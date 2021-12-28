Четкие и опасные: брутальные ребята, которых боятся в Росгвардии (наверное)

Могут ли дороги в России быть безопасными?

Бандиты с большой дороги, которых боятся даже бабки у подъездов (но это не точно)

Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск

Чёткость бытия зашкалила

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Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?