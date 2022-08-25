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Насколько умна домашняя крыса, которую дрессировали как собаку

Насколько умна домашняя крыса, которую дрессировали как собаку

Автор:
25 августа 2022 10:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   крыса   милота   обучение   фото   
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Белая крыса по кличке Яйцо настолько умна, что может выполнять разные команды, считать и знает, как пишется ее имя. Но все ли крысы настолько одаренные или все дело в дрессировке?

Девушка по имени Эстер всегда любила крыс, замечая в этих маленьких пушистых грызунах харизму и обаяние. Девушка охотно берет себе домашних крыс, которые остались без крова и хозяина. Она не только заботится о питомцах, давая им занятные прозвища, но и дрессирует их как собак. Не так давно к Эстер попали сразу три крысы: Яйцо, Омлет и Боб. Одна из них поразила своими умениями даже Эстер.

В своих занятиях с крысами девушка применяет технику аджилити, которой с 70-х годов тренируют собак, развивая у животных быстроту, ловкость и проворность. Для аджилити характерна полоса разнообразных препятствий с угощением в конце: чем быстрее животное проходит полосу, тем скорее получает вкусняшку. Ту же систему использует Эстер для своих подопечных, и она заметила, что крысы не глупее собак. Они так же быстро выполняют различные задания: прыгают через барьеры, приносят мячик, кидают его в кольцо, пробегают через импровизированные туннели и даже выполняют «змейку», петляя между конусами.

Но Яйцо без тренировок стала повторять задания за более опытными собратьями. Более того, после нескольких аджилити Яйцо может находить карточку со своим именем среди нескольких, а также приносить бочонки с определенным числом, которое называет девушка. По словам Эстер, это самая одаренная крыса из всех. Если другим требуется 5-10 минут тренировок в день, то Яйцо все схватывает на лету.

Кстати, крысы у Эстер еще и художницы! Девушка помещает их в коробку, пачкает лапки специальными красками, безопасными для зверей или детей, а потом кладет в коробку маленький холст. Крысы трогают его лапками, оставляя свои красочные следы. Эти миниатюрные крысиные этюды очень нравятся девушке и ее друзьям.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   животные   крыса   милота   обучение   фото   
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8  комментариев
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577
Жирный бот 41 минуту назад
если бы крыса жила дольше, это было бы лучшее домашнее животное, собака на минималках) Был крыс, ручной, умный, радовался мне как собака) Но живут мало( как умер, решил больше не заводить.. Жалко когда домашний питомец умирает( Сейчас и собакен помер, 12 лет (длинношерстный немец)
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12k
P.F. 12 минут назад


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1k
Оксид Бетона 18 минут назад
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SHAGREEN Полчаса назад
Она не пробовала сажать их под поварской колпак?
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10k
Vacony 51 минуту назад
это след этап сильной и независимой ?
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Anarasius

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