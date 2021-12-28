Четкие и опасные: брутальные ребята, которых боятся в Росгвардии (наверное)

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Данный пост насквозь пропитан иронией. Речь пойдет о людях, которые изо всех сил стараются создать себе имидж настоящих бандитов. Они уверены, что выглядят устрашающе, но все окружающие просто над ними посмеиваются. Кто-нибудь, намекните им, что крутость этих образов закончилась еще в 90-х.
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18. Ничего необычного, просто человек с отличием окончил курсы брутального фотопозирования
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Вот на сегодня настоящий человек, кого боятся полицаи...
А если ЭТОТ появится.... Увольняйтесь, из МВД нафиг... хоспода.