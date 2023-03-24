10 интересных конструкций из Lego

А это творение определенно понравится всем фанатом мальчика, который выжил. Жительница города Сиэтл Элис Финч создала копию здания школы чародейства и волшебства Хогвартс. И на это у нее ушло 400 тыс. кубиков лего. Женщина уделила внимание каждой детали и каждому архитектурному элементу здания, и в результате ей удалось воссоздать неповторимую атмосферу этой школы. На строительство здания у Элис ушел год, но это определенно того стоило. В 2012 году на Брикконе (съезде любителей лего) она получила за здание Хогвартса 2 награды

Спрингфилд