального общения.
В Российской империи он назывался киргизом.
Поскольку казахского языка в природе не существует.
Южный и северный Казахстан говорит на разных языках.
Вы не согласны, что не было единого казахского народа, а было куча разных племен, не имеющих даже письменности.
Дети не сами по себе говорят на Великом и Могучем, скорее всего их родители, бабушки и дедушки так же носители этого языка... Придут дети домой и выскажут своим же родителям что они он их думают и по древней традиции манкуртов, вырежут их. И даже не будет мне жаль их родителей - заслужили.