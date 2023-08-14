Хулиганы из соцсетей, которых, по их мнению, должны опасаться даже силовики

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Они уверены в своей брутальности и чёткости, но 99,9% населения планеты почему-то считает их забавными. Перед вами очень ироничный пост, который нацелен на улучшение настроения!
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Забавные люди дарят положительные эмоции и поднимают настроение .
А эти персонажи наоборот - вызывают отвращение и осознание того, что я потратил впустую на них драгоценное время в нынешнем необъятном "океане" информации .