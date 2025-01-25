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Крыса устроила «диверсию» на подстанции в Хакасии

Крыса устроила «диверсию» на подстанции в Хакасии

Автор:
25 января 2025 21:15
Сообщество : Животные
Метки: Абакан   Видео   короткое замыкание   крыса   провода   электроподстанция   
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Впрочем, если судить по мощному замыканию, это был не диверсант, а камикадзе.

Часть города Абакана осталась без света из-за крысы. Как сообщили местные СМИ, специалисты «Абаканских электрических сетей», прибывшие на место ЧП, обнаружили на подстанции грызуна. По предварительным данным, животное проникло на трансформаторную подстанцию и перегрызло провода, устроив короткое замыкание, мощные всполохи которого осветили небо над городом и не на шутку напугали местных жителей.

Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу вечером. Сотрудники «Абаканских электрических сетей» оперативно восстановили электроснабжение частного сектора и отремонтировали повреждённое оборудование и кабельную муфту, сообщили в администрации города.



Напомним, что ровно неделю назад в Норильске произошёл похожий случай, только диверсантом оказался енот. Животное сбежало от хозяйки, пробралось на подстанцию и тоже перегрызло провода, оставив без света дома на улицах Ленинградской и Лауреатов. Енот, к слову, не пострадал.

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Метки: Абакан   Видео   короткое замыкание   крыса   провода   электроподстанция   
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20  комментариев
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17k
babuby 5 часов назад
Бред какой-то! Чтобы так жахнуло, животина должна была перегрызть кабель, сечением "квадрат" эдак 95, и начисто игнорировать электрическое поле!
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776
Абракадабр Бредович Сивокобылов 2 часа назад
Это 100% хохлы сало в трансформаторы подбрасывают, чтоб крысотеррористов приманить.
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43k
Бабай 2 часа назад
А, у нас попроще было, без спецэффектов.

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12k
Михаил 3 часа назад
пздж... у меня в цеху крыса в распред щит залазила. В итоге просто дым и кучка от крысы.
Другое дело, что выделенные деньги на ремонт подстанции можно списать. Под пожар можно много чего списать ))
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12k
Trenzel2003 4 часа назад
У нас кабель горел на работе, на 380 вольт. Всполохи были примерно такие же. Зарево аж на облаках наблюдалось. Казалось бы, каких то 380 вольт. Зато ампер навалом. Вставки на подстанции по 400 ампер. Да еще и расстояние большое от подстанции до места КЗ, потому и не выбило вставки.
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23k
Александр 4 часа назад
Всё может быть, если погрызла с высокой стороны, то могла дуга перекинуться на фазу, а там и пожар. Поищите горит ячейка 6 кВ
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73k
turyst 5 часов назад
Если была такая вспышка, то там только крыса Мегавольт выжила бы.
А от обычной, там и следа бы не осталось.

Но Мегавольт мутировал в енота.
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373
Maxx 5 часов назад
А мы такие - верим
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