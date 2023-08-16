30 вопиющих нарушений, обнаруженных строительными инспекторами

В ходе инспекций нередко выявляются инженерные ляпы. Такие просчеты представляют серьезную опасность для окружающих. Доходит до того, что сам фундамент дома оказывается поврежденным, а это значит, что здание не может служить кому-либо жильем. Эти и многие другие строительные ужасы ждут вас в подборке.