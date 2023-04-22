Строитель сыграл на пианино для коллег и случайных прохожих

Может показаться, что строительство и музыка не имеют между собой ничего общего, но только не для этого жителя Шэньчжэня (Китай).
Несмотря на то, что 60-летний мужчина работает на стройке, он не смог противостоять тяге к искусству, когда увидел стоявшее на улице пианино. Строитель тут же подошёл к инструменту и дал небольшой концерт и для своих коллег, и для случайных прохожих.
Знакомые мужчины рассказали, что он увлекается игрой на разных музыкальных инструментах. Что же касается пианино, то строитель признался, что очень давно не прикасался к клавишам. Впрочем, публика всё равно осталась довольна.
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