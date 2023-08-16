Посольство России в Италии | Посольство Италии в России⁠⁠

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Консульство Российской Федерации в Риме
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Увидеть старинные интерьеры в Москве можно в Дни Наследия, когда в здании проводят экскурсии.
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Метки: Италия Россия посольство
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