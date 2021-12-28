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Четкие и опасные: брутальные ребята, которых боятся в Росгвардии (наверное)

Четкие и опасные: брутальные ребята, которых боятся в Росгвардии (наверное) (21 фото)

Автор:
28 декабря 2021 22:34
Сообщество : Юмор
Метки: 90-е   Юмор   бандит   брутал   гопники   прикол   смех   четкие пацаны   
1753
21
Данный пост насквозь пропитан иронией. Речь пойдет о людях, которые изо всех сил стараются создать себе имидж настоящих бандитов. Они уверены, что выглядят устрашающе, но все окружающие просто над ними посмеиваются. Кто-нибудь, намекните им, что крутость этих образов закончилась еще в 90-х.
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Метки: 90-е   Юмор   бандит   брутал   гопники   прикол   смех   четкие пацаны   
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5  комментариев
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481
bobobo Час назад
Да половина фишкян так выглядит. Ну, судя по комментам.
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1k
Sergey Минуту назад
На последней, zz top?
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10k
Свои Пять Копеек 10 минут назад
Провинциальный шик
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51k
doker 13 минут назад
Да ладно, фигня всё это.
Вот на сегодня настоящий человек, кого боятся полицаи...

А если ЭТОТ появится.... Увольняйтесь, из МВД нафиг... хоспода.

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120k
arek14 22 минуты назад
Быдло во всей своей красе.
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