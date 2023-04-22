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Строитель сыграл на пианино для коллег и случайных прохожих

Строитель сыграл на пианино для коллег и случайных прохожих

Автор:
22 апреля 2023 08:32
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Пианино   видео   инструмент   люди   строитель   фото   
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Может показаться, что строительство и музыка не имеют между собой ничего общего, но только не для этого жителя Шэньчжэня (Китай).


Несмотря на то, что 60-летний мужчина работает на стройке, он не смог противостоять тяге к искусству, когда увидел стоявшее на улице пианино. Строитель тут же подошёл к инструменту и дал небольшой концерт и для своих коллег, и для случайных прохожих.

Знакомые мужчины рассказали, что он увлекается игрой на разных музыкальных инструментах. Что же касается пианино, то строитель признался, что очень давно не прикасался к клавишам. Впрочем, публика всё равно осталась довольна.


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Метки: Музыка   Пианино   видео   инструмент   люди   строитель   фото   
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7  комментариев
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17k
Алексей 9 часов назад
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11k
Дмитрий Час назад
Хунью какую-то играет...
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17k
тов.Suhov 3 часа назад
Я бы назвал пост: Строитель слажал на пианино для коллег и случайных прохожих.
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1k
Nico 4 часа назад
в наше время тоже многих учили, на аккордеоне, ну для моторики хорошо наверно. и это как и спорте, сотни тысяч занимаются, а профи единицы, но в целом полезно для развития детей.
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4k
Stas 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Lexx 6 часов назад
Вывод, на китайской стройке больше платят, чем за умение играть на разных инструментах.
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52k
smakido 7 часов назад
Музыка делает наш не очень добрый мир немного добрее и красивее!
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