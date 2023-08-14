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Хулиганы из соцсетей, которых, по их мнению, должны опасаться даже силовики

Хулиганы из соцсетей, которых, по их мнению, должны опасаться даже силовики

Автор:
14 августа 2023 18:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бандит   гопник   смех   хулиган   
3081
16

Они уверены в своей брутальности и чёткости, но 99,9% населения планеты почему-то считает их забавными. Перед вами очень ироничный пост, который нацелен на улучшение настроения!

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Метки: Прикол   Юмор   бандит   гопник   смех   хулиган   
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16  комментариев
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3k
· · 2 часа назад
Нет, "..забавными.." я этих сущностей не считаю .
Забавные люди дарят положительные эмоции и поднимают настроение .
А эти персонажи наоборот - вызывают отвращение и осознание того, что я потратил впустую на них драгоценное время в нынешнем необъятном "океане" информации .
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5k
Unda 36 минут назад
кто так оружиедержит,они его первый раз в руки взяли???
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35
Паша Андрианов 36 минут назад
давно полупокеров не наблюдал
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15k
a_komolow 44 минуты назад
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4k
Двестиграмм 57 минут назад
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64
Точь-в-точь 58 минут назад
клоуны.
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6k
Duckk Час назад
Бедалаги...
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7k
Allmaster Час назад
Пистолет держать с пальцем на курке - удел лохов, не видевших пистолет в реале )))))
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148
Wind Allmaster 44 минуты назад
Путать курок и спусковой крючок - удел... ну ты понял.
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27k
Егор 2 часа назад
Ссылка coub.com
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218
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Richard

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