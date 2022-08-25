Насколько умна домашняя крыса, которую дрессировали как собаку

В своих занятиях с крысами девушка применяет технику аджилити, которой с 70-х годов тренируют собак, развивая у животных быстроту, ловкость и проворность. Для аджилити характерна полоса разнообразных препятствий с угощением в конце: чем быстрее животное проходит полосу, тем скорее получает вкусняшку. Ту же систему использует Эстер для своих подопечных, и она заметила, что крысы не глупее собак. Они так же быстро выполняют различные задания: прыгают через барьеры, приносят мячик, кидают его в кольцо, пробегают через импровизированные туннели и даже выполняют «змейку», петляя между конусами.