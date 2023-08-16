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Посольство России в Италии | Посольство Италии в России⁠⁠

Посольство России в Италии | Посольство Италии в России⁠⁠

Автор:
16 августа 2023 17:29
Метки: Италия   Россия   посольство   
727
14

Консульство Российской Федерации в Риме

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Посольство Италии в Москве


Увидеть старинные интерьеры в Москве можно в Дни Наследия, когда в здании проводят экскурсии.

Источник:

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Метки: Италия   Россия   посольство   
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20k
Александр 2 часа назад
Пианины нет.
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8k
Дмитрий Полчаса назад
И? Надо делать какие то выводы?
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4k
Lexx Час назад
У Венеры Милосской начали отрастать руки!
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5k
Babangdida 2 часа назад
Обе очень даже ничего - вполне респектабельные, похожи больше на музей, а не на административную контору.
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119
iskra 2 часа назад
Ну, дорого- богато. И там, и там. Что не так?
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9k
Владимир 2 часа назад
Так в Риме консульство или всё же посольство?
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