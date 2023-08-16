30 вопиющих нарушений, обнаруженных строительными инспекторами

В ходе инспекций нередко выявляются инженерные ляпы. Такие просчеты представляют серьезную опасность для окружающих. Доходит до того, что сам фундамент дома оказывается поврежденным, а это значит, что здание не может служить кому-либо жильем. Эти и многие другие строительные ужасы ждут вас в подборке.
Когда парковку затопило, автомобили плавали и бились о потолок.
При строительстве фундаментов, особенно для домов на склоне, очень важно, чтобы они были спроектированы и установлены в соответствии со строительными нормами и правилами.
Если ее не устранить, она может ослабить фундамент дома и вызвать у владельцев проблемы с дыханием и прочие заболевания.
Если подпорные стены построены не по правилам, они могут разрушиться и нанести большой ущерб не только владельцу дома, но и соседям.
10. Разрушение склона проявляется в виде геотропизма, который означает рост растений против силы тяжести
Владельцам дома придется бороться не только с последствиями плохой заливки фундамента, но и с плесенью.
Когда появляются признаки возможных проблем с фундаментом, важно своевременно провести ремонт. Эта самодельная опора в подвальном помещении не является безопасным и эффективным способом поддержки конструкции. Столбы должны быть изготовлены из прочных материалов и надежно закреплены на бетонном фундаменте.
Вода попала между балками и штукатуркой, в результате чего большая часть штукатурки отвалилась.
В трехэтажное многоквартирное здание влетел автомобиль. Повреждения значительные, но магазин на первом этаже не закрыли
27. Сильный ливень привел к затоплению подвального помещения, что провоцирует разрушение фундамента и нестабильность конструкции, а также появление плесени
Не зря говорят: хорошие заборы создают хороших соседей...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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