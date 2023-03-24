10 интересных конструкций из Lego

С их помощью люди со всего света могут воплощать свои идеи в жизнь. Можно даже сказать, что лего – это больше, чем просто детские игрушки. И сегодня мы докажем это, рассказав вам о 10 самых невероятных предметах, созданных из них.
Мозаика
Лейси Кадсэн все свое свободное время проводит за созданием шедевров из мозаики из плэй-до. Женщина берет пластилин разных цветов и формирует из него маленькие шарики, а затем приклеивает их на основу. На создание своей самой известной мозаики под названием «Ундина», состоящей из 12191 фрагмента, у Лейси ушло 6 месяцев и 152 ведерка пластилина.
Самая высокая башня из лего
Самая высокая башня из лего, на сооружение которой ушло свыше 45 тысяч деталей конструктора, находится в Будапеште, ее высота 34,76 м. В ее создании принимали участие школьники со всей Венгрии. А помещенный на самую вершину башни знаменитый кубик Рубика является ее последним штрихом. Ну что ж, будем надеяться, что ветер этой башне не страшен
Volvo XC90
В 2009 году в калифорнийском парке Лего Ленд был создан настоящий автомобиль Volvo XC90 из кубиков Лего. Эту модель использовали для шутки, чтобы разыграть одного из сотрудников парка. Видео с этой забавой быстро стало популярным в интернете и набрало более двух миллионов просмотров.
Дом
Мужчина по имени Джеймс М. Джеймс построил самый настоящий дом из лего. В двухэтажном доме, который состоит из 3,3 мил. кубиков, есть все, необходимое для комфортного проживания, даже работающий туалет и ванна, а также удобная кровать. К счастью для хозяина дома, она сделана не из лего, а из самых обычных материалов
Красочные произведения искусства
Создателем этих картин является художница Элеанор Макнейр. Каждая картина создана из пластилина плэй-до. Когда женщина заканчивает свою работу, она фотографирует ее, а затем разбирает и заново использует этот же пластилин в своих следующих работах
Авианосец «Гарри Трумэн»
Житель Германии Молл Хокинг, большой поклонник лего, создал копию американского авианосца «Гарри Трумэн». На создание этой невероятной модели у него ушло примерно 200 тыс. кубиков. Длина авианосца – 4,5 м, а вес – целых 158 кг! Мужчина повторил не только внешний, но и внутренний облик авианосца. Так, он добавил модели работающие электрически лампочки, установил двигающиеся лифты и радары. Рядом с авианосцом плывет половинка подлодки и артиллерийский катер
Гарри Поттер
А это творение определенно понравится всем фанатом мальчика, который выжил. Жительница города Сиэтл Элис Финч создала копию здания школы чародейства и волшебства Хогвартс. И на это у нее ушло 400 тыс. кубиков лего. Женщина уделила внимание каждой детали и каждому архитектурному элементу здания, и в результате ей удалось воссоздать неповторимую атмосферу этой школы. На строительство здания у Элис ушел год, но это определенно того стоило. В 2012 году на Брикконе (съезде любителей лего) она получила за здание Хогвартса 2 награды
Спрингфилд
Лего-скульптор Мэтт де Лэной с помощью 500 тыс. кубиков лего смог воссоздать родной город Симпсонов - Спрингфилд. В этом городе можно увидеть таверну Мо, здание мэрии, «Красти бургер», магазин «Квик-и-Март», атомную электростанцию и, конечно, дом Симпсонов. А если присмотреться, то внутри зданий можно увидеть самых популярных персонажей этого мультсериала.
Шевроле
Компания « Шевроле» создала модель машины в натуральную величину из пластилина. Машина, на создание которой ушло 1,5 тоннн плэй-до, была создана вручную командой из восьми человек за 2 недели. Синяя скульптура появилась на улицах Лондона, чтобы ознаменовать начало продаж Шевроле Орландо в Великобритании. Можно только представить, как были удивлены люди, увидев этот невероятный пластилиновый автомобиль.
Источник:
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"Джеймс Мэй для своей серии развлекательной телепередачи «Игрушечные истории Джеймса Мэя» (James May’s Toy Stories) соорудил двухэтажный дом из конструктора Лего.
Джеймс Мэй говорил: «Идея впервые пришла за пивом, когда мы говорили о том, что бы мы построили, как дети, если у нас было достаточно Lego.»
После длительного поиска места для строительства, выбор пал на виноградные поля вблизи городка Доркинг (Dorking) в графстве Суррей.
Дом строился не просто так, а по всем правилам архитектуры. Проектом дома занимался архитектор Барнаби Ганнинг. Работа была не из легких. Несущие балки в доме тоже были специально сконструированы из лего, чтобы выдержать вес человека. Этим занялась Ева Уэйтс инженерный консультант «Atelier One».
Джеймс Мэй заказал более 3000000 кубиков лего, чтобы построить дом..." (с)
https://domovenokk.ru/eto-interesno/neobyichnyiy-lego-dom-dzheymsa-meyahttps://domovenokk.ru/eto-interesno/neobyichnyiy-lego-dom-dzheymsa-meya