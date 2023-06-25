В Австралии российский дипломат поселился в бытовке на стройплощадке посольства РФ, не давая расторгнуть договор аренды

Австралийская полиция следит за россиянином, но не может задержать его, поскольку тот обладает дипломатическим иммунитетом.

Премьер страны Энтони Албаниз заверил граждан, что этот человек не представляет угрозы для нацбезопасности Австралии, отметив, что тот всего лишь «стоит на мёрзлом клочке травы в Канберре».

Российское посольство сообщило, что сотрудник дипмиссии находится там для «сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов».

А пока российский дипломат ест пиццу и курит сигары на крыльце своего импровизированного дома, Посольство РФ в Австралии ведёт разбирательства в Верховном суде, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.

*Напомним, сквоттерами на Западе называют людей, которые захватывают чужую недвижимость.