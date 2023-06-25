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В Австралии российский дипломат поселился в бытовке на стройплощадке посольства РФ, не давая расторгнуть договор аренды

В Австралии российский дипломат поселился в бытовке на стройплощадке посольства РФ, не давая расторгнуть договор аренды

Автор:
25 июня 2023 11:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Россия   аренда   дипломат   посольство   сквоттер   участок земли   
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Власти Австралии решили, следуя общему западному тренду на русофобию, аннулировать договор аренды участка под строительство посольства РФ. Однако землю занял российский дипломат-сквоттер*. Он установил на участке мобильный дом и живет там уже несколько дней. Полиция не может его выселить: он обладает дипломатической неприкосновенностью.

Автралийские СМИ сообщают, что «неизвестный российский дипломат» незаконно поселился в бытовке на стройплощадке, где должно было быть построено новое российское посольство в Австралии, сообщает Sky News. Однако, ранее австралийский парламент принял закон, запрещающий России строить новое здание близ парламента в Каберре "из соображений безопасности".

Чем новое посольство РФ угрожает безопасности целой Австралии? - задаёт вопрос КП.

Оказывается, слишком близко оно находится к зданию австралийского парламента, что может привести, в чем убеждено правительство, к «потенциальному вмешательству» со стороны российской разведки. Убедительно? Несколько лет назад, когда выдавали разрешение на аренду, парламент стоял на том же месте, и никто не увидел «русской угрозы». Теперь разглядели.

По информации телеканала Sky News Australia, мужчина "курит сигареты на этом участке и даже заказывает продукты питания".

Австралийская полиция следит за россиянином, но не может задержать его, поскольку тот обладает дипломатическим иммунитетом.

Премьер страны Энтони Албаниз заверил граждан, что этот человек не представляет угрозы для нацбезопасности Австралии, отметив, что тот всего лишь «стоит на мёрзлом клочке травы в Канберре».

Российское посольство сообщило, что сотрудник дипмиссии находится там для «сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов».

А пока российский дипломат ест пиццу и курит сигары на крыльце своего импровизированного дома, Посольство РФ в Австралии ведёт разбирательства в Верховном суде, чтобы сохранить договор на аренду нового участка земли в Канберре, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.

*Напомним, сквоттерами на Западе называют людей, которые захватывают чужую недвижимость.

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Метки: Австралия   Россия   аренда   дипломат   посольство   сквоттер   участок земли   
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7  комментариев
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Борис Карабанов Полчаса назад
Огородик бы ему посадить. Поспособнее будет, да и занятие.
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SmartCat101 16 минут назад
уж кто кто а Австралия бы сидела и не вякала ! страна почти без армии с подводным флотом аж в целых 2 дизельных субмарины
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282
Joe 18 минут назад
Такое впечатление, что "минусовщики" - это те самые полицейские, которые следят за фигурантом...
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5k
Александр 45 минут назад
У меня один вопрос. А нам прям так важно иметь посольство в Австралии? И выслать нафиг всех их дипломатов отсюда, если они есть.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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