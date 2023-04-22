Строитель сыграл на пианино для коллег и случайных прохожих

Несмотря на то, что 60-летний мужчина работает на стройке, он не смог противостоять тяге к искусству, когда увидел стоявшее на улице пианино. Строитель тут же подошёл к инструменту и дал небольшой концерт и для своих коллег, и для случайных прохожих.