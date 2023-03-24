FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7995 постов • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
10 интересных конструкций из Lego

10 интересных конструкций из Lego

Автор:
24 марта 2023 10:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   конструкция   лего   люди   фото   хобби   
1312
22

С их помощью люди со всего света могут воплощать свои идеи в жизнь. Можно даже сказать, что лего – это больше, чем просто детские игрушки. И сегодня мы докажем это, рассказав вам о 10 самых невероятных предметах, созданных из них.

Мозаика

×
×

Лейси Кадсэн все свое свободное время проводит за созданием шедевров из мозаики из плэй-до. Женщина берет пластилин разных цветов и формирует из него маленькие шарики, а затем приклеивает их на основу. На создание своей самой известной мозаики под названием «Ундина», состоящей из 12191 фрагмента, у Лейси ушло 6 месяцев и 152 ведерка пластилина.


Самая высокая башня из лего

Самая высокая башня из лего, на сооружение которой ушло свыше 45 тысяч деталей конструктора, находится в Будапеште, ее высота 34,76 м. В ее создании принимали участие школьники со всей Венгрии. А помещенный на самую вершину башни знаменитый кубик Рубика является ее последним штрихом. Ну что ж, будем надеяться, что ветер этой башне не страшен


Volvo XC90

В 2009 году в калифорнийском парке Лего Ленд был создан настоящий автомобиль Volvo XC90 из кубиков Лего. Эту модель использовали для шутки, чтобы разыграть одного из сотрудников парка. Видео с этой забавой быстро стало популярным в интернете и набрало более двух миллионов просмотров.


Дом

Мужчина по имени Джеймс М. Джеймс построил самый настоящий дом из лего. В двухэтажном доме, который состоит из 3,3 мил. кубиков, есть все, необходимое для комфортного проживания, даже работающий туалет и ванна, а также удобная кровать. К счастью для хозяина дома, она сделана не из лего, а из самых обычных материалов


Красочные произведения искусства

Создателем этих картин является художница Элеанор Макнейр. Каждая картина создана из пластилина плэй-до. Когда женщина заканчивает свою работу, она фотографирует ее, а затем разбирает и заново использует этот же пластилин в своих следующих работах


Авианосец «Гарри Трумэн»

Житель Германии Молл Хокинг, большой поклонник лего, создал копию американского авианосца «Гарри Трумэн». На создание этой невероятной модели у него ушло примерно 200 тыс. кубиков. Длина авианосца – 4,5 м, а вес – целых 158 кг! Мужчина повторил не только внешний, но и внутренний облик авианосца. Так, он добавил модели работающие электрически лампочки, установил двигающиеся лифты и радары. Рядом с авианосцом плывет половинка подлодки и артиллерийский катер


Гарри Поттер

А это творение определенно понравится всем фанатом мальчика, который выжил. Жительница города Сиэтл Элис Финч создала копию здания школы чародейства и волшебства Хогвартс. И на это у нее ушло 400 тыс. кубиков лего. Женщина уделила внимание каждой детали и каждому архитектурному элементу здания, и в результате ей удалось воссоздать неповторимую атмосферу этой школы. На строительство здания у Элис ушел год, но это определенно того стоило. В 2012 году на Брикконе (съезде любителей лего) она получила за здание Хогвартса 2 награды


Спрингфилд

Лего-скульптор Мэтт де Лэной с помощью 500 тыс. кубиков лего смог воссоздать родной город Симпсонов - Спрингфилд. В этом городе можно увидеть таверну Мо, здание мэрии, «Красти бургер», магазин «Квик-и-Март», атомную электростанцию и, конечно, дом Симпсонов. А если присмотреться, то внутри зданий можно увидеть самых популярных персонажей этого мультсериала.


Шевроле

Компания « Шевроле» создала модель машины в натуральную величину из пластилина. Машина, на создание которой ушло 1,5 тоннн плэй-до, была создана вручную командой из восьми человек за 2 недели. Синяя скульптура появилась на улицах Лондона, чтобы ознаменовать начало продаж Шевроле Орландо в Великобритании. Можно только представить, как были удивлены люди, увидев этот невероятный пластилиновый автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   конструкция   лего   люди   фото   хобби   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
· · Час назад
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1214729/James-May-size-Lego-house-wants.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-1214729/James-May-size-Lego-house-wants.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мариус Полчаса назад
Хм... Какое интересное Лего... Не знал что компания начала изготавливать пластилин

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мариус Полчаса назад
Автор... А может быть мужчину все-таки зовут Джеймс Дэниэл Мэй?

"Джеймс Мэй для своей серии развлекательной телепередачи «Игрушечные истории Джеймса Мэя» (James May’s Toy Stories) соорудил двухэтажный дом из конструктора Лего.
Джеймс Мэй говорил: «Идея впервые пришла за пивом, когда мы говорили о том, что бы мы построили, как дети, если у нас было достаточно Lego.»
После длительного поиска места для строительства, выбор пал на виноградные поля вблизи городка Доркинг (Dorking) в графстве Суррей.
Дом строился не просто так, а по всем правилам архитектуры. Проектом дома занимался архитектор Барнаби Ганнинг. Работа была не из легких. Несущие балки в доме тоже были специально сконструированы из лего, чтобы выдержать вес человека. Этим занялась Ева Уэйтс инженерный консультант «Atelier One».
Джеймс Мэй заказал более 3000000 кубиков лего, чтобы построить дом..." (с)
https://domovenokk.ru/eto-interesno/neobyichnyiy-lego-dom-dzheymsa-meyahttps://domovenokk.ru/eto-interesno/neobyichnyiy-lego-dom-dzheymsa-meya
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 51 минуту назад
Пластилин какого хрена приплели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
381
Dima Nigilist 16 минут назад
все что не крепится, клеится пластилином)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
fedya Час назад
А вот вроде статья про Лего, а причем тут машина и картина из пластилина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 2 часа назад
Не хватает еще действующего самолета и Бугатти Верон . Думаю фотки и видео сам найдешь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но...
В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
Набирающие популярность в сообществах
Жить по-европейски
Жить по-европейски
Нейромастер очеловечил семь смертных грехов, глядя на которые так и хочется умыться святой водой
Нейромастер очеловечил семь смертных грехов, глядя на которые так и хочется умыться...
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё так и есть

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#машина#аварии#авто аварии#улыбнуло#дети#картинки#Приколы
#Юмор#Прикол#автомир#животные#дтп#история#полиция#Ynews#факты#шоу бизнес
#интересно#люди#в мире#позитив#США#кино#маразм#забавно#Мемы#Автовсячина
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Фотограф снимает прохожих на улице и показывает, насколько они прекрасны Фотограф снимает прохожих на улице и показывает, насколько они прекрасны Шторм Хоган — горячая 19-летняя ковбойша из Австралии Шторм Хоган — горячая 19-летняя ковбойша из Австралии 8 неписаных правил из разных стран, которые соблюдают местные, но не знают туристы 8 неписаных правил из разных стран, которые соблюдают местные, но не знают туристы Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок «Я бы даже не догадался, что это один и тот же человек»: 18 примеров кардинальных перевоплощений во внешности «Я бы даже не догадался, что это один и тот же человек»: 18 примеров кардинальных перевоплощений...

На что жалуетесь?

Вернуться