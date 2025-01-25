Крыса устроила «диверсию» на подстанции в Хакасии

Впрочем, если судить по мощному замыканию, это был не диверсант, а камикадзе.
Часть города Абакана осталась без света из-за крысы. Как сообщили местные СМИ, специалисты «Абаканских электрических сетей», прибывшие на место ЧП, обнаружили на подстанции грызуна. По предварительным данным, животное проникло на трансформаторную подстанцию и перегрызло провода, устроив короткое замыкание, мощные всполохи которого осветили небо над городом и не на шутку напугали местных жителей.
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Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу вечером. Сотрудники «Абаканских электрических сетей» оперативно восстановили электроснабжение частного сектора и отремонтировали повреждённое оборудование и кабельную муфту, сообщили в администрации города.
Напомним, что ровно неделю назад в Норильске произошёл похожий случай, только диверсантом оказался енот. Животное сбежало от хозяйки, пробралось на подстанцию и тоже перегрызло провода, оставив без света дома на улицах Ленинградской и Лауреатов. Енот, к слову, не пострадал.
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Другое дело, что выделенные деньги на ремонт подстанции можно списать. Под пожар можно много чего списать ))
А от обычной, там и следа бы не осталось.
Но Мегавольт мутировал в енота.