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30 вопиющих нарушений, обнаруженных строительными инспекторами

30 вопиющих нарушений, обнаруженных строительными инспекторами

Автор:
16 августа 2023 14:32
Сообщество : Строитель
Метки: инспекция   конструкция   ляп   ошибка   строитель   фото   
2888
31

В ходе инспекций нередко выявляются инженерные ляпы. Такие просчеты представляют серьезную опасность для окружающих. Доходит до того, что сам фундамент дома оказывается поврежденным, а это значит, что здание не может служить кому-либо жильем. Эти и многие другие строительные ужасы ждут вас в подборке.

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Когда парковку затопило, автомобили плавали и бились о потолок.

При строительстве фундаментов, особенно для домов на склоне, очень важно, чтобы они были спроектированы и установлены в соответствии со строительными нормами и правилами.


Если ее не устранить, она может ослабить фундамент дома и вызвать у владельцев проблемы с дыханием и прочие заболевания.


Если подпорные стены построены не по правилам, они могут разрушиться и нанести большой ущерб не только владельцу дома, но и соседям.

Владельцам дома придется бороться не только с последствиями плохой заливки фундамента, но и с плесенью.

Когда появляются признаки возможных проблем с фундаментом, важно своевременно провести ремонт. Эта самодельная опора в подвальном помещении не является безопасным и эффективным способом поддержки конструкции. Столбы должны быть изготовлены из прочных материалов и надежно закреплены на бетонном фундаменте.

Вода попала между балками и штукатуркой, в результате чего большая часть штукатурки отвалилась.


Не зря говорят: хорошие заборы создают хороших соседей...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инспекция   конструкция   ляп   ошибка   строитель   фото   
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6  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Вот потому свой дом я построил со значительным превышением запаса прочности. От фундамента до крыши.
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10k
Сатанеев 4 минуты назад
Много картинок вообще не в тему. Ну как, допустим, вот это можно отнести к "вопиющим нарушениям, обнаруженных строительными инспекторами"? Чего они там вопиющего обнаружили, если природный склон размыло?

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3
Pyramid Head 6 минут назад
вода камень точит
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30k
Григорий 36 минут назад
Учась на инженера в СССР я закладывал от 1,25 до 2,5 коэффициент разных механизмов и опор. Ведь мне не надо было думать о деньгах, меня не прессовал начальник, что хотел видеть минимальную цену.
Глядя на жестяные изделия китайцев ощущаю гордость за Союз.
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6k
Старичок 2 часа назад
пендостан, как то по-хрен.
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